واتكينز: مهمتي تسجيل الأهداف

عبر الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب فريق الهلال عن سعادته بتسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز.

وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه الهلال إلى استعادة نغمة انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما سجل ثنائية في شباك شباب أهلي دبي الإماراتي لينجح الهلال بالظفر بنقاط المباراة.

️ | أولي واتكينز، لاعب فريق #الهلال، لوسائل الإعلام:«سعيد بتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، الذي كان مهماً لنا الليلة، خصوصاً أننا نقدم مستويات جيدة في الدوري. أنا مهاجم ومهمتي تسجيل الأهداف، وقد أهدرت بعض الفرص في المباريات السابقة، لكنني نجحت اليوم في استغلالها،... pic.twitter.com/aWqwhbnI2p — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وقال واتكينز في حديث لوسائل الإعلام بعد الفوز على شباب الأهلي الاماراتي وتحقيق الفوز الثالث للهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: سعيد بتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، الذي كان مهماً لنا الليلة، خصوصاً أننا نقدم مستويات جيدة في الدوري.

وأضاف المهاجم الإنجليزي: أنا مهاجم ومهمتي تسجيل الأهداف، وقد أهدرت بعض الفرص في المباريات السابقة، لكنني نجحت اليوم في استغلالها، وأطمح إلى التسجيل في كل مباراة والمساهمة في انتصارات الفريق.