إسقاط مُسيرة كانت تتجسس على تدريب كوريا الجنوبية في «المونديال»

أثارت واقعة محتملة للتجسس في «كأس العالم» ضجة في كوريا الجنوبية، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الحصة التدريبية الخاصة للمنتخب الكوري الجنوبي في مدينة زابوبان كانت تحت مراقبة طائرة مُسيرة (درون)، وذلك قبل مباراته الثانية في المجموعة الأولى أمام المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وشوهدت الطائرة المُسيرة، مساء الثلاثاء، في بداية التدريب، أثناء قيام اللاعبين بعمليات الإحماء.

وقام أحد أفراد الجيش المكسيكي المتمركز في معسكر الفريق بإسقاط الطائرة.

لكن، وفقاً لتقارير إعلامية في كوريا الجنوبية، فإن الجهة المشتبَه بها تمكنت من استعادة الطائرة، والهروب.

وأبلغ الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، الاتحاد الدولي «فيفا» بالحادث.

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية مشواره في البطولة بفوز 2 / 1 على جمهورية التشيك، ويستعدّ، الآن، لمواجهة المكسيك، يوم الخميس، قرب جوادالاخارا.

وكان المنتخب المضيف قد فاز في مباراته الافتتاحية 2 / 0 على جنوب أفريقيا.

وكانت هناك فضيحة تجسس حديثة تتعلق بحصة تدريبية في كرة القدم الإنجليزية، أدت إلى استبعاد نادي ساوثهامبتون من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.