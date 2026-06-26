«نايك» تبدأ الترويج لقميص ألمانيا الجديد بـ«منشور غامض»

بدأت «نايك» العلامة التجارية الرياضية الرائدة، في التلميح إلى التصميم الجديد لقميص المنتخب الألماني، محاولة التفوق على منافستها «أديداس» التي دامت شراكتها لسنوات طويلة مع الفريق.

وكانت «أديداس» قد أكدت أن مبيعات قمصان المنتخب الألماني في كأس العالم الجارية، ستصل إلى رقم قياسي يتجاوز 3 ملايين قميص، لكن «نايك» بدأت في التحرك للمنافسة.

وفتح ماريو غوتزه، الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي مونديال 2014، والذي لديه عقد مع «نايك»، طرداً يحمل شعار الشركة في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور «إنستغرام»، وعرض قميصاً أبيض بياقة سوداء.

ماريو غوتزه، الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم 2014، والمرتبط بعقد مع «نايكي»، فتح طرداً يحمل شعار «نايكي» في منشور على حسابه في «إنستغرام»، ثم عرض قميصاً أبيض بياقة سوداء.

كما تم رصد لافتة في نيوجيرسي تحمل صورة نجم المنتخب الألماني جمال موسيالا، مرتدياً قميصاً أبيض آخر بياقة سوداء.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن اللافتة، التي رفعت بواسطة قارب يوم الخميس وتضمنت شعار «نايك»، كانت تحمل عبارة ساخرة: «مرحباً نيوجيرسي».