إيبانيز على دكة بدلاء البرازيل أمام هايتي

شهدت التشكيلة الأساسية للبرازيل لمباراة هايتي ضمن المجموعة الثالثة بكأس العالم اختيار المهاجم ماتيوس كونيا، والظهير الأيمن دانيلو بدلاً من إيجور تياغو، وروجر إيبانيز، في تغييرين أجراهما المدرب كارلو أنشيلوتي على تشكيلته في التعادل 1-1 مع المغرب بالمباراة الأولى.

ومنح أنشيلوتي فرصة أخرى للاعبي الوسط كاسيميرو، ولوكاس باكيتا، واللذين يشاركان في التشكيلة الأساسية رغم المعاناة أمام المغرب.

ويلعب كونيا في خط الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور، ورافينيا.

ولم يرافق نيمار الفريق، إذ لا يزال يتعافى من إصابة في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر.

وأجرت هايتي تغييرين على تشكيلتها التي خسرت 1-صفر أمام اسكوتلندا في المباراة الأولى، إذ أدرجت مدافعاً إضافياً هو جي كيه دوفيرن، ودفعت بالمهاجم جوسوي كازيمير، وذلك بدلاً من لوسيوس ديدسون وويلسون إيزيدور.

وضمت تشكيلة البرازيل أليسون، ودانيلو، وغابرييل ماغالايس، وماركيينوس، ودوغلاس سانتوس، وكاسيميرو، وبرونو غيمارايش، ولوكاس باكيتا، وماتيوس كونيا، ورافينيا، وفينيسيوس جونيور.

وضمت تشكيلة هايتي جوني بلاسيد، وكارلنز أركوس، وريكاردو آدي، وهانيس ديلكروا، ومارتان إكسبيريانس وجي كيه دوفيرن، وجان-ريكنر بيلجارد، ودانلي جان-جاك وروبن بروفيدانس، وجوسوي كازيمير، وفرانتزدي بييرو.