«أمطار غزيرة» تؤجل انطلاق مواجهة المكسيك والإكوادور

سولباكن: هالاند «أفضل هدّاف في العالم راهناً»

إرلينغ هالاند يحتفل بعد فوز النرويج على ساحل العاج (أ.ب)

أثنى مدرب المنتخب النرويجي، ستاله ستولباكن، على مهاجمه إرلينغ هالاند «أفضل هدّاف في العالم راهناً» بعد تسجيله هدف الفوز على ساحل العاج 2 - 1 الثلاثاء، في دور الـ32 من مونديال أميركا الشمالية 2026 لكرة القدم.

على الرغم من أنه كان شبه غائب في المباراة، سرق مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الأضواء، بتسجيله هدف الفوز، بعد لمسة خفيفة، متابعاً عرضية باتريك بيرغ قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي في دالاس.

قبل تلك اللحظة الحاسمة، جرّب هالاند التسجيل مرتين نحو المرمى، لعب 10 تمريرات فقط، من بينها اثنتان خاطئتان وخسر أربعة من سبعة التحامات.

وأعاد المهاجم البالغ 25 عاماً، نشر منشور على «إكس»، عبر حسابه على "إنستغرام"، يقول: «لا تراه طوال 90 دقيقة ثم يظهر من العدم ليسجّل هدف الفوز بأقبح لمسة رأيتها في حياتك».

قال ستولباكن: «أعتقد أننا نمتلك أفضل هدّاف في العالم. لا شك في ذلك. اليوم لم يشارك كثيراً في اللعب. أعتقد أنه حصل على فرصة كبيرة واحدة في الشوط الأول، لكنه عاد وسجّل هدف الفوز مرة أخرى».

أضاف: «وجود لاعب مثله يمنح الفريق هدوءاً كبيراً؛ فهو في نظري لاعب لا يحظى بالتقدير الكافي من حيث قدرته على الاحتفاظ بالكرة في الأمام، لأنك ترى أنه لم يخسر أي كرة اليوم».

تابع: «تسجيل خمسة أهداف في كأس العالم خلال ثلاث مباريات لبلد صغير مثل النرويج... أنا لا أستبدل به أيَّ لاعب، لأنه أفضل هدّاف في كرة القدم العالمية راهناً».

وكان هالاند افتتح رصيده التهديفي في المونديال بهدفين أمام العراق (4 - 1)، ثم سجّل ثنائية أخرى بمواجهة السنغال (3 - 2) قبل أن يجلس على مقاعد الاحتياط لإراحته في الخسارة أمام فرنسا (1 - 4).

بهدفه الخامس، يحتل وصافة ترتيب الهدافين في مونديال أميركا الشمالية بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي.