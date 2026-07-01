المكسيك تواصل رحلتها المونديالية بثنائية في الإكوادور

واصل منتخب المكسيك حملته الناجحة حتى الآن في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الـ16 في المسابقة، عقب فوزه 2 - صفر على منتخب الإكوادور، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للمكسيك.

وفي ملعب «مكسيكو سيتي»، تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأنهى منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه بييرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد، بسبب وضع يده على «فمه» عند الحديث مع لاعب المكسيك، وهو القانون الجديد الذي تم تطبيقه في المونديال.

وضرب منتخب المكسيك موعداً مرتقباً في دور الـ16 للبطولة في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، مع الفائز من مباراة منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية، التي تُقام مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ32.

وكانت المباراة قد تأجلت ساعة كاملة عن موعدها الرسمي، وذلك بسبب عاصفة رعدية في محيط الملعب ساهمت في قرار التأجيل.