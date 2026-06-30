بالدموع... إنسيسو يهدي أعظم يوم في حياته إلى جده الراحل

تحوَّلت أعظم لحظة في مسيرة النجم الباراغواياني خوليو إنسيسو الكروية، حتى الآن، إلى واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في حياته.

وأحرز إنسيسو هدفاً مهَّد به الطريق أمام منتخب باراغواي للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، قبل أن يحرز كاي هافرتز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 54 من عمر لقاء الفريقين بدور الـ32 للمونديال المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن منتخب باراغواي تماسك عقب هدف التعادل الألماني، ليفوز على منتخب «الماكينات» بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان، عقب تعادلهما 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبدلاً من الاحتفال بحماس، انهمرت دموع لاعب الوسط بعد صافرة النهاية، حيث صرَّح بصوت مرتعش: «إنه أفضل يوم في حياتي. أهدي هذا الفوز لجدي في السماء. فكرت فيه فوراً. إن تأهلنا هو هبة من الله ومنه».

وتوفي جد إنسيسو عام 2023، بينما كان اللاعب يختتم موسمه الأول الناجح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق برايتون.

وتحدَّث إنسيسو، الذي يلعب الآن في نادي ستراسبورغ الفرنسي، مراراً وتكراراً عن كيف كان جده يخبره، حتى وهو طفل، بأنَّه سيلعب يوماً ما في كأس العالم.

والآن، إلى جانب حارس المرمى أورلاندو خيل، أصبح إنسيسو بطلاً في ليلة من ليالي كأس العالم.

وأضاف اللاعب الباراغواياني: «ما زلت أتذكر بوضوح كيف أشار إلي وقال لي إنني سأقف هنا يوماً ما. أنا متأكد من أنه فخور بي».

وعزَّز هذا الفوز المذهل على ألمانيا إيمان لاعبي أميركا الجنوبية بمزيد من المعجزات، حيث أكد إنسيسو: «لا نخشى أحداً. الجهد الذي بذلناه اليوم كان خارقاً».

وضرب منتخب باراغواي موعداً في دور الـ16 مع الفائز من مباراة فرنسا والسويد في دور الـ32.