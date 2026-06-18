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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: الإيفواري واهي يغيب عن مواجهة ألمانيا في كندا بسبب مشكلة في التأشيرة

إيلي واهي (رويترز)
إيلي واهي (رويترز)
  • أبيدجان: «الشرق الأوسط»
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  • أبيدجان: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: الإيفواري واهي يغيب عن مواجهة ألمانيا في كندا بسبب مشكلة في التأشيرة

إيلي واهي (رويترز)
إيلي واهي (رويترز)

يغيب المهاجم الإيفواري إيلي واهي عن مباراة منتخب بلاده، السبت، مع نظيره الألماني في مونديال 2026 لكرة القدم، لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى كندا التي تستضيف النهائيات، مشاركة مع الولايات المتحدة والمكسيك، وفق ما أعلن الخميس اتحاد اللعبة في بلاده.

وأفاد الاتحاد الإيفواري بأنه «لم يتم الحصول حتى الآن على التصاريح الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية»، مضيفاً في بيانه أن اللاعب «لن يتمكن من مرافقة بعثة المنتخب إلى كندا» لخوض مباراته الثانية في المجموعة الخامسة التي شهدت فوزه افتتاحاً على الإكوادور 1-0، من دون تقديم تفاصيل حول أسباب رفض التأشيرة.

وفي الوقت ذاته، أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الخميس، أن إيلي واهي مهاجم المنتخب الوطني، الذي يخضع للتحقيق لاتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات، لم يُسمح له بالسفر إلى كندا للمشاركة في مباراة ألمانيا ضمن منافسات كأس العالم في تورنتو، بعد غد السبت.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن واهي لم يتمكن من السفر مع بعثة الفريق لعدم الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية في هذه المرحلة.

وأكد البيان أيضاً أن واهي، الذي شارك أساسياً في فوز منتخب بلاده على إكوادور 1-صفر في الجولة الأولى بفيلادلفيا يوم الاثنين، سوف يبقى في الولايات المتحدة حتى عودة المنتخب.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، وجود عدد غير معتاد من الرهانات على مستوى العالم على حصول واهي على إنذار خلال مباراة مع فريقه نيس في الدوري الفرنسي خلال مايو (أيار) الماضي.

وتلقت الرابطة بلاغاً من شركاء يراقبون أسواق المراهنات حول نشاط مشبوه دولياً يتعلق بمباراة نيس ضد ميتز التي أقيمت يوم 17 مايو، وانتهت بالتعادل السلبي، وشهدت حصول واهي على إنذار بالفعل.

وأكدت الرابطة الفرنسية أنها أبلغت الشرطة وهيئات تنظيم المراهنات المختصة، بالإضافة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بهذه المعلومات.

وقال مكتب المدعي العام في مارسيليا لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»: «تم القبض في 29 مايو على لاعب محترف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يبلغ من العمر 23 عاماً، للتحقيق معه»، وذلك رداً على سؤال حول حقيقة التحقيق مع اللاعب من جانب الشرطة.

وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أنه لم يتم إبلاغه رسمياً بأي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق باللاعب.

وأضاف بيان الاتحاد الإيفواري: «ندعم واهي خلال هذه الفترة الحساسة، ونؤكد ثقتنا به، وسيبقى ركيزة مهمة في صفوف المنتخب».

واختتمت منافسات الدوري الفرنسي في 17 مايو الماضي، وبعدها بأسبوعين سجّل واهي ثنائية ليقود فريقه نيس للفوز 4-1 على سانت إيتيان في إياب المباراة الفاصلة لحسم الصعود والهبوط. وانضم واهي (23 عاماً) إلى نيس على سبيل الإعارة من آينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير (كانون الثاني)، وسجل 9 أهداف في 18 مباراة، ليسهم في تأهل نيس لنهائي كأس فرنسا.

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الرياضة رياضة عالمية

اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)

أكد اختصاصي العلاج الطبيعي للمنتخب الإيراني أن الفريق واجه الانتظار لساعات طويلة، ووقتاً محدوداً للتعافي البدني، وضغطاً نفسياً كبيراً خلال كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وبسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ظل مصير مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة غامضاً لأشهر.

وسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لكنهم نقلوا معسكر تدريبهم من أريزونا إلى المكسيك، ويجبرون الآن من قبل الولايات المتحدة على العودة إلى تيخوانا في اليوم نفسه بعد كل مباراة.

وعمل باولو ألكسندر أراوخو مع أندية كرة قدم كبرى، لكنه يقول إنه لم يكن مستعداً لمهمة تدريب المنتخب الإيراني، حيث أجرى الفحوصات الطبية على متن رحلة العودة من مباراتهم الافتتاحية في لوس أنجليس يوم الاثنين ضد نيوزيلندا.

وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «كانت هناك أمور كثيرة غير عادلة، كما تعلمون».

وأضاف: «عندما ينتظر اللاعبون في المطار ساعتين أو ثلاث، ثم يصلون ليجدوا أنفسهم محاطين برجال يحملون رشاشات، فإنهم غير معتادين على ذلك».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

تغلب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم على مواطنه يانيك هانفمان في دور الـ16 من دورة هاله، التي تقام على الملاعب العشبية، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4).

وقال زفيريف، الفائز مؤخراً ببطولة فرنسا المفتوحة: «لعبنا اليوم بمستوى عال، وسددنا الإرسال بشكل ممتاز». واستغل زفيريف أول فرصة سانحة له لحسم المباراة لصالحه، متغلباً على هانفمان في أقل من ساعة ونصف.

يانيك هانفمان (أ.ف.ب)

واتسمت المباراة بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين. وسدد زفيريف (29 عاماً)، الذي عانى سابقاً في سبيل تحقيق الفوز على التشيكي فيت كوربريفا، 9 إرسالات ساحقة ولم يواجه أي فرصة لكسر إرساله.

المباراة اتسمت بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين (أ.ف.ب)

في دورة هاله ذات الـ500 نقطة، لم يسبق لزفيريف المصنف الأول بين لاعبي ألمانيا حالياً في التنس، الفوز باللقب. ففي عام 2016، وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، خسر في النهائي أمام مواطنه فلوريان ماير.

وفي العام التالي، خسر أمام روجيه فيدرر، اللاعب السويسري صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة الألمانية.

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الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)

أعلن نادي سندرلاند أن مجموعة «باي كوليكتيف» الاستثمارية استحوذت على حصة أغلبية في فريق السيدات المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سندرلاند في بيان: «ستُركز المجموعة الاستثمارية وفريق سندرلاند للسيدات على تعزيز تطوير اللاعبات، وتحسين تجربة الجماهير في أيام المباريات، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أكاديمية الفريق».

وسيحتفظ نادي سندرلاند بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق.

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