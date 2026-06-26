مدرب كوت ديفوار: هوية منافسنا في دور الـ32 لا تهم... سنذهب بعيداً

أبدى إيمرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، سعادته الكبيرة بفوز منتخب بلاده على كوراساو وتأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، قائلاً إنه غير مهتم بهوية منافسه في دور الـ32.

وفاز منتخب كوت ديفوار على كوراساو 2 - صفر، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا المتصدر والمتفوق عليه في المواجهة المباشرة بينهما، وليتأهل لدور الـ32 إلى جانب منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

وقال فاي في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «لم أرغب في أن ندخل حسابات معقدة من أجل التأهل للدور المقبل، نحن جميعاً سعداء بذلك وفخورون».

وأضاف: «نريد الذهاب إلى أبعد الحدود في البطولة، وسنحصل على راحة اليوم، لكننا سنعود للعمل سريعاً من أجل الاستعداد للدور المقبل».

وعن شعوره بعدما أصبح أول مدرب إيفواري يصعد للأدوار الإقصائية، قال فاي: «لا أحب التحدث عن نفسي، أنا سعيد بذلك الإنجاز بالطبع، لكن ما حدث يستحقه كل إيفواري».

وفي حديثه عن المباراة، وصف فاي مواجهة كوراساو بالمعقدة. وقال فاي: «المباراة كانت معقدة، لكننا تعلمنا من المباراة الأخيرة أمام ألمانيا، وكذلك تعلمنا بعض الدروس من المباراة الأولى».

وأضاف: «ربما لم نلعب أفضل مباراة أمام كوراساو، بالعكس كنا أفضل أمام الإكوادور وألمانيا، لكننا فرطنا في الفرص، لكن أمام كوراساو لم نفعل ذلك، وضغطنا على المنافس باستمرار، لأننا لم نرغب في الخروج من الباب الضيق».

وسيلتقي منتخب كوت ديفوار في دور الـ32 مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة التاسعة، حيث سيلتقي الفريقان غداً في آخر جولات دور المجموعات بهدف حسم الصدارة والوصافة.

وقال فاي عن ذلك: «لا يهمنا هوية المنافس لأننا نريد الذهاب إلى أبعد الحدود، وإذا أردت ذلك حقاً فعليك مواجهة الكبار والتغلب عليهم».