اشتباكات بين جماهير الأرجنتين قبل مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

شهدت مدينة أتلانتا الأميركية اشتباكات بين مجموعات من جماهير ناديي سان لورينزو وهوراكان الأرجنتينيين، وذلك قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم. وبينما قضت الجماهير الإنجليزية ليلة هادئة في المدينة، اندلعت مشاجرات بين مشجعي الفريقين الأرجنتينيين، ما استدعى تدخل الشرطة للفصل بينهم. وحسب صحيفة «التلغراف»، كانت الجماهير الأرجنتينية قد دُعيت للمشاركة في تجمع احتفالي لرفع الأعلام عشية المباراة، وسط توقعات بحضور يفوق بكثير عدد المشجعين الإنجليز، إلا أن الاحتفال تحول إلى فوضى بعد اندلاع الاشتباكات بين مجموعتين من روابط الألتراس، ما دفع الكثير إلى الفرار.

وأظهرت مقاطع فيديو إلقاء زجاجات وحاويات قمامة ومقاعد وطاولات، قبل أن تتدخل شرطة أتلانتا وتسيطر على الموقف، فيما جرى توقيف أحد المشاركين بالأصفاد.

Jugamos contra Inglaterra , todos unidosLos de Huracán y San Lorenzo ... pic.twitter.com/dr5d6q6Lzt — Kevin olguin (@Olguinkev) July 15, 2026

وتشير التقارير إلى أن الاشتباكات كانت بين مجموعتي «لا بوتيلير» التابعة لسان لورينزو، و«بلازا خوسيه سي باز» التابعة لهوراكان، وهو ما أثار انتقادات من جماهير أرجنتينية أخرى دعت إلى الوحدة قبل مواجهة إنجلترا. ورغم تصنيف المباراة على أنها «عالية الخطورة» بسبب التاريخ الطويل من التوتر بين جماهير المنتخبين، فإن العلاقة بين الجماهير الإنجليزية والأرجنتينية بقيت ودية في معظم أنحاء المدينة.

أحد مشجعي الأرجنتين يرفع لافتة كُتب عليها «أريد بطاقة» لحضور مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا (رويترز)

ومن المتوقع أن يوجد نحو 100 ألف مشجع من المنتخبين في أتلانتا، بينهم ما يقارب 70 ألف مشجع أرجنتيني، رغم أن ملعب مرسيدس بنز يتسع لنحو 68 ألف متفرج فقط.

فرحة واحتفالات مشجعي الأرجنتين في أتلانتا قبل مواجهة إنجلترا (رويترز)

كما أظهرت مقاطع أخرى جماهير المنتخبين وهي تغني وتحتفل معاً، بينما حاول أحد المشجعين الأرجنتينيين استفزاز الإنجليز برفع رأس عملاقة لليونيل ميسي، ليرد مشجعو إنجلترا بهتاف: «مرحباً جود» دعماً لجود بيلينغهام. ولم تخلُ الأجواء أيضاً من هتافات مسيئة مرتبطة بقضية جزر فوكلاند.