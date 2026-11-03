رسمياً… تأجيل كأس آسيا في السعودية إلى ديسمبر 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5336922-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B%E2%80%A6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2027
رسمياً… تأجيل كأس آسيا في السعودية إلى ديسمبر 2027
كأس آسيا 2027 (الاتحاد الآسيوي)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 إلى 21 يناير (كانون الثاني) 2028، بدلاً من موعدها السابق الذي كان محدداً بين 7 يناير و5 فبراير (شباط) 2027.
جاء القرار عقب التنسيق بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ليشهد موعد النسخة المقبلة تغييراً يمتد إلى نحو عام عن الجدول الزمني المعلن سابقاً.
وأكدت اللجنة المحلية المنظمة استمرار استعداداتها وتنسيقها مع الاتحاد الآسيوي وجميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية من البطولة القارية، تليق بمكانة السعودية وتطلعات الجماهير الآسيوية.
قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد القاري سيدعم ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة.
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رسمياً… تأجيل كأس آسيا في السعودية إلى ديسمبر 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5336922-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B%E2%80%A6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2027
رسمياً… تأجيل كأس آسيا في السعودية إلى ديسمبر 2027
كأس آسيا 2027 (الاتحاد الآسيوي)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 إلى 21 يناير (كانون الثاني) 2028، بدلاً من موعدها السابق الذي كان محدداً بين 7 يناير و5 فبراير (شباط) 2027.
جاء القرار عقب التنسيق بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ليشهد موعد النسخة المقبلة تغييراً يمتد إلى نحو عام عن الجدول الزمني المعلن سابقاً.
وأكدت اللجنة المحلية المنظمة استمرار استعداداتها وتنسيقها مع الاتحاد الآسيوي وجميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية من البطولة القارية، تليق بمكانة السعودية وتطلعات الجماهير الآسيوية.
دوري النخبة الآسيوي: الهلال يستهدف استعادة توازنه القاري أمام شباب الأهليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5336886-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
دوري النخبة الآسيوي: الهلال يستهدف استعادة توازنه القاري أمام شباب الأهلي
لاعبو الهلال في التدريبات (نادي الهلال)
يتطلع الهلال السعودي إلى استعادة توازنه في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يستقبل نظيره شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، في مواجهة خليجية مرتقبة تجمع بين فريق يبحث عن تعويض خسارته القارية الأولى، وآخر يسعى إلى مواصلة انطلاقته المثالية والمحافظة على سجله الخالي من التعثرات، وذلك بعد ساعات من الغموض الذي أحاط بموعد وصول بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض، وأثار الشكوك لدى الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم ونادي الهلال، قبل أن يعلن شباب الأهلي وصوله إلى العاصمة السعودية، الاثنين.
وكانت الساعات التي سبقت وصول الفريق الإماراتي قد شهدت محاولات متكررة من الاتحادين الآسيوي والسعودي ونادي الهلال للتواصل مع إدارة شباب الأهلي لمعرفة موعد وصول بعثته، دون تلقي رد حتى الساعة 1:39 من ظهر الاثنين، رغم وصول عدد من إداريي النادي الإماراتي ومراقب المباراة وطاقم الحكام إلى الرياض، الأحد. كما أحاط الغموض بمصير الاجتماع الفني المقرر عند الثالثة عصراً، قبل أن ينهي النادي الإماراتي حالة الترقب بإعلان وصول بعثته عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، مرفقاً صور الوصول بعبارة: «نحن في الرياض... كما وعدناكم، يا رياض العز جيناكم».
ويدخل الهلال المواجهة وهو يحتل المركز الخامس برصيد ست نقاط، بعدما تعرض لخسارته الأولى في البطولة أمام الشمال القطري بنتيجة 1 - 3 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي أوقفت انطلاقته الإيجابية وأبعدته عن صدارة الترتيب، ليجد نفسه أمام اختبار مهم لاستعادة نغمة الانتصارات وتعزيز موقعه بين الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل إلى دور الـ16.
ويأمل الفريق الأزرق في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتجاوز تعثره الأخير، خصوصاً أن المواجهة تأتي أمام أحد أكثر الفرق استقراراً على صعيد النتائج في النسخة الحالية، وهو ما يفرض على الهلال تقديم أداء مختلف عن ظهوره في الجولة الماضية.
وكان الهلال قد لجأ إلى إراحة عدد من عناصره الأساسية خلال مواجهة الشمال القطري نتيجة ضغط المباريات، غير أن الخسارة شكلت انتكاسة للفريق الذي اعتاد على تحقيق الانتصارات، وهو ما يسعى إلى تجاوزه أمام شباب الأهلي.
ويستمد الهلال دفعة معنوية من استعادته صدارة الدوري السعودي للمحترفين، عقب انتصاره على ضيفه الفتح بنتيجة 2 - 0، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، في مباراة شهدت تسجيل الإنجليزي أولي واتكينز هدف التقدم عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ورفع الهلال رصيده بهذا الانتصار إلى 30 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أكثر، وعن النصر الثالث، ليعود إلى قمة الترتيب المحلي قبل تحويل تركيزه نحو المواجهة الآسيوية.
ويطمح الهلال إلى نقل الحالة الإيجابية التي يعيشها محلياً إلى البطولة القارية، خصوصاً أن الفوز على شباب الأهلي سيمنحه فرصة تقليص الفارق مع منافسه المباشر، وتعويض النقاط التي فقدها أمام الشمال.
في المقابل، يصل شباب الأهلي الإماراتي إلى المواجهة وهو يتقاسم صدارة ترتيب منطقة الغرب مع مواطنه العين برصيد تسع نقاط لكل منهما، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، ليحصد العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة القارية.
ويبحث الفريق الإماراتي عن انتصاره الرابع توالياً، بما يعزز موقعه بين فرق المقدمة ويؤكد قدرته على المنافسة أمام الأندية الكبرى، بعدما أظهر خلال الجولات الماضية فاعلية في حصد النقاط.
ويدرك شباب الأهلي أن المحافظة على سجله المثالي تتطلب تجاوز اختبار صعب أمام الهلال، الذي يتطلع بدوره إلى رد الاعتبار بعد خسارته الأخيرة، خصوصاً أن الفريق السعودي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب عودته إلى صدارة الدوري المحلي.
وتحمل المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً في ظل تقارب طموحات الفريقين، إذ يسعى الهلال إلى تقليص الفارق مع فرق الصدارة، بينما يأمل شباب الأهلي في توسيع الفارق مع أحد أبرز منافسيه على المراكز المتقدمة.
وكان آخر لقاء جمع الفريقين في النسخة الماضية من البطولة قد انتهى بالتعادل السلبي في دبي، وهي نتيجة تعكس حجم الندية بينهما، وإن كانت ظروف المواجهة الحالية مختلفة في ظل حاجة الهلال إلى التعويض، ورغبة شباب الأهلي في مواصلة انتصاراته.
وتكتسب المباراة أهمية إضافية في حسابات ترتيب منطقة الغرب، إذ إن فوز الهلال سيرفع رصيده إلى تسع نقاط، معادلاً حصيلة شباب الأهلي قبل الجولة، بينما سيمنح الانتصار الفريق الإماراتي فرصة الابتعاد عن الهلال بفارق ست نقاط.
المعز علي لحظة وصول الدحيل لمطار تبوك (نادي الدحيل)
يتطلع نيوم السعودي إلى استعادة توازنه في دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يستقبل نظيره الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، في مواجهة مهمة يسعى من خلالها الفريق السعودي إلى تعويض خسارته أمام الشباب العماني في الجولة الماضية، وتقليص الفارق مع متصدر المجموعة الأولى، وتجنب الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل إلى الدور المقبل.
ويدخل نيوم المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل المتصدر، الذي حقق العلامة الكاملة خلال الجولتين الماضيتين، فيما يأتي الشباب العماني ثالثاً بالرصيد ذاته لنيوم، بينما يتذيل شعب حضرموت اليمني الترتيب.
وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة بالنسبة إلى نيوم، إذ يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلفه التراجع إلى المركز الثالث، خصوصاً أن الشباب العماني سيواجه شعب حضرموت في الجولة ذاتها، ويطمح إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة، بما يعزز موقعه في سباق المنافسة على بطاقات التأهل.
وكان نيوم قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام مضيفه الشباب العماني بنتيجة 1 - 3 في الجولة الثانية، رغم تقدمه مبكراً بهدف اليوناني جورجيوس ماسوراس عند الدقيقة 15، قبل أن ينجح الفريق العماني في قلب النتيجة بثلاثة أهداف.
وسجل ديبين دويسبرغ هدفَي الشباب العماني في الدقيقتين 42 و60، فيما أضاف المعتصم المقبالي الهدف الثالث عند الدقيقة 55، ليحصد الفريق العماني أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويتساوى مع نيوم في الرصيد.
وأثارت تلك الخسارة تساؤلات بشأن قدرة نيوم على المحافظة على تقدمه وإدارة المباريات، بعدما فشل في استثمار بدايته الجيدة أمام الشباب العماني، وهو ما يسعى إلى تجاوزه عندما يواجه الدحيل، أحد أبرز المنافسين على صدارة المجموعة.
ويستمد الفريق السعودي دفعة معنوية من انتصاره الأخير في الدوري السعودي للمحترفين على مضيفه الدرعية بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، في مباراة نجح خلالها في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار ثمين خارج أرضه.
وكان الدرعية قد تقدم بهدف السنغالي إدريسا جاي عند الدقيقة 17، قبل أن يدرك الجزائري سعيد بن رحمة التعادل لنيوم من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أحرز الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف الفوز عند الدقيقة 68.
ورفع نيوم بهذا الانتصار رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي، ويستعيد نغمة الانتصارات قبل العودة إلى المنافسات الخليجية.
ويأمل نيوم في أن يمنحه الفوز على الدرعية دفعة إضافية لمواجهة الدحيل، خصوصاً أن الفريق أظهر قدرة على العودة في النتيجة بعد التأخر، وهي سمة افتقدها خلال خسارته أمام الشباب العماني.
في المقابل، يدخل الدحيل القطري المواجهة بأفضلية معنوية ورقمية، بعدما حقق انتصارين متتاليين في الجولتين الأوليين، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، ويقترب من تعزيز موقعه في سباق التأهل.
ويتطلع الفريق القطري إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً، بما يتيح له توسيع الفارق مع نيوم إلى ست نقاط، ويمنحه أفضلية كبيرة قبل استكمال مباريات مرحلة المجموعات.