فان دي فين يلمح لانتقاد فرانك ويشيد بأسلوب دي تشيربي

وجّه الهولندي ميكي فان دي فين انتقاداً مبطناً للدنماركي توماس فرانك، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مشدداً على أن الفريق اللندني سيركز هذا الموسم، تحت قيادة الإيطالي روبرتو دي تشيربي، على تقديم كرة قدم أفضل.

ويخوض توتنهام أول فترة إعداد للموسم الجديد تحت قيادة دي تشيربي، بعد المستوى المهتز، الذي ظهر به في الموسم المنصرم، وكاد أن يؤدي إلى هبوطه لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب). وقال فان دي فين للصحافيين، متحدثاً عن أسلوب لعب توتنهام: «سيكون الأمر مختلفاً عن المدرب الذي كان لدينا الموسم الماضي».

وأضاف: «سنعتمد أكثر على الاستحواذ على الكرة، وأعتقد أننا سنركز أكثر على تقديم كرة قدم جيدة، كما أعتقد أن المشاهدين سيستمتعون أكثر لأننا سنلعب كرة قدم هجومية».

وأوضح: «يمكنكم أن تروا كيف غرس (دي تشيربي) الكثير من الحماس في فريقنا، سواء على صعيد العقلية أو الحماس داخل الملعب».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد كنا بحاجة ماسة إلى ذلك؛ لأن الجميع كان محبطاً بعض الشيء».

واختتم فان دي فين حديثه قائلاً: «دي تشيربي يضفي الكثير من الطاقة الإيجابية، ومنذ بداية فترة الإعداد للموسم، أتيحت لنا الفرصة لتطبيق أسلوبه الكروي على الفريق. هذا ممتع حقاً».