أنشيلوتي: أخفقنا وحان وقت الدماء الجديدة

اعتبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن البرازيل ستبدأ «دورة جديدة» في سعيها إلى تحقيق النجمة السادسة، بعد الإقصاء الأحد على يد النرويج (1 - 2) في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحافي: «لا أعتقد أن هذه هي النهاية، بل هي بداية دورة جديدة»، معترفاً بأن «السيليساو» لم يقدم «كأس عالم جيدة، ويجب علينا مواصلة العمل».

وأضاف المدرب البالغ 67 عاماً الذي جدد مؤخراً عقده على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي حتى عام 2030: «سنتعامل (مع حزن الخروج)، سنقبل هذه الهزيمة ونستخدمها كوقود للدورة الجديدة من أجل التقدم».

وتابع: «إنها نتيجة مخيبة جداً، لكن لدينا مجموعة جيدة جداً، وقد بذل اللاعبون جهوداً كبيرة رغم الخسارة. علينا أيضاً تحليل ما حدث للقيام بالأمور بشكل مختلف».

وأشار أنشيلوتي إلى أن الورشة الأساسية لأبطال العالم 5 مرات ستتعلق بخط الوسط، قائلاً: «من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير بعض اللاعبين في وسط الملعب، نحن بحاجة إلى لاعبين جدد، إلى مواهب شابة».

منذ وصوله إلى البرازيل، منح الإيطالي الفرصة لثنائي الهجوم إندريك ورايان، وكلاهما يبلغ 19 عاماً.

وشدد: «المنتخب يملك مجموعة صلبة ذات جودة عالية، ويمكن أن ينضم لاعبون جدد».

ويدخل المدرب الإيطالي الذي ينتمي إلى نخبة مدربي الأندية المعروفين، أول تجربة غير ناجحة له على رأس منتخب وطني.

وتابع: «من الواضح أن الجميع حزين جداً، وهذا أمر مفهوم، ويجب أن نرد بسرعة. أحاول أن أكون قدوة للجميع، لقد كنت دائماً عاشقاً لكرة القدم وسأواصل القيام بعملي».

وعن المباراة، قال إن البرازيل حصلت على «فرص كثيرة» في الشوط الأول، مضيفاً: «فرضنا سيطرتنا، وكانت النرويج تغلق دفاعها وكان لاعبوها يتمركزون في مناطق متقدمة، كما كان الضغط الزائد محفوفاً بالمخاطر».

وتابع أنه في الشوط الثاني «دخل إندريك ليمنحنا عمقاً أكبر ويضيف جودة في الثلث الأخير، كما أدخلنا نيمار. حاولنا الحفاظ على الوتيرة في اللعب والضغط في مناطق متقدمة، لكن بعد ذلك بدأت النرويج وهالاند توسيع الفارق».