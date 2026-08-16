ليفربول يهزم كومو الإيطالي في ختام وديّاته

اختتم فريق ليفربول استعداداته للموسم الجديد بالفوز 2 - صفر على كومو الإيطالي في مباراة ودية، الأحد.
سجل ليفربول هدفيه في الشوط الأول، حيث تقدم بهدف للمهاجم الهولندي كودي خاكبو في الدقيقة 23 من المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد».
وأضاف جيريمي جاكيه الهدف الثاني في الدقيقة 44.
ويخوض ليفربول الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الإسباني أندوني إيراولا الذي تولى المسؤولية هذا الصيف خلفاً للهولندي أرني سلوت الذي رحل بعد موسمين، قاد خلالهما الفريق للفوز بلقب الدوري في 2025 قبل أن تسوء النتائج في الموسم الماضي.
ويستهل ليفربول موسمه بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أما كومو الذي يقوده المدرب الإسباني الشاب سيسك فابريغاس ويستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، سيفتتح مشواره في الدوري بمواجهة خارج أرضه أمام أودينيزي يوم السبت.