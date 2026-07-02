«أسود التيرانغا» يبكون الحلم الضائع

أبدى كريبان دياتا وحبيب ديارا، نجما منتخب السنغال، أسفهما لإخفاق فريقهما في التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وودّع منتخب السنغال المونديال بسيناريو مؤلم للغاية بعد الخسارة 2 - 3 أمام بلجيكا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وفرّط منتخب السنغال في تأهل كان وشيكاً للغاية بعدما فرض عليه منافسه التعادل 2 - 2 بهدفين في اللحظات الأخيرة من وقت المباراة الأصلي.

وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في سياتل متقدماً بهدف حبيب ديارا في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، أضاف «أسود التيرانغا» هدفاً ثانياً في الدقيقة 51 سجله إسماعيلا سار الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف متساوياً مع الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند في سباق هدافي هذه النسخة الذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي بتساويهما بـ6 أهداف.

لكن المنتخب البلجيكي أنقذ نفسه بهدفين في توقيت قاتل، سجلهما روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس في الدقيقتين 86 و89، ليمتد اللقاء المثير لشوطين إضافيين.

وانتزعت بلجيكا بطاقة التأهل بسيناريو درامي من ركلة جزاء احتسبت في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، سددها تيليمانس قائد الفريق بنجاح ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الرابع.

وقال المدافع كريبان دياتا: «كنا في قلب كتابة صفحات مشرقة من تاريخ كرة القدم في هذا العالم، ولكن يتعين علينا أن نتقبل فشلنا في مهمتنا».

وأشاد دياتا بنجاح منتخب بلجيكا في قلب مجريات المباراة، لكنه قال إن منتخب السنغال كان يجب ألا يسمح بحدوث ذلك.

أوضح دياتا: «لقد أدوا المطلوب منهم وأثبتوا قدرتهم على العودة. أعتقد أن المشكلة كانت من جانبنا».

وشدد اللاعب السنغالي: «كان يتعيّن علينا الفوز بهذه المباراة. في مثل هذه المواجهات المتقاربة داخل منطقة الجزاء، ينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدنا وألا نمنحهم أي فرصة للتسجيل».

من جانبه، صرح ديارا، لاعب وسط السنغال: «نشعر بخيبة أمل. قدمنا شوطاً أول جيداً، لكنه لم يكن كافياً. المباراة تستمر 90 دقيقة، ونحن محبطون للغاية».

أكد ديارا: «إنه أمر صعب للغاية. لا أعرف ماذا أقول. عندما تكون على أرض الملعب، فإنه يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك، وهذا ما لم نفعله. لا نلوم إلا أنفسنا».

يشار إلى أن منتخب بلجيكا سيلتقي في دور الـ16 مع منتخب الولايات المتحدة، الذي حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 - صفر على منتخب البوسنة والهرسك في دور الـ32.