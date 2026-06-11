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«مونديال 2026»: مشكلة التأشيرات تحرم الإيفواريين من مرافقة منتخب بلادهم

لن يستطيع الإيفواريون مرافقة منتخب بلادهم في «مونديال 2026» بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول (رويترز)
لن يستطيع الإيفواريون مرافقة منتخب بلادهم في «مونديال 2026» بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول (رويترز)
  • أبيدجان: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبيدجان: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: مشكلة التأشيرات تحرم الإيفواريين من مرافقة منتخب بلادهم

لن يستطيع الإيفواريون مرافقة منتخب بلادهم في «مونديال 2026» بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول (رويترز)
لن يستطيع الإيفواريون مرافقة منتخب بلادهم في «مونديال 2026» بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول (رويترز)

لن يتمكن الإيفواريون من مرافقة منتخب بلادهم في «مونديال 2026 لكرة القدم»؛ بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول، وفق ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، من رئيس «اللجنة الوطنية للمشجعين» التي تنظم عادة تنقلاتهم.

وتطرح سياسة الهجرة المتشددة جداً من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صعوبات أمام دخول بعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة، وقد طالت حتى الفاعلين في اللعبة، مثل الحكم الصومالي، عمر عرتان، الذي مُنع من الدخول رغم حيازته تأشيرة نظامية.

وقال جوليان كواديو أدونيس، رئيس «اللجنة الوطنية لمشجعي (الأفيال)»، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تخلى المشجعون عن السفر؛ لأن الدولة الأميركية لا تريد رؤية مشجعين من بعض الدول، من بينها كوت ديفوار، على أراضيها. كانت الولايات المتحدة واضحة معنا حين قالت إنها لا ترغب في استقبال مشجعينا».

وأضاف: «هذا الوضع يؤلمنا كثيراً؛ لأنه يمنعنا من أداء واجبنا الأساسي، أي دعم منتخبنا. كان بإمكاننا إبراز ثقافتنا وخبرتنا في تشجيع الفرق من المدرجات»، مشيراً إلى أن «اللجنة الوطنية لمشجعي (الأفيال)» تابعة لوزارة الرياضة.

ولم يُسمح سوى لعدد محدود من مسؤولي «اللجنة الوطنية لمشجعي (الأفيال)» بالسفر إلى الولايات المتحدة، خلافاً للمشاركات الثلاث السابقة في كأس العالم (2006 و2010 و2014) أو خلال نهائيات «كأس أمم أفريقيا»، حيث كانت ترسل عادة عشرات المشجعين.

وسبق لكواديو أن أعرب في مارس (آذار) الماضي عن أمله في إرسال 500 مشجع إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن دور المسؤولين القلائل المسموح لهم بالسفر سيتمثل في إدارة المشجعين الإيفواريين المقيمين في الولايات المتحدة، مضيفاً: «حتى ممثلو (اللجنة) لم يستحصلوا على التأشيرات بسهولة على الإطلاق؛ إذ كان علينا التفاوض والنقاش من أجل إيصال صوتنا».

وحذر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق هذا العام قائلاً: «تذكرتكم ليست تأشيرة».

وتضاف هذه القيود إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المباريات؛ مما يزيد الانتقادات الموجهة إلى بطولة يُنظر إليها على أنها بعيدة عن القاعدة الجماهيرية لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيفواري مباراتين من أصل 3 في دور المجموعات بالولايات المتحدة (يوما 15 و25 يونيو الحالي في فيلادلفيا أمام الإكوادور وكوراساو)، فيما تُقام مباراته الأخرى في تورونتو الكندية (يوم 20 منه ضد ألمانيا).

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عواصف رعدية تهدد افتتاح مونديال 2026 في مكسيكو سيتي

احتمالات هطول الأمطار والعواصف الرعدية خلال مباراة الافتتاح قد تصل إلى 80 في المائة (د.ب.أ)
احتمالات هطول الأمطار والعواصف الرعدية خلال مباراة الافتتاح قد تصل إلى 80 في المائة (د.ب.أ)
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عواصف رعدية تهدد افتتاح مونديال 2026 في مكسيكو سيتي

احتمالات هطول الأمطار والعواصف الرعدية خلال مباراة الافتتاح قد تصل إلى 80 في المائة (د.ب.أ)
احتمالات هطول الأمطار والعواصف الرعدية خلال مباراة الافتتاح قد تصل إلى 80 في المائة (د.ب.أ)

تتجه الأنظار، اليوم (الخميس)، إلى ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث تنطلق منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا، لكن الأحوال الجوية قد تفرض نفسها على المشهد منذ اليوم الأول للبطولة.

ووفقاً لتوقعات نشرتها شبكة «The Athletic» بالتعاون مع خبير الأرصاد الجوية آرون منتكوفسكي، فإن احتمالات هطول الأمطار والعواصف الرعدية خلال مباراة الافتتاح قد تصل إلى 80 في المائة مع اقتراب الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتقام المباراة عند الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي وسط أجواء معتدلة نسبياً، إذ يتوقع أن تبلغ درجة الحرارة نحو 23 درجة مئوية عند صافرة البداية، قبل أن ترتفع إلى 24 درجة مع تزايد كثافة السحب خلال فترة ما بعد الظهر.

وتكتسب التوقعات الجوية أهمية إضافية بسبب اللوائح المعتمدة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال البطولة، والتي تنص على إيقاف المباريات فور رصد صواعق أو نشاط كهربائي ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال من الملعب، على أن يبدأ بعدها عد تنازلي لمدة 30 دقيقة يُعاد من جديد في حال تسجيل أي نشاط مماثل.

وتعد نسخة 2026 مرشحة لأن تكون من أكثر نسخ كأس العالم حرارة منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994، إذ ستقام نسبة كبيرة من مباريات البطولة في درجات حرارة تتجاوز 32 درجة مئوية.

حذرت التوقعات الجماهير القادمة إلى مكسيكو سيتي من تأثير الارتفاع الكبير للمدينة عن سطح البحر (إ.ب.أ)

كما حذرت التوقعات الجماهير القادمة إلى مكسيكو سيتي من تأثير الارتفاع الكبير للمدينة عن سطح البحر، والذي يبلغ نحو 2240 متراً، ما قد يزيد احتمالات الجفاف والإجهاد البدني لدى الزوار غير المعتادين على هذه الظروف.

وفي المباراة الثانية المقررة اليوم بين كوريا الجنوبية والتشيك في مدينة غوادالاخارا، تبدو الظروف الجوية أكثر استقراراً، مع درجات حرارة تتراوح بين 24 و21 درجة مئوية أثناء اللقاء، بينما لا تتجاوز احتمالات الأمطار 30 في المائة قرب نهايته.

ورغم أن غوادالاخارا تقع أيضاً على ارتفاع يفوق 1500 متر فوق سطح البحر، فإن تأثير الارتفاع سيكون أقل حدة مقارنة بمكسيكو سيتي، مع استمرار النصائح للجماهير واللاعبين بالحفاظ على الترطيب وتجنب الإجهاد.

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الحكم الصومالي الممنوع من دخول الولايات المتحدة يدير نهائي كأس السوبر الأوروبي

الحكم الصومالي عمر أرتان (رويترز)
الحكم الصومالي عمر أرتان (رويترز)
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الحكم الصومالي الممنوع من دخول الولايات المتحدة يدير نهائي كأس السوبر الأوروبي

الحكم الصومالي عمر أرتان (رويترز)
الحكم الصومالي عمر أرتان (رويترز)

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم 2026، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية، وفق ما أعلنت الهيئة الكروية الأعلى في أوروبا، الخميس.

وقال «ويفا» في بيان: «عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر (ويفا) اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية 2026».

ومن المقرر أن تُقام المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في 12 أغسطس (آب) بمدينة سالزبورغ.

ويأتي هذا القرار بعد تعذر مشاركة أرتان في كأس العالم 2026، رغم إدراجه ضمن قائمة الحكام المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة.

ويُعد أرتان (34 عاماً) من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، إذ يحمل الشارة الدولية منذ عام 2018، وأدار العديد من المباريات الكبرى، من بينها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026. كما تُوج بجائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن تعيين أرتان جاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة حديثاً مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، أبرزها تطوير التحكيم وترسيخ قيم الوحدة والمساواة وعدم التمييز.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تسيفرين إن أرتان أثبت قدراته على أعلى المستويات في القارة الأفريقية، مؤكداً أن كرة القدم وُجدت لتقريب الشعوب، وأن هذا التعيين يُمثل رسالة تقدير للحكم الصومالي ولمستواه التحكيمي المميز.

من جانبه، عدّ رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي أن أرتان جعل دولة الصومال والقارة الأفريقية بأكملها فخورتين بإنجازاته.

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وولفرهامبتون يقيل مدربه إدواردز بعد الهبوط من الدوري الممتاز

روب إدواردز (رويترز)
روب إدواردز (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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وولفرهامبتون يقيل مدربه إدواردز بعد الهبوط من الدوري الممتاز

روب إدواردز (رويترز)
روب إدواردز (رويترز)

أعلن وولفرهامبتون واندرارز، الخميس، إقالة المدرب روب إدواردز في أعقاب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وكان وولفرهامبتون قد عيّن المدرب الويلزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف السنة بعد التعاقد معه من ميدلسبره الذي كان متردداً في السماح له بالرحيل.

ومع ذلك، لم يتمكن مدرب لوتون تاون السابق من إنعاش حظوظ وولفرهامبتون، إذ أنهى الموسم في قاع جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بعد 3 انتصارات فقط في 38 مباراة، سجّل خلالها 27 هدفاً.

وقال وولفرهامبتون في بيان: «بعد تقييم شامل في نهاية الموسم، استقر رأي النادي على أن التغيير في القيادة الفنية يُعد أمراً ضرورياً مع دخول وولفرهامبتون المرحلة التالية من مسيرته».

وهبط وولفرهامبتون إلى دوري الدرجة الثانية في أبريل (نيسان) الماضي لينتهي مشواره الذي استمر 8 مواسم متتالية في دوري الأضواء الإنجليزي.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي نيثان شي: «لقد كان هذا القرار صعباً للغاية. فبعد نهاية الموسم، أجرينا تقييماً دقيقاً لكل جانب من الجوانب المتعلقة بكرة القدم».

وأضاف: «لم يكن قرارنا يتعلّق بالشخصية أو الاحترافية أو التفاني في العمل، بل بتحديد ما نعتقد أنه يمنح وولفرهامبتون أقوى فرصة للمضي قدماً من منظور رياضي».

وكان إدواردز قد لعب في صفوف وولفرهامبتون بين عامي 2004 و2008، وبدأ مسيرته التدريبية في النادي؛ حيث تولى المسؤولية مؤقتاً لمباراتين في عام 2016، كما تولّى تدريب فريق تحت 23 عاماً قبل أن يرحل للعمل مع فرق الشباب في إنجلترا.

وسبق له أن قاد لوتون تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حظي بفترات تدريبية مع فورست جرين روفرز وواتفورد.

وقال وولفرهامبتون إنه يعمل على تعيين مدرب جديد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الخيار قد يقع على سيزار بيشوتو مدرب نادي جيل فيسنتي البرتغالي.

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