آرثر باباس مدرب الاتفاق: متحمسون لمواجهة عجمان… والإصابات تحبطنا

أكد آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق السعودي، أن فريقه يتطلع بحماس إلى مواجهة عجمان الإماراتي، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وقال باباس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر النادي، إن عجمان أظهر مستويات جيدة في الجولتين الأولى والثانية، ونجح في حصد العلامة الكاملة، ما يعكس قوة المنافس وصعوبة المواجهة المرتقبة.

وأوضح أن الاتفاق استعد للمباراة على أكمل وجه، ويسعى إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق قبل المواجهة، قال باباس: «من المحبط تعرض أي لاعب للإصابة، خصوصاً عندما تأتي عدة إصابات في وقت واحد، لكن رغم ذلك، جميع اللاعبين جاهزون».

️ | آرثر باباس مدرب الاتفاق في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة عجمان الإماراتي:- فريق عجمان بدأ جيدا هذه البطولة.. ومع غياب بعض اللاعبين لدي عناصر أخرى جاهزة#دوري_أبطال_الخليج pic.twitter.com/3SUMmp6ZOK — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وأضاف: «منذ يومي الأول في النادي، أومن بالمجموعة كاملة، وبقدرة كل لاعب على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق».

من جانبه، أكد مد الله العليان، لاعب الاتفاق، أهمية المواجهة، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتطلعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإماراتي.

وقال العليان: «نخوض مباراة مهمة نسعى من خلالها إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث. نشعر جميعاً بالمسؤولية، ونتمنى حضور جماهيرنا ومساندتنا، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة تسعدهم».

وحول تأثير تأجيل الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين على استعدادات الاتفاق للمواجهة الخليجية، أوضح العليان أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة، بصرف النظر عن التغييرات التي تطرأ على جدول المنافسات.

وأضاف: «علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، حتى لو لم يتم تأجيل الجولة المقبلة من الدوري. يجب أن نمنح كل مواجهة التركيز الذي تستحقه، وأن نعمل على حصد النقاط كاملة».

واختتم العليان تصريحاته قائلاً: «أثق بزملائي اللاعبين وبالمدرب، وبقدرتنا على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز».