أرتيتا: «متفاجئ بالفوز العريض» على مان سيتي

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدرع الخيرية بالفوز 3 - صفر على مانشستر سيتي، الأحد.

وقال أرتيتا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «أنا منبهر بهذا الأداء الرائع، لقد أظهرنا رغبة وحماساً وردة فعل قوية، وقلت للاعبين إنني استمتعت بأدائهم».

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بالوافد الجديد كريستوس تزوليس، قائلاً: «أعتقد أنه انسجم سريعاً مع الفريق، فهو لاعب ذكي وهادئ، ويتخذ القرارات الصائبة دون تسرع، وفعال للغاية في المساحات الضيقة، وأفاد الفريق بصناعة هدفين».

وأضاف: «لدينا خط وسط قوي للغاية، ونسعى لتعزيزه بصفقات جديدة في كل موسم».

وبشأن الفوز بثلاثية على مانشستر سيتي، أقر مدرب الفريق اللندني: «النتيجة مفاجأة نسبياً، لقد اختبرنا 8 أو 9 لاعبين طوال فترة الإعداد هذا الصيف، وأداؤنا اليوم كان مذهلاً».

في سياق متصل، أكد أرتيتا أنه يشعر بحزن بالغ لاضطراره لاستبعاد الثنائي البرازيلي جابرييل خيسوس وغابرييل مارتينلي، موضحاً: «بذلت جهداً كبيراً مع رابطة الدوري الإنجليزي لإضافة المزيد من اللاعبين لقائمة الفريق».

وختم: «إنهما يستحقان الوجود في قائمة آرسنال، وأتمنى أن ننجح في تغيير اللوائح».