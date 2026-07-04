ديشان: حرارة الطقس لن تؤثر على قرار الهجوم أو الدفاع!

أكَّد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الجمعة أنه لا يولي «أي اهتمام مبالغ فيه للحرارة»، وذلك قبل مواجهة باراغواي في ثمن نهائي مونديال 2026 المقررة السبت في فيلادلفيا، وسط درجات حرارة مرتفعة جداً.

وقال ديشان: «الحرارة لا تؤثر على قرار الهجوم أو الدفاع. كنا نعلم مسبقاً أن الطقس سيكون حاراً، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة وطبقنا البروتوكولات المناسبة. عندما وصلنا إلى كليرفونتين في 29 مايو (أيار) لبدء المعسكر الإعدادي لكأس العالم، كان الطقس حاراً أيضاً. إنه عامل يجب أخذه في الاعتبار، وجميع المنتخبات استعدت له. هذه المباراة الخامسة، والجهد البدني يتراكم، لكنني لا أركز بشكل خاص على مسألة الحرارة».

من جانبه، قلّل المهاجم ديزيريه دويه من تأثير الأجواء المناخية على المنتخب الفرنسي.

وقال: «نحن نعلم أن الظروف الجوية ستكون على الأرجح صعبة مع حرارة مرتفعة جداً. سيكون ذلك ميزة أو عيباً للفريقين على حد سواء، وسيتعين علينا خوض المباراة بنسبة 100 في المائة. يجب التأقلم وبذل أقصى ما لدينا على أرض الملعب. اللعب في الحر يستهلك الطاقة، فمع التعرق قد يفقد اللاعب بعضاً من تركيزه. عندما وصلنا إلى الولايات المتحدة كان الطقس حاراً، أما الآن فسيكون شديد الحرارة، لكننا نتأقلم تدريجياً. نحن جاهزون بدنياً لخوض المباراة كاملة».

وتشهد الولايات الشرقية من الولايات المتحدة موجة حر شديدة منذ عدة أيام، إذ من المتوقع أن تبلغ الحرارة 36 درجة مئوية عند انطلاق المباراة الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، مع نسبة رطوبة مرتفعة.

كما قد تتسبب عواصف رعدية في تعطيل اللقاء. وكانت فرنسا قد عانت من وضع مماثل في فيلادلفيا خلال دور المجموعات أمام العراق في 22 يونيو (حزيران)، عندما توقفت المباراة لأكثر من ساعتين خلال الاستراحة بين الشوطين قبل أن تستكمل، وانتهت بفوز «الزرق» 3-0.