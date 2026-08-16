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الرياضة رياضة عالمية

آلافيس يستهل مشواره في الدوري الإسباني بثلاثية أمام خيتافي

من مواجهة ديبورتيفو آلافيس وخيتافي (ديبورتيفو آلافيس)
من مواجهة ديبورتيفو آلافيس وخيتافي (ديبورتيفو آلافيس)
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آلافيس يستهل مشواره في الدوري الإسباني بثلاثية أمام خيتافي

من مواجهة ديبورتيفو آلافيس وخيتافي (ديبورتيفو آلافيس)
من مواجهة ديبورتيفو آلافيس وخيتافي (ديبورتيفو آلافيس)

استهل ديبورتيفو آلافيس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير على خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، السبت.

وتأثر خيتافي بالنقص العددي بعد طرد لاعبه كيكو فيمينيا في الدقيقة 42، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل آلافيس التفوق العددي في الشوط الثاني، وافتتح ناهويل تيناغليا التسجيل في الدقيقة 73، قبل أن يضيف ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واختتم ميكيل رودريغيز ثلاثية آلافيس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحصد فريقه أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

ويحل آلافيس ضيفاً على رايو فاييكانو، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية.

في المقابل، يستضيف خيتافي راسينغ سانتاندير، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، الأحد المقبل، بعد ثلاثة أيام من مواجهته بارتيزان بلغراد في الدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

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الدوري الإسباني إسبانيا

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الرياضة رياضة عالمية

بايرن ميونيخ يهزم فولفسبورغ ويتوج بكأس السوبر للسيدات للمرة الثالثة توالياً

لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالفوز على فولفسبورغ والتتويج بلقب كأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)
لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالفوز على فولفسبورغ والتتويج بلقب كأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)
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بايرن ميونيخ يهزم فولفسبورغ ويتوج بكأس السوبر للسيدات للمرة الثالثة توالياً

لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالفوز على فولفسبورغ والتتويج بلقب كأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)
لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالفوز على فولفسبورغ والتتويج بلقب كأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للسيدات للمرة الثالثة توالياً، السبت، بعد فوزه على غريمه فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد.

واستفاد بايرن من أخطاء ستينا يوهانس، حارسة مرمى فولفسبورغ، في تسجيل أول هدفين، ليواصل تفوقه على منافسه منذ إعادة إطلاق مسابقة كأس السوبر قبل عامين.

وافتتحت جوفانا دامنيانوفيتش التسجيل في الدقيقة 32 برأسية إثر ركلة حرة نفذتها كلارا بوهل، قبل أن تضيف الأخيرة الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالهدف الثاني خلال مواجهة فولفسبورغ في كأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)

وواصلت بوهل تألقها بعد الاستراحة، وسجلت الهدف الثالث بمجهود فردي مميز، لتقود بايرن إلى حسم اللقب بثلاثية نظيفة.

ورغم النتيجة، قدم فولفسبورغ أداءً جيداً في فترات من المباراة، لكنه لم يتمكن من إيقاف تفوق بايرن، الذي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة قوةً مهيمنة على كرة القدم النسائية الألمانية بعدما كان فولفسبورغ صاحب السيطرة لسنوات طويلة.

لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالتتويج بكأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)

ويعزز الفوز مكانة بايرن ميونيخ، بطل الثنائية التاريخية في الموسم الماضي، بين أبرز المرشحين للمنافسة على الألقاب مجدداً هذا الموسم.

ويستهل بايرن مشواره في الدوري الألماني للسيدات بمواجهة يونيون برلين، الجمعة المقبل.

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بايرن الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يتعاقد مع البلجيكي ميكا غودتس حتى 2031

المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)
المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)
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باريس سان جيرمان يتعاقد مع البلجيكي ميكا غودتس حتى 2031

المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)
المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، تعاقده مع المهاجم البلجيكي ميكا غودتس قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد حتى عام 2031.

وقال النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي إنه سعيد بانضمام المهاجم البلجيكي إلى صفوفه، مشيراً إلى أنه سيرتدي القميص رقم 22.

وُلد غودتس في 7 يونيو (حزيران) 2005 بمدينة لوفين البلجيكية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أندرلخت، قبل انتقاله إلى جينك عام 2020، حيث برز سريعاً بوصفه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، خصوصاً خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، انتقل غودتس إلى أياكس أمستردام لمواصلة تطوره، وشارك مع فريق يونغ أياكس، مسجلاً تسعة أهداف وصانعاً أربعة أخرى خلال 25 مباراة على مدار موسم ونصف.

وساهم مستواه في تصعيده تدريجياً إلى الفريق الأول لأياكس، بعدما سجل ظهوره الأول في الدوري الهولندي أمام فورتونا سيتارد في 9 أبريل (نيسان) 2023، عندما كان يبلغ 17 عاماً.

ويواصل غودتس الآن مسيرته في فرنسا، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعقد طويل الأمد يمتد حتى 2031.

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كوبولي ينهي سلسلة هزائمه ويتأهل إلى الدور الثالث في سينسيناتي

الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)
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كوبولي ينهي سلسلة هزائمه ويتأهل إلى الدور الثالث في سينسيناتي

الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)

تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف العاشر عالمياً، إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال في دورة سينسيناتي للتنس، إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، بعد فوزه الصعب على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، السبت.

وحسم كوبولي المواجهة التي امتدت لثلاث مجموعات بنتيجة 6-1 و4-6 و6-3، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية.

وواصل اللاعب الإيطالي تفوقه على كيتسمانوفيتش للمرة الثالثة خلال العام الحالي، محققاً انتصاره الـ28 في 2026، والأول له في بطولة سينسيناتي منذ عامين.

ويلتقي كوبولي في الدور المقبل مع البلجيكي ألكسندر بلوك، الذي تأهل على حساب الأرجنتيني ماريانو نافوني بالفوز عليه بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وفي مواجهات أخرى، تغلب الباراغواياني أدولفو دانييل فاييخو على فالنتين فاشيرو من موناكو بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.

كما تأهل الإسباني مارتن لاندالوسي بعد فوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي في مواجهة من ثلاث مجموعات بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة سينسيناتي 9 ملايين و415 ألفاً و725 دولاراً.

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