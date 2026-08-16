بايرن ميونيخ يهزم فولفسبورغ ويتوج بكأس السوبر للسيدات للمرة الثالثة توالياً

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للسيدات للمرة الثالثة توالياً، السبت، بعد فوزه على غريمه فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد.

واستفاد بايرن من أخطاء ستينا يوهانس، حارسة مرمى فولفسبورغ، في تسجيل أول هدفين، ليواصل تفوقه على منافسه منذ إعادة إطلاق مسابقة كأس السوبر قبل عامين.

وافتتحت جوفانا دامنيانوفيتش التسجيل في الدقيقة 32 برأسية إثر ركلة حرة نفذتها كلارا بوهل، قبل أن تضيف الأخيرة الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالهدف الثاني خلال مواجهة فولفسبورغ في كأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)

وواصلت بوهل تألقها بعد الاستراحة، وسجلت الهدف الثالث بمجهود فردي مميز، لتقود بايرن إلى حسم اللقب بثلاثية نظيفة.

ورغم النتيجة، قدم فولفسبورغ أداءً جيداً في فترات من المباراة، لكنه لم يتمكن من إيقاف تفوق بايرن، الذي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة قوةً مهيمنة على كرة القدم النسائية الألمانية بعدما كان فولفسبورغ صاحب السيطرة لسنوات طويلة.

لاعبات بايرن ميونيخ يحتفلن بالتتويج بكأس السوبر الألماني للسيدات (د.ب.أ)

ويعزز الفوز مكانة بايرن ميونيخ، بطل الثنائية التاريخية في الموسم الماضي، بين أبرز المرشحين للمنافسة على الألقاب مجدداً هذا الموسم.

ويستهل بايرن مشواره في الدوري الألماني للسيدات بمواجهة يونيون برلين، الجمعة المقبل.