شاكيرا تغني للمونديال... والمحتجون يرفعون أصواتهم

افتُتحت منافسات كأس العالم 2026 الخميس على ملعب «أزتيكا» الشهير في مكسيكو سيتي، بحفل افتتاح مزج بين الموسيقى والثقافة المكسيكية وأجواء الاحتفال الكروي، في وقت شهدت فيه العاصمة احتجاجات اجتماعية تزامنت مع انطلاق البطولة.

واحتفى حفل الافتتاح بإرث المكسيك الثقافي وحضارات ما قبل الحقبة الإسبانية، وسط عروض فنية ومؤثرات بصرية ضخمة. كما قدّم عدد من الفنانين، بينهم شاكيرا وبورنا بوي، الأغنية الرسمية للبطولة، قبل أن تضيء الألعاب النارية سماء الملعب الذي احتشدت مدرجاته بعشرات الآلاف من المشجعين.

وامتلأت محيطات الملعب بمشجعي المنتخب المكسيكي الذين ارتدوا أزياء المارياتشي التقليدية وقبعات السومبريرو الشهيرة، في مشهد احتفالي سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وقال أليخاندرو غارسيا (50 عاماً)، الذي حضر المباراة مرتدياً قبعة سومبريرو وحاملاً نسخة مقلدة من كأس العالم، إنه يشعر بالفخر لاستضافة بلاده البطولة مجدداً بعد 40 عاماً من نسخة 1986، مضيفاً: «هذا الملعب هو معبدنا الكروي». لكن خلف هذه الأجواء الاحتفالية، شهدت العاصمة المكسيكية حالة من الانقسام؛ إذ استغل عدد من المعلمين والنشطاء وعائلات المفقودين في حرب المخدرات الاهتمام العالمي بالبطولة لتنظيم احتجاجات ومسيرات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

عناصر من الشرطة يمنعون أمهات المفقودين من التقدم خلال مظاهرة باتجاه ملعب مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

وتزامنت المباراة الافتتاحية مع عدة تحركات احتجاجية في المدينة، في حين واصل آلاف المعلمين اعتصامهم في محيط ساحة زوكالو التاريخية، للمطالبة بتحسين الرواتب وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم.

كما أثارت الاستعدادات للبطولة انتقادات من بعض السكان الذين اشتكوا من توجيه الإنفاق نحو مشاريع تجميل المدينة والبنية المرتبطة بالمونديال، بدلاً من معالجة مشكلات الخدمات الأساسية.

ومن جهة أخرى، واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، بعدما أكد عدد من المشجعين أن تكلفة حضور المباراة الافتتاحية تجاوزت في بعض الحالات ثلاثة آلاف دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة شريحة واسعة من الجماهير المحلية.

ورغم ذلك، دافع «فيفا» عن سياسة التسعير، معتبراً أن أسعار التذاكر تتماشى مع أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وبين أجواء الفخر باستضافة الحدث العالمي والانتقادات المرتبطة بتكاليفه وتأثيراته الاجتماعية، انطلقت نسخة 2026 من كأس العالم في مدينة تعيش مزيجاً من الاحتفال الكروي والنقاشات الداخلية حول تكلفة استضافة البطولة.