إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

أقالت السنغال مدربها بابي تياو، يوم السبت، مشيرة إلى أن نتائجها في كأس العالم لكرة القدم استلزمت إجراء تغيير في قيادة الفريق.

وكانت السنغال تأمل في أن تكون منافساً قوياً في كأس العالم، بعد فوزها على المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)، لكنها قدمت أداءً مخيباً للآمال في البطولة.

وخسرت السنغال أول مباراتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، وأهدرت تقدمها 2 - صفر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ضد بلجيكا في دور 32، قبل أن تخسر 3 - 2 في الوقت الإضافي.

وكان من المقرر أن يبدأ تياو (45 عاماً) تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات في سبتمبر (أيلول) مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعدما أشار للاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجاً على ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية اليومية أن الفرنسي باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم، من بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب.

ودعا الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى مؤتمر صحافي، يوم الاثنين.