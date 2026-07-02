مدرب السنغال متحسر... ويرفض التعليق على «ضربة الجزاء»

أبدى بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، حسرته لإخفاق فريقه في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم، رافضاً في الوقت ذاته التعليق على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء على فريقه في لقائه ضد بلجيكا.
وقال ثياو عقب المباراة: «لا أريد تفسير قرار ركلة الجزاء. لكل منا تفسيراته الخاصة عندما يتعلق الأمر باحتساب ركلة جزاء. أفضِّل عدم التعليق، وعدم تفسير قرار الحكم».
وأضاف المدرب السنغالي: «حسناً، عندما تمَّ احتساب ركلة الجزاء، كان لدينا تفسيرنا الخاص. كنا نعتقد أنه لا توجد ركلة جزاء. حاول اللاعبون الاعتراض على القرار، وهذا حقهم. ثم تمَّ احتساب ركلة الجزاء، ولهذا السبب خرجنا من البطولة».
وتحدَّث ثياو عن المباراة قائلاً: «إنها خسارة قاسية، فقد كنا جيدين في اللقاء. كنا متقدمين 2 - صفر، لكن مباراة كرة القدم لا يتم حسمها في 85 دقيقة. لقد عاد المنتخب البلجيكي، ولم نتمكَّن من مجاراتهم. نهنئ بلجيكا على تأهلها».