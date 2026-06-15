مدرب كوت ديفوار: توقعاتنا في كأس العالم عالية

قال إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار إن فوز فريقه 1-صفر على الإكوادور أظهر أن طموحات الفريق الشاب في كأس العالم لكرة القدم حقيقية، بعد أن سجل البديل أماد ديالو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ليقود الفريق لبداية مظفرة في البطولة أمس الأحد.

وأثار المنتخب الأفريقي الإعجاب منذ حجز مقعده في النهائيات التي تقام في الولايات المتحدة ‌وكندا والمكسيك بعدما ‌حقق انتصارات مريحة على كوريا الجنوبية ​واسكوتلندا ‌ودياً ⁠في مارس (​آذار) ⁠الماضي، ثم فوزه 2-1 خارج أرضه على فرنسا الأسبوع الماضي.

وخضع الهجوم الشاب للمدرب فاي، الذي يضم الجناح المتميز يان ديوماندي (19 عاماً)، لاختبار صعب أمام دفاع الإكوادور المتمرس والذي يضم وليان باتشو لاعب باريس سان جيرمان وبييرو هينكابي لاعب آرسنال، مدعومين بلاعب وسط تشيلسي موزيس كايسيدو.

وقال فاي للصحافيين: «حضرنا إلى الولايات المتحدة من ⁠أجل هذا وجئنا إلى هنا بطموحات وتوقعات عالية. ‌لن نكتفي بزيارة الولايات المتحدة ثم ‌نعود، لذلك فإن كل شيء يسير ​على ما يرام حتى الآن.

فزنا ‌على فرنسا. بدأنا هذه البطولة بشكل جيد ضد الإكوادور، وهو ‌فريق قوي للغاية، لكننا تمكنَّا من إثبات أنفسنا وفزنا بالمباراة. هذا يظهر أن فريقنا قدم أداءً جيداً للغاية».

ومع ترشيح ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، لتصدر المجموعة قد تكون هذه المباراة حاسمة في الصراع ‌على المركز الثاني.

وسحقت ألمانيا منتخب كوراساو، الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، ⁠7-1 في ⁠المباراة الأخرى بالمجموعة في هيوستن وستواجه كوت ديفوار في المباراة التالية في تورونتو يوم السبت المقبل.

وأضاف فاي: «ستكون مباراة صعبة مرة أخرى. إنها ألمانيا. لديهم خبرة كبيرة جدا. فازوا بلقب كأس العالم عدة مرات. تملك لاعبين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية. لديهم قوة هجومية كبيرة.

الفوز 7-1 في المباراة الأولى في هذه البطولة. هذا ليس بالأمر الهين، لكننا سنلعب من أجل الفوز. هدفنا الفوز والتأهل للأدوار الإقصائية عبر مباراتنا الثانية.

سنواجههم وجهاً لوجه وسنبذل قصارى جهدنا. لدينا نقاط قوتنا الخاصة. سنعتمد على ​قوتنا وسنحاول إسقاط الجدار ​الألماني».

ولم تصل كوت ديفوار، التي تشارك في كأس العالم لأول مرة منذ 2014، للأدوار الإقصائية من قبل.