أكثر من 17 ألف شرطي لتأمين مواجهة المكسيك وإنجلترا

سيُحشد أكثر من 17 ألف عنصر من الشرطة لمنع أي تجاوزات في شوارع مكسيكو الأحد، عندما تواجه المكسيك إنجلترا على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وشهدت شوارع العاصمة المكسيكية تجمع مئات الآلاف من الأشخاص للاحتفال بالانتصارات الأربعة السابقة للمنتخب المكسيكي.

أما الاحتفالات بالفوز على الإكوادور الثلاثاء، فقد استقطبت أكثر من مليون مشجع، وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى، ثلاثة منهم قضوا اختناقاً بسبب التدافع.

وستكون مباراة الأحد الأخيرة في مونديال 2026 التي تُقام على الأراضي المكسيكية، علماً بأن البطولة تُنظم بشكل مشترك بين المكسيك، وكندا، والولايات المتحدة.

وسيُنشر نحو 7500 شرطي داخل ملعب أزتيكا، وفي محيطه على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الاثنين 00:00 بتوقيت غرينتش)، فيما أكد الاتحاد الدولي (فيفا) موعدها بعد تقارير حول تقديمها بسبب احتمال حدوث عاصفة رعدية.

وفي ساحة «ملاك الاستقلال» الشهيرة، التي تُعد مركز الاحتفالات الرئيس، سيُسمح بدخول 25 ألف شخص فقط، أي بمعدل أربعة أشخاص لكل متر مربع، وفق ما أوضح وزير أمن العاصمة بابلو فاسكيس خلال مؤتمر صحافي.

كما سيتم نصب 62 شاشة عملاقة على طول جادة «باسيو دي لا ريفورما» لتمكين الجماهير من متابعة المباراة، لكن الدخول إلى المنطقة سيخضع لرقابة مشددة لتجنب الاكتظاظ.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة، كلارا بروغادا: «لا يوجد أي انتصار أهم من حياة الإنسان».