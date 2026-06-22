أيمن حسين: دفاع فرنسا يحفزني لتقديم الأفضل

أكد أيمن حسين، مهاجم العراق، جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره الفرنسي في ثانية جولات دور المجموعات من بطولة كأس العالم.
ويتقابل المنتخب العراقي مع نظيره الفرنسي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، في مباراة يسعى خلالها الأول للتعويض بعد الخسارة من النرويج 1 - 4 والأخير للتأكيد والتأهل، عقب فوزه على السنغال نتيجة 3 - 1.
وقال حسين في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «اللاعبون متحمسون، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية».
وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة ضد النرويج، لكن جزئيات بسيطة جعلتنا نخسر، وكنا نفتقد الخبرة في مواجهة منتخب بحجم النرويج».
وتابع في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب العراقي على «إكس»: «فرنسا منتخب قوي ومن المرشحين للفوز بكأس العالم، لكننا جاهزون لبذل كل ما لدينا أمامهم».
وأضاف أيضاً: «بعد مباراة النرويج تحدث المدرب معنا وأكد أننا قدمنا مباراة جيدة، وأن الوقت قد حان لنسيان تلك المواجهة والتركيز على ما هو قادم».
وقال: «مدافعو فرنسا الأفضل على المستوى العالمي، وهو حافز بالنسبة لي لتقديم أفضل مستوى أمامهم».