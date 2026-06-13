الشرطة المكسيكية تحقق في واقعة «الجثة» خارج مقر تدريبات إيران

تحقق السلطات المكسيكية حالياً في واقعة العثور على جثة خارج ستاد بمدينة تيخوانا الحدودية، حيث يخوض منتخب إيران تدريباته استعداداً لأولى مبارياته في كأس العالم ضد نيوزيلندا.

وقال مسؤولون إنهم وجدوا الجثة يوم الجمعة في ساحة انتظار بالقرب من ملعب كالينتي، وكانت الجثة موضوعة في حقيبة صندوق سيارة رمادي، تم فتحه بواسطة الشرطة، بسبب الرائحة النفاذة.

ويتخذ المنتخب الإيراني من مدينة تيخوانا مقراً له خلال كأس العالم نظراً لتأخر إصدار التأشيرات، فضلاً عن القيود المفروضة على سفر الجهاز الإداري والمدربين. وسيسافر الفريق إلى لوس أنجليس لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات ضد منتخب نيوزيلندا.

وتعدّ تيخوانا واحدة من أكثر 10 مدن عنفاً في المكسيك، وفقاً لمجلس المواطنين للأمن العام، وهو مركز أبحاث مكسيكي يصدر تقريراً سنوياً عن معدلات جرائم القتل في المكسيك، وسجّلت حكومة المدينة العام الماضي 1219 جريمة قتل في مدينة يزيد عدد سكانها عن 2.3 مليون نسمة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 32 في المائة، مقارنة بعدد جرائم القتل المسجلة في المدينة عام 2024.

وتقع تيخوانا على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، على الحدود مع الولايات المتحدة. وقد استخدمت المنطقة منذ زمن طويل من قبل جماعات إجرامية لتهريب المخدرات، واستضافت مؤخراً آلاف المهاجرين الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة.