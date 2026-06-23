مدرب السنغال: حلم كأس العالم لم ينتهِ

مدرب السنغال: حلم كأس العالم لم ينتهِhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287406-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%90
قال بابي تياو مدرب السنغال إن آمال فريقه في التقدم لمرحلة خروج المغلوب لكأس العالم لكرة القدم لم تنتهِ بعد، رغم المعاناة بعد التعرض لهزيمتين في النهائيات.
وكانت السنغال مرشحة لتكون من بين المنتخبات المنافسة بقوة في كأس العالم بأميركا الشمالية، لكنها خسرت مباراتها الافتتاحية في المجموعة التاسعة أمام فرنسا 3-1، ثم سقطت 3-2 أمام النرويج يوم الثلاثاء.
وقال تياو: «أعتقد أنها كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا أمام منتخب نرويجي قوي للغاية وضعنا في مواقف بالغة الصعوبة، لأنه كان فعالاً جداً.
استقبلنا أهدافاً ربما في أسوأ توقيت ممكن، قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ثم بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة».
وأضاف: «لكن يجب أن نهنئ النرويج، وأنا أشجع لاعبي فريقي على عدم الشعور بالإحباط، لأن الأمر لم يكن سهلاً. كنا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بالنقاط الثلاث، لكن ذلك لم يحدث لنا هذا المساء».
وكانت فرنسا، التي فازت 3-صفر على العراق في وقت سابق في فيلادلفيا، والنرويج قد رفعتا رصيديهما إلى ست نقاط لكل منهما، وضمنتا التأهل إلى الدور التالي.
وأفضل ما يمكن للسنغال تحقيقه هو انتزاع أحد المقاعد الثمانية المخصصة لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، لكنها تحتاج إلى الفوز على العراق في مباراتها الأخيرة بالمجموعة في تورونتو يوم الجمعة للإبقاء على آمالها قائمة.
وقال تياو: «تبقت لنا مباراة واحدة، وعلينا التركيز على هذه المباراة الأخيرة، ومحاولة الحصول على النقاط الثلاث، ثم انتظار ما ستسفر عنه النتائج.
أعتقد أنه من المبكر قليلاً القول إننا فشلنا. لم نخرج بعد. لسنا في وضع جيد، وصحيح أنها المرة الأولى التي تبدأ فيها السنغال مشوارها في كأس العالم بهزيمتين. لكن لا تزال لدينا فرصة للتأهل، وسنركز على المباراة الأخيرة. نريد محاولة حصد النقاط الثلاث، ونأمل أن نتمكن من العبور».
وأضاف: «بمجرد وصولك إلى الدور التالي، تبدأ بطولة أخرى مختلفة».
هل تقف كرة المونديال خلف غزارة الأهداف؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287431-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%9F
«فيفا» قال إن كرة مونديال 2026 تم تصميمها بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي في أثناء طيرانها بالهواء (أ.ف.ب)
غوادالاخارا:«الشرق الأوسط»
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غوادالاخارا:«الشرق الأوسط»
TT
هل تقف كرة المونديال خلف غزارة الأهداف؟
«فيفا» قال إن كرة مونديال 2026 تم تصميمها بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي في أثناء طيرانها بالهواء (أ.ف.ب)
تتسم بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بغزارة تهديفية بمعدلات تاريخية، في ظل تسجيل أهداف أكثر بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من مباريات كأس العالم السابقة.
قد يكون أحد أسباب ارتفاع المعدل التهديفي هو الكرة التي يستخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذه البطولة.
وأوضح «فيفا» أن كرة مونديال 2026 تم تصميمها بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي في أثناء طيرانها بالهواء. وأكد اللاعبون والمدربون أن الكرة تكون سريعة في طريقها إلى المرمى، كما تتميز بإمكانيات إضافية تجعل التسديد والمراوغة أسهل في الظروف الرطبة.
وقال مدرب منتخب النمسا، رالف رانغنيك: «هذه الكرة سريعة مثل قذيفة المدفع. أعتقد أنكم رأيتم على مدار اليومين الماضيين أنه عندما تسدد بقوة في زاوية مناسبة، فمن الصعب أن يتم التصدي لهذه الكرة».
كما أصبحت المباريات أطول بسبب زيادة وقت التوقف المخصص لشرب المياه، في إجراء جديد يُطبّق لأول مرة، مما ساعد أيضاً في ارتفاع معدلات التهديف.
وأسفر ذلك عن تسجيل 121 هدفاً في أول 40 مباراة من مونديال 2026، معظمها من نجوم عالميين.
وسجل لاعبو الدوريات الثلاثة الكبرى في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا أكثر من نصف الأهداف المسجلة حتى الآن في البطولة، ويتصدر لاعبو الدوري الإنجليزي القائمة.
ففي الفوز الكاسح لهولندا على السويد بنتيجة (5-1)، جاءت جميع الأهداف الستة عبر لاعبين شاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-2026.
وتصدّر لاعبو ريال مدريد وإنتر ميامي وليفربول قائمة هدافي البطولة، وذلك بسبب لاعب واحد، وهو ليونيل ميسي.
وسجل لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز 28 هدفاً في كأس العالم، مقابل 16 هدفاً للاعبي الدوري الألماني، و11 من الدوري الإسباني، و7 من الدوري الفرنسي، و5 من الدوري الإيطالي.
وسجل لاعبو الدوري الأميركي 8 أهداف، حيث سجل ميسي ثلاثية أمام الجزائر وهدفين أمام النمسا، مساء الاثنين، في حين سجل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من الكرواتي بيتر موسى لاعب إف سي دالاس، والباراغوياني ماتياس غالارزا لاعب أتلانتا يونايتد، والنيوزيلندي فين سورمان لاعب بورتلاند تمبرز.
وعندما أعلن «فيفا» القوائم الرسمية، كان يوجد 200 لاعب محترف في إنجلترا على مستوى الأندية، أي ما يقارب ضعف عدد اللاعبين المحترفين في ألمانيا (109 لاعبين)، علماً بأنه تم احتساب إحصائيات الأهداف بناء على أندية اللاعبين عند إعلان القوائم الرسمية.
ويتصدر ريال مدريد وليفربول القائمة، حيث سجل لاعبو ريال مدريد 6 أهداف، بواقع 3 أهداف للفرنسي كيليان مبابي، وهدفين للبرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى هدف للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام.
ولم يضم ريال مدريد لأول مرة في تاريخه لاعباً بقائمة منتخب إسبانيا، لكنه أعلن خلال مونديال 2026 تعاقده مع مارك كوكوريا لاعب تشيلسي، ليصبح اللاعب المدريدي الوحيد في قائمة إسبانيا بهذه النسخة.
ومن صفوف ليفربول، سجل الهولندي كودي جاكبو هدفين، بالإضافة إلى هدف لمواطنه فيرجيل فان دايك، كما سجل زميلهما السويدي ألكسندر إيزاك هدفاً، وأضاف المصري محمد صلاح هدفاً، حيث كان لاعباً بصفوف ليفربول عند إعلان قائمة المنتخبات.
أما بايرن ميونيخ فقد سجّل لاعبوه 4 أهداف بواقع هدفين للإنجليزي هاري كين، وهدف لكل من الألماني جمال موسيالا والكولومبي لويس دياز.
وكان بايرن ميونيخ ثاني أكثر الفرق تمثيلاً في قوائم منتخبات البطولة بـ18 لاعباً أمامه مانشستر سيتي الإنجليزي بـ19 لاعباً، الذي كان حاضراً أيضاً بهدفين في كأس العالم لنجمه النرويجي إيرلينغ هالاند.
ومع تسجيل 121 هدفاً من 88 لاعباً مختلفاً في أول 40 مباراة من البطولة، بلغ متوسط التهديف 3 أهداف في المباراة الواحدة، في حين انتهت 3 مباريات فقط بالتعادل السلبي، وتم تسجيل 8 أهداف عكسية.
ويسير مونديال 2026 نحو تحطيم الرقم القياسي المسجل في مونديال قطر 2022 الذي شهد تسجيل 172 هدفاً، ولكن في 64 مباراة فقط، في حين ستشهد البطولة الحالية 104 مباريات.
لكن معدل تسجيل الأهداف في 64 مباراة بالمونديال الحالي سيقترب من 194 هدفاً، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل في مونديال 2022.
ولم يتحسن المعدل التهديفي في كأس العالم فقط، بل تحسّن أيضاً على مستوى دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين بمعدل 3.27 هدف في المباراة الواحدة بموسم 2024-2025 مقابل 3.47 هدف في المباراة الواحدة بالموسم المنصرم 2025-2026.
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كيليان مبابي... وآمال فرنسية كبيرة معقودة عليه (أ.ف.ب)
فيلادلفيا :«الشرق الأوسط»
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فيلادلفيا :«الشرق الأوسط»
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مبابي: ميسي سيسجل دائماً... وهدفي مساعدة فرنسا
كيليان مبابي... وآمال فرنسية كبيرة معقودة عليه (أ.ف.ب)
أوضح كيليان مبابي الذي قاد منتخب فرنسا إلى دور الـ32 في مونديال 2026 لكرة القدم، بتسجيله هدفين في مرمى العراق (3-0) الاثنين، في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، صعوبة «الحفاظ على التركيز» طوال هذه المدة.
وسجّل مبابي هدفين في اللقاء، رافعاً بذلك رصيده إلى أربعة أهداف منذ بداية البطولة، كما رفض الدخول في أي مقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب خمسة أهداف في مباراتين، وأفضل هداف في تاريخ كأس العالم، معرباً عن سعادته أيضاً برؤية عثمان ديمبيلي الحاسم مجدداً.
وتحدث مبابي في منطقة اللقاءات الإعلامية بعد نهاية المواجهة لممثلي وسائل الإعلام:
ما هو تحليلك للمباراة؟
كانت أمسية طويلة جداً. من الناحية النفسية، والعاطفية، كان الأمر صعباً للغاية، لأننا كان علينا الحفاظ على التركيز، والبقاء في حالة جاهزية داخل غرفة الملابس لما يقارب ساعتين.
قدّم اللاعبون جهداً كبيراً، وكذلك الجهاز الفني. لكننا أنجزنا المهمة، ونحن سعداء جداً بالطريقة التي لعبنا بها، وسنحاول في الأيام المقبلة تحليل ما يمكن تحسينه، لأن هناك نقطتين أو ثلاثاً كان بإمكاننا تجنبها، وبعض الفترات التي لم نكن فيها بنفس القوة، وكان يمكن أن نديرها بشكل أفضل، لكن في المجمل كانت أمسية جميلة.
بدا عليك بعض الانزعاج عند العودة من غرف الملابس؟
لم يكن انزعاجاً، لكن عمال أرض الملعب أمضوا 20 دقيقة في تنظيف الجهة التي كنا ندافع فيها، من دون أن يمضوا وقتاً في تنظيف الجهة التي كنا نهاجم فيها. هذا يمثل نوعاً من عدم التكافؤ: كنت أريد أن يُخصص الوقت عينه في تنظيف الجهتين أو، إن كان لا بد من الاختيار، تنظيف الجهة التي كنا نهاجم فيها.
لكنها لم تكن مسؤوليتهم، لأنهم تلقوا التعليمات بذلك، وكان الفريق الآخر (من العمال) غير جاهز، لذا لا مشكلة. بعد انتظار دام ساعتين، ورؤية أن أرضية الملعب التي كان ينبغي تغطيتها لم تُحمَ، كان سبباً في بعض الانزعاج، لكنه زال.
سجّلت هدفين هذا المساء أربعاً في مباراتين... كم هدفاً ستحتاج لتصبح هداف هذه النسخة من كأس العالم التي انطلقت بقوة مع تألق كل النجوم؟
لا أفكر في ذلك حالياً. سجّلت دائماً أهدافاً في كأس العالم، ولست قلقاً على هذا الصعيد. الأهم هو أن يكون لدينا إطار جماعي يسمح لنا بالعثور على مرجعيات واضحة، وأن ندخل المباريات واثقين من قوتنا في اللحظات الحاسمة. لأننا نعلم أنه كلما تقدمنا في البطولة، سنُختبر بشكل أكبر.
يبدو أن هناك سباقاً قائماً مع ليونيل ميسي؟
لا... ليو يسجّل دائماً، لقد سجّل، وسيظل يسجّل. أفكّر فقط في مساعدة فريقي. مساعدة فريقي تعني تسجيل الأهداف، وعندما تسجّل، فمن الطبيعي أنك تقترب من هذا النوع من «الأجواء»، لكن مرة أخرى، لا يزال أمامنا طريق طويل وصعب، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا للخروج منه منتصرين.
ما تقييمك لأداء عثمان ديمبيلي الذي سجّل وساهم في تسجيلك؟
من المهم بالنسبة له أن يسجّل، كل الفريق أراد له أن يسجّل، حاولنا أن نزوّده بالكرات، لأنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، ونعلم أنه عندما يلعب كما لعب اليوم، فسيكون ذلك «مفيداً» لنا للغاية، وسيجعل الفريق أفضل.
هناك رغبة في أن يشعر عثمان بالراحة، أن يكون على سجيّته، بغض النظر عن مركزه، وأن يكون قادراً على لعب كرة القدم الخاصة به، لأنه عندما يفعل ذلك، يكون لاعباً فريداً ومميزاً. كان حاسماً اليوم، وحتى لو لم يكن كذلك، فإن لمساته ومبادراته وكل ما قام به أظهر أنه يشعر بالراحة، وهذا أمر جيد جداً لنا.
«إن بي إيه»: بعد الخلافات والإحباطات... يانيس أنتيتوكونمبو إلى ميامي هيتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287395-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A8%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%AA
«إن بي إيه»: بعد الخلافات والإحباطات... يانيس أنتيتوكونمبو إلى ميامي هيت
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (أ.ب)
سيغادر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الحائز على جائزة أفضل لاعب مرتين، المتوَّج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» في 2021 مع ميلووكي باكس، إلى ميامي هيت، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية، بينها «إي إس بي إن» و«ذا أتلتيك» مساء الاثنين.
وسينتقل النجم البالغ 31 عاماً، الحائز على جائزة أفضل لاعب في 2019 و2020، إلى ثاني فريق له فقط في الدوري؛ إذ دافع عن ألوان باكس منذ بداية مغامرته في الولايات المتحدة، عندما اختاره في المركز الخامس عشر في درافت 2013، ليعزّز بذلك آمال هيت بإحراز اللقب الذي لم يُتوّج به منذ 2013.
وعانى باكس خيبات متتالية منذ التتويج باللقب؛ إذ خرج ثلاث مرات متتالية من الدور الأول للأدوار الإقصائية (من 2023 إلى 2025)، بل غاب عن «بلاي أوف» هذا الموسم بعد حلوله في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.
وحسب «إي إس بي إن»، فإن أول من كشف الخبر بوبي بورتيس زميل أنتيتوكونمبو الذي سيرافقه إلى ميامي، مقابل انتقال تايلر هيرو وكيلل وير والمكسيكي خايمي خاكيس جونيور والليتواني كاسباراس ياكوتسيونيس، بالإضافة إلى اختيارات في الدرافت، في الاتجاه المعاكس.
وأضافت الشبكة أن ميلووكي سيحصل أيضاً على ثلاثة اختيارات في الجولة الأولى من الدرافت، وحق تبديل اختيار (بيك سواب)، بالإضافة إلى اختيار في الجولة الثانية.
وتضع هذه الصفقة حداً لأشهر من التكهنات بشأن مستقبل أنتيتوكونمبو في ميلووكي.
وكان النجم اليوناني قد عبّر علناً عن استيائه من إدارة الفريق، بسبب عدم السماح له باللعب بعد تعرضه لتمدد مفرط في ركبته اليسرى.
وأكد أنتيتوكونمبو أنه كان جاهزاً بدنياً وقادراً على مساعدة الفريق في محاولة بلوغ الأدوار الإقصائية، رغم اعتباره غير متاح من قِبل الإدارة.
وفي تصريحات أدلى بها في أبريل (نيسان) بعد فشل ميلووكي في بلوغ الـ«بلاي أوف»، إثر موسم أنهاه بسجل 32 فوزاً مقابل 50 خسارة، انتقد أنتيتوكونمبو أيضاً عجز الفريق عن بناء تشكيلة قادرة على المنافسة على اللقب.
وقال: «أشعر أحياناً أن الناس ببساطة لا يستمعون. هم يستمعون إلى المصادر. المصدر الرئيسي هو أنا. هذا هو الواقع».