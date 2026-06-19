توخيل يختبر بدلاء إنجلترا في ودية مغلقة

شارك كل من مورغان روجرز ومارك جيهي ودجيد سبينس، لاعبو المنتخب الإنجليزي، في مباراة ودية تدريبية أمام فريق سبورتنغ كانساس سيتي ، يوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الثلاثي شاركوا كبدلاء في المواجهة الأولى للمنتخب الإنجليزي والتي فاز فيها على كرواتيا، لكنهم حصلوا على وقت أطول في المباراة الودية أمام الفريق الأميركي والتي أقيمت في مركز تدريبات «سوب»، يوم الخميس.

وفي الوقت الذي لن يخوض فيه منتخب إنجلترا أي مباراة حتى يوم الثلاثاء المقبل أمام غانا، حاول الألماني توماس توخيل منح لاعبيه فرصة اللعب للاستعداد بشكل أفضل.

وشارك 13 لاعباً فقط في التدريبات المفتوحة والتي كانت بمثابة إحماء للمباراة الودية.

وشارك كل من إيبرتشي إيزي وإيفان توني وجوردان هيندرسون وكوبي ماينو وغاريل كوانساه والحارسين جيمس ترافورد ودين هيندرسون في المباراة التي ذكرت تقارير أنها شهدت مشاركة الفريق الأمريكي بتشكيلين مختلفين.

ولم يوجد تريفور شالوباه، المنضم حديثاً لقائمة المنتخب الإنجليزي في تلك المواجهة الودية، حيث ما زال لاعب تشيلسي يتأقلم على الأجواء، بعدما تم استدعاؤه ليحل محل زميله المصاب تينو ليفرامينتو قبل المباراة الأولى لإنجلترا في المونديال.

وسافر شالوباه، الذي تم استدعاؤه للمنتخب مرة واحدة في المباراة التي خسرها أمام السنغال، الصيف الماضي، إلى مركز التدريبات في كانساس سيتي مباشرة، بينما كان باقي زملائه في دالاس بعد الفوز على كرواتيا 4 - 2.