عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

فان دي فين يلمح لانتقاد فرانك ويشيد بأسلوب دي تشيربي

ميكي فان دي فين (رويترز)
ميكي فان دي فين (رويترز)
TT
TT

فان دي فين يلمح لانتقاد فرانك ويشيد بأسلوب دي تشيربي

ميكي فان دي فين (رويترز)
ميكي فان دي فين (رويترز)

وجّه الهولندي ميكي فان دي فين انتقاداً مبطناً للدنماركي توماس فرانك، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مشدداً على أن الفريق اللندني سيركز هذا الموسم، تحت قيادة الإيطالي روبرتو دي تشيربي، على تقديم كرة قدم أفضل.

ويخوض توتنهام أول فترة إعداد للموسم الجديد تحت قيادة دي تشيربي، بعد المستوى المهتز، الذي ظهر به في الموسم المنصرم، وكاد أن يؤدي إلى هبوطه لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب). وقال فان دي فين للصحافيين، متحدثاً عن أسلوب لعب توتنهام: «سيكون الأمر مختلفاً عن المدرب الذي كان لدينا الموسم الماضي».

وأضاف: «سنعتمد أكثر على الاستحواذ على الكرة، وأعتقد أننا سنركز أكثر على تقديم كرة قدم جيدة، كما أعتقد أن المشاهدين سيستمتعون أكثر لأننا سنلعب كرة قدم هجومية».

وأوضح: «يمكنكم أن تروا كيف غرس (دي تشيربي) الكثير من الحماس في فريقنا، سواء على صعيد العقلية أو الحماس داخل الملعب».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد كنا بحاجة ماسة إلى ذلك؛ لأن الجميع كان محبطاً بعض الشيء».

واختتم فان دي فين حديثه قائلاً: «دي تشيربي يضفي الكثير من الطاقة الإيجابية، ومنذ بداية فترة الإعداد للموسم، أتيحت لنا الفرصة لتطبيق أسلوبه الكروي على الفريق. هذا ممتع حقاً».

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضة إنجليزية الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مانشيني يعود لقيادة منتخب إيطاليا في ولاية ثانية

رياضة عالمية روبرتو مانشيني (رويترز)

مانشيني يعود لقيادة منتخب إيطاليا في ولاية ثانية

قال مصدر مطلع على الأمر، الثلاثاء، إنه من المقرر أن يعود روبرتو مانشيني المدرب السابق لإيطاليا لتدريب منتخب بلاده في ولاية ثانية.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة سعودية أعلن نادي النصر توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» لتصبح راعياً رسمياً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027 (نادي النصر)
رياضة سعودية

النصر يعلن «هيوماين» راعياً رسمياً للفريق… ويترقب تعاقداته

أعلن نادي النصر، الثلاثاء، توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» لتصبح راعياً رسمياً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية لويس دياز (أ.ب)
رياضة سعودية

البايرن لا يريد بيع لويس دياز للهلال… واللاعب يفضّل البقاء

أكد مصادر شبكة «سكاي» الألمانية وجود مهاجم بايرن ميونيخ لويس دياز في قائمة الانتقالات المختصرة لنادي الهلال خلال هذا الصيف.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة عالمية أندريا بيرلو (أ.ب)
رياضة عالمية

يوم حاسم للمنتخب الإيطالي الغارق في أزمة غير مسبوقة

يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء حاسماً للمنتخب الإيطالي لكرة القدم الغارق في أزمة غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية رودري (رويترز)
رياضة عالمية

ريال مدريد يترقب... والسيتي يتمسك ببقاء رودري

يأمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في أن يوقع نجم الوسط الإسباني الدولي رودري عقداً جديداً، هذا الصيف، بحسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)