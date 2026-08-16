آلافيس يستهل مشواره في الدوري الإسباني بثلاثية أمام خيتافي

استهل ديبورتيفو آلافيس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير على خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، السبت.

وتأثر خيتافي بالنقص العددي بعد طرد لاعبه كيكو فيمينيا في الدقيقة 42، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل آلافيس التفوق العددي في الشوط الثاني، وافتتح ناهويل تيناغليا التسجيل في الدقيقة 73، قبل أن يضيف ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واختتم ميكيل رودريغيز ثلاثية آلافيس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحصد فريقه أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

ويحل آلافيس ضيفاً على رايو فاييكانو، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية.

في المقابل، يستضيف خيتافي راسينغ سانتاندير، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، الأحد المقبل، بعد ثلاثة أيام من مواجهته بارتيزان بلغراد في الدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.