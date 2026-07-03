مدرب كولومبيا: نصيحة والدتي «لا تدخل في مشادة مع الصحافيين»

في الوقت الذي تستعد فيه كولومبيا لمواجهة غانا الجمعة في دور الـ32 بكأس العالم، قال المدرب نيستور لورينزو إن هناك أمراً واحداً لم يتغير: النصيحة التي تقدمها له والدته البالغة من العمر 89 عاماً.

وقال لورينزو مازحاً إنها تكرر النصيحة نفسها قبل كل تحدٍّ كبير، تماماً كما يفعل هو مع لاعبيه، الذين يعرفون بالضبط التفاصيل التي سيركز عليها بعد كل مباراة.

وقال للصحافيين الخميس، عندما سئل عن مناسبة سابقة كشف فيها أنها نصحته بعدم الدخول في مشادة مع الصحافيين: «نصيحة الأم هي نفسها دائماً؛ فالأمهات لا يسأمن أبداً من تكرارها. الأمر يشبه إلى حد ما، ما يحدث بيننا وبين اللاعبين. اللاعبون يعرفونني جيداً، فعندما يرون هدفاً، يقولون: (يا للهول، لو رأى المدرب ذلك...)، لأننا نعمل دائماً على التفاصيل نفسها».

وقال المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 60 عاماً: «وأمي كذلك. لم تعطني أي تعليمات محددة لهذه المباراة، لكنها دائماً منتبهة، وتتابع المباراة بحب».

وظهرت الصلابة الدفاعية لغانا في التعادل السلبي مع إنجلترا بمرحلة المجموعات، لكن مدرب كولومبيا قال إنه غير متأكد مما إذا كان منافسه سيتبع النهج نفسه، الجمعة، أم لا.

وقال: «لا أعرف ما إذا كانت غانا ستلعب بخط دفاعي منخفض. ربما يريدون مباغتتنا أو الخروج والهجوم بكل قوتهم»، مضيفاً أنه إذا اختار الفريق الأفريقي التراجع إلى الخلف، فسيحتاج فريقه إلى الدقة والحركة والتسديدات من مسافة بعيدة.

وتأهلت كولومبيا متصدرة للمجموعة 11 بعد فوزها 3 - 1 على أوزبكستان، و1 - صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن تخفق في استغلال فرصها لتكتفي بالتعادل السلبي مع البرتغال.

وأشاد لورينزو بمرونة لاعبيه، لكنه أشار إلى أن هناك مجالاً لرفع المستوى.

كما أشار إلى مدى قوة مباريات خروج المغلوب، حيث حُسمت عدة مباريات في الدقائق الأخيرة، وخرجت فرق عملاقة مثل ألمانيا وهولندا من البطولة.

وقال: «الشعور السائد أن المنافسة متكافئة بشكل لا يصدق، وأن الفوز متاح للجميع»، رافضاً الإشارة إلى أن كولومبيا قد تكون من بين المرشحين للفوز باللقب، قائلاً: «إلى جانب اللعب الجيد، تحتاج إلى القليل من الفاعلية والحظ».