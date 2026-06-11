جوليان نجم الدوري السعودي يقص شريط أهداف مونديال 2026

افتتح المكسيكي جوليان كينيونيس مهاجم القادسية السعودي، وهداف الدوري السعودي للموسم الأخير، أهداف بطولة كأس العالم 2026 التي تنظمها مع الولايات المتحدة وكندا، وذلك بعدما سجل هدف منتخب بلاده في شباك منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وعلى ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، استضاف الملعب التاريخي الذي سبق له استضافة المباراة النهائية لمونديالي 1970 و1986، انطلقت المباراة بين المنتخبين اللذين يقصان شريط افتتاح البطولة للمرة الثانية بعدما التقيا في افتتاح نسخة عام 2010 وانتهى اللقاء بالتعادل1-1.

كينيونيس هداف الدوري السعودي نجح في تسجيل هدف سريع في شباك جنوب أفريقيا (إ.ب.أ)

وسجل جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية السعودي، الهدف الأول للمنتخب المكسيكي والأول في نسخة عام 2026 في الدقيقة التاسعة بعد خطأ دفاعي، وهو أسرع هدف في افتتاح المونديال منذ هدف فيليب لام مدافع ألمانيا في شباك كوستاريكا في الدقيقة السادسة من افتتاح نسخة عام 2006.

ومرر حارس جنوب أفريقيا الكرة لزميله يايا سيتول على حدود منطقة الجزاء، لكن الأخير فقد الكرة بعد ضغط من الخلف من لاعب الوسط المكسيكي إيرك ليرا، لتصل الكرة إلى كينيونيس القادم من الجهة اليسرى ليدخل بالكرة منطقة الجزاء، ويسدد كرة في شباك جنوب أفريقيا.