مصادر لـ«الشرق الأوسط»: أبها يتفق مع البلجيكي باتشواي

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن إدارة نادي أبها، توصلت إلى اتفاق مع المهاجم الدولي البلجيكي ميشي باتشواي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، للانضمام إلى صفوف الفريق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ويوجد باتشواي حالياً في مدينة أبها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بانتقاله إلى النادي.

ويأتي التعاقد مع المهاجم البلجيكي في إطار حرص رئيس النادي على تدعيم الخط الهجومي بعناصر تمتلك الخبرة والجودة، ضمن تحركات الإدارة لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويملك باتشواي، البالغ من العمر 32 عاماً، مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، إذ مثّل ستاندرد لييج البلجيكي، ومارسيليا الفرنسي، وتشيلسي وكريستال بالاس الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند الألماني، وفالنسيا الإسباني، إلى جانب بشكتاش وفنربخشة وغلاطة سراي في تركيا، قبل انتقاله إلى آينتراخت فرانكفورت.

وخلال الموسم الماضي 2025 - 2026، شارك المهاجم البلجيكي في 6 مباريات بالدوري الألماني، بإجمالي 134 دقيقة، سجل خلالها هدفاً واحداً، في موسم تأثرت مشاركاته خلاله بالإصابة.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك باتشواي مسيرة بارزة مع المنتخب البلجيكي، إذ خاض 56 مباراة دولية وسجل 27 هدفاً، وسبق له تمثيل بلاده في كأس العالم 2018 ومونديال قطر 2022.