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هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)

يدخل المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته الأولى في الأدوار الإقصائية ببطولة «كأس العالم»، أمام المنتخب المغربي، في وقت لاحق من اليوم، باحترام كبير للمنافس، لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز من أجل مُهاجمه كودي جاكبو.

وأعلن مهاجم ليفربول، وشريكته نوا فان دير بيغ، السبت الماضي، وفاة ابنهما الذي لم يولَد خلال فترة الحمل. وقرّر جاكبو البقاء مع المنتخب الهولندي، الذي لا يزال يشارك في «المونديال».

يدخل المنتخب الهولندي باحترام كبير للمنافس لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز (رويترز)

وقال رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا: «كان خبراً حزيناً للغاية. بذلنا كل ما في وسعنا لدعمه».

وأكد كومان أنه يكنّ احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق.

ويتوقع أن يكون جاكبو، الذي سجل مرتين في 3 مباريات بدور المجموعات، في التشكيل الأساسي للمنتخب الهولندي الذي يواجه المغرب، في وقت لاحق، في مونتيري.

ويعلم المنتخب الهولندي أن نظيره المغربي سيكون هو أقوى منافس واجهه، خلال النسخة الحالية من «كأس العالم».

وقال فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي: «ستكون مباراة صعبة في ظروف صعبة، لكنني أتطلع إليها. هذه هي المباريات التي تريد أن تصبح جزءاً منها».

ووصل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي ببطولة «كأس العالم» في «قطر 2022»، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور في «كأس العالم».

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ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
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  • دالاس : «الشرق الأوسط»
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ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الإيفواري يان ديوماندي قرر الرحيل عن فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكتا «سكاي» و«آر إم سي»، بالإضافة لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، مساء الأحد، أن ديوماندي (19 عاماً) وافق على توقيع عقد لمدة 5 أعوام مع الفريق الفرنسي.

ولكي تتم الصفقة بعد انتهاء منافسات بطولة «كأس العالم» الحالية، يجب على «سان جيرمان» أن يتوصل لاتفاق مع «لايبزيغ» بشأن قيمة الصفقة. ووفقاً للتقارير، فإن الناديين في مفاوضات حالياً.

وأبدى «ليفربول» أيضاً اهتماماً كبيراً بضم ديوماندي.

وأفادت التقارير بأن «لايبزيغ» رفض عرضاً يساوي 100 مليون يورو (114 مليون دولار) من «ليفربول».

ويمتد عقد ديوماندي مع «لايبزيغ» حتى 2030، ولا يوجد في عقده أي شرط جزائي.

ويحاول «لايبزيغ» حالياً تمديد تعاقده بشروط محسَّنة.

وتعاقد «لايبزيغ» مع ديوماندي قبل عام من فريق «ليغانيس»، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.

وسرعان ما وضع أداؤه أفضل الأندية الأوروبية في حالة تأهب وأثار تكهنات متكررة بأن الجناح السريع قد يغادر «الدوري الألماني» بعد موسم واحد فقط.

ولم يُخفِ ديوماندي حقيقة أن «ليفربول» و«سان جيرمان» من بين أنديته المفضلة.

ولكن حالياً، يركز ديوماندي على الوصول لدور الـ16 مع المنتخب الإيفواري.

ولتحقيق ذلك، يجب على منتخب بلاده أن يفوز على النرويج والمُهاجم إيرلينغ هالاند، غداً الثلاثاء، في مباراة دور الـ32.

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ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)
  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
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  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
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ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)

قال ملبورن فيكتوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إن لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا وافق على أن يصبح مساهماً في النادي بموجب اتفاق يمتد لما بعد مسيرته كلاعب، إذ من المقرر أيضاً أن ‌يتولى دوراً ‌خارج الملعب بمجرد اعتزاله.

وانضم ​اللاعب (38 ‌عاماً)، ⁠الذي ​لعب في ⁠صفوف بلنسية وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا التي فازت بكأس العالم 2010، لفريق فيكتوري في سبتمبر (أيلول) الماضي قادماً من منافسه وسترن سيدني واندرارز.

خاض ماتا 25 مباراة مع الفريق وسجل خمسة أهداف وقدم 13 ⁠تمريرة حاسمة في موسم 2025-2026 مع ‌النادي الذي يتخذ من ‌ملبورن مقراً له. وحصل على ​ميدالية جوني وارن ‌كأفضل لاعب في الدوري الأسترالي.

واحتل فيكتوري المركز ‌الرابع في الموسم الذي انتهى مؤخراً برصيد 40 نقطة. ويشارك ماتا أيضاً في ملكية سان دييغو أحد أندية دوري كرة القدم الأميركي، واستثمر في فريق ألبين ‌ريسنغ المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأضاف النادي أن ماتا ⁠لا ⁠يزال يدرس أمر مواصلة اللعب في الموسم المقبل، لكنه سيتولى بمجرد اعتزاله رئاسة لجنة كرة قدم شكلت حديثاً في ملبورن فيكتوري لدعم عملياته.

وقال ماتا: «أثق حقاً في مستقبل كرة القدم الأسترالية». وأضاف: «منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى ملبورن فيكتوري، شعرت بشغف هذا النادي وإمكانيات الدوري الأسترالي، وأريد أن أكون جزءاً من بناء المستقبل، ليس لموسم واحد فحسب، بل على ​المدى الطويل». وتابع: «استمتعت كثيراً ​بالموسم الماضي على أرض الملعب، والالتزام تجاه فيكتوري بصفتي مساهماً هو الخطوة الطبيعية التالية».

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رياضة كرة القدم أستراليا
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التصنيف العالمي: ثبات في المراكز الأولى للرجال والسيدات قبل ويمبلدون

يانيك سينر المصنف الأول عالمياً (أ.ف.ب)
يانيك سينر المصنف الأول عالمياً (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

التصنيف العالمي: ثبات في المراكز الأولى للرجال والسيدات قبل ويمبلدون

يانيك سينر المصنف الأول عالمياً (أ.ف.ب)
يانيك سينر المصنف الأول عالمياً (أ.ف.ب)

شهد التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الاثنين مع انطلاق بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى استقراراً شبه كامل في المراكز العشرين الأولى، بعدما غاب أبرز نجوم اللعبة عن المنافسات الأسبوع الماضي. لدى الرجال، لا يزال التصنيف يشهد هيمنة واضحة لكل من الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، والإسباني كارلوس ألكاراس في المركز الثاني، والألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث. وجاء التغيير الوحيد ضمن قائمة العشرين الأوائل عبر تقدم الأميركي ليرنر تيين مركزاً واحداً ليحتل المرتبة السابعة عشرة، محققاً أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 20 عاماً رغم عدم مشاركته في أي دورة خلال الأسبوع الماضي. وفي المقابل، تقدم الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا مركزين ليصعد إلى المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً، عقب تتويجه بلقب دورة مايوركا الإسبانية المقامة على الملاعب العشبية. أما منافسه في النهائي، الأميركي إيثان كوين، فقفز 16 مركزاً ليحتل المرتبة السابعة والأربعين، وهو أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية بعمر 22 عاماً. كما واصل البلجيكي زيزو بيرغس تقدمه في التصنيف، بعدما أحرز لقب دورة إيستبورن، ليرتقي 11 مركزاً إلى المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً، مسجلاً أفضل تصنيف في مسيرته عن عمر 27 عاماً. ولدى السيدات، عادت التشيكية كارولينا موخوفا إلى قائمة المصنفات العشر الأوليات بعدما تقدمت مركزين لتحتل المرتبة التاسعة، وذلك عقب تتويجها بلقب دورة باد هومبورغ الألمانية إثر انسحاب اليابانية ناومي أوساكا من المباراة النهائية. ولا يزال التصنيف العالمي خاضعاً لهيمنة البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الأول، تليها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المركز الثاني، ثم البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الثالث. ورغم انسحابها من نهائي باد هومبورغ، تقدمت أوساكا مركزاً واحداً لتصبح في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً. ومن جهتها، قفزت الأميركية ماديسون كيز خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الثانية والعشرين عالمياً، بعد إحرازها لقب إيستبورن، بينما عادت الألمانية تاتيانا ماريا، البالغة من العمر 38 عاماً إلى قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم، بعدما تقدمت 16 مركزاً لتحتل المرتبة السادسة والتسعين، وذلك قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، حيث سبق لها بلوغ الدور نصف النهائي عام 2022. أما أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا ويليامز التي تستعد للعودة إلى منافسات الفردي في ويمبلدون بعد غياب دام قرابة أربع سنوات، فلا تمتلك أي تصنيف عالمي هذا الأسبوع، في حين ستدخل منافستها الأولى، الأسترالية مايا جوينت، البطولة وهي في المركز السابع والثمانين عالمياً، بعدما تراجعت 34 مركزاً إثر خروجها من الدور الأول لدورة إيستبورن، حيث كانت تدافع عن لقبها.

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