«فار-جنتين»... نظريات المؤامرة تتصاعد قبل مواجهة نصف النهائي

أسهم تألق الأسطورة ليونيل ميسي في قيادة الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم المرتقب أمام إنجلترا، اليوم، في أتلانتا، لكن مسيرة حامل اللقب نحو المربع الذهبي طغت عليها نظريات مؤامرة وأنه كان يتلقى المساعدة من التحكيم.

وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور ساخرة تظهر رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو وميسي في عناق حميمي على متن سفينة «تيتانيك»، أو كأنه طفل مدلل يرعاه إنفانتينو الموشح بالعلم الأرجنتيني.

وما يتردد عن نظريات المؤامرة لم يأتِ من فراغ، بل عقب بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي صبَّت في صالح المنتخب الارجنتيني وقائده ميسي بالتحديد.

خلال فوز الأرجنتين على الجزائر في دور المجموعات، ومع تقدم حامل اللقب 1-0، وضع ميسي حذاءه على ربلة الساق اليمنى ووتر أخيل لقائد الجزائر عيسى ماندي في الدقيقة 30، واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك خطأ على ميسي من دون أي عقوبة أخرى. غير أن كثيراً من المحللين شددوا على أن ميسي ارتكب خطأ يستوجب الطرد وإيقافه.

وقال المدافع السابق لمانشستر سيتي نيدوم أونواها، المحلل لإحدى القنوات الرياضية: «في رأيي كان يجب أن تكون بطاقة حمراء»، واتفق معه الحكم الدولي السابق في «بوندسليغا» باتريك إيتريش، قائلاً: «بالنسبة لي، هذه بطاقة حمراء. لدينا أمثلة عديدة عوقب فيها مثل هذا التدخل بالطرد. وفق نص القانون». وتقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاحقاً بشكوى رسمية إلى «فيفا» بسبب «الظلم التحكيمي» في المباراة.

وفي ثمن النهائي وأمام مصر، قدّمت الأرجنتين واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ كأس العالم للحفاظ على مشوارها، عندما قلبت تأخرها بهدفين إلى فوز 3-2، وسادت أجواء جدلية مثيرة.

لكن لاعبي مصر والجهاز الفني أبدوا غضبهم من عدة قرارات اتخذها الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه، ومالت لصالح الأرجنتين في لحظات حاسمة، وأبرزها إلغاء هدف سجله مصطفى زيكو كان سيقتل اللقاء تماماً وسيمنح مصر التقدم بثلاثية نظيفه بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) ليرصد خطأ على لاعب ارجنتيني بعيد جداً عن اللعبة. وتساءل محللون عما إذا كان «في إيه آر» قد تجاوز صلاحياته. وقال الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ: «كان (في إيه آر) يبحث بعمق مبالغ فيه عن شيء لإلغاء الهدف المصري». كما رأى مدرب مصر حسام حسن، أن منتخب بلاده كان يستحق ركلة جزاء في الهجمة التي سبقت هدف الفوز المتأخر لإنزو فرنانديز للأرجنتين.

وقال حسن: «يبدو أن هناك ضغطاً على الحكم من الجانب الأرجنتيني أدى إلى هذه النتيجة. ربما كانوا يريدون إبقاء بطل العالم في المنافسة؟ ربما كانوا يريدون بقاء ميسي في السباق؟ في كرة القدم، أحياناً توجد عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية».

كما أسهم تدخل حاسم لتقنية الفيديو في رسم ملامح فوز الأرجنتين 3-1 بعد وقت إضافي على سويسرا في ربع النهائي. ففي الدقيقة 70، منح الحكم جواو بينييرو بطاقة صفراء للأرجنتيني لياندرو باريديس بسبب خطأ على بريل إمبولو، بعد وقت قصير من إدراك سويسرا التعادل 1-1 وفرضها سيطرتها.

لكن مراجعة «في إيه آر» خلصت إلى أن إمبولو ادعى تمثيل السقوط، فتم إلغاء القرار. وبما أن إمبولو كان قد نال بطاقة صفراء مسبقاً، فقد أُشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء وطُرد، ليُكمل المنتخب السويسري بعشرة لاعبين ليقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة وينتزع الفوز في الوقت الإضافي.