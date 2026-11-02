مدرب العين: الاتحاد مرهق... وتفاجأت بخطة المدافعين الثلاثة

أقرّ الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، بحجم الإرهاق البدني الذي يعاني منه لاعبوه في ظل ضغط المباريات وتلاحق الاستحقاقات، مؤكداً أن فريقه يخوض مواجهة الدحيل القطري، في دوري أبطال الخليج، بطموح تحقيق الفوز وتعويض الصورة التي ظهر بها في مباراته السابقة أمام الشباب العُماني.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إنه وصل إلى تبوك صباحاً قادماً من فرنسا، وحرص على تهنئة لاعبيه بعد الانتصار على الدرعية، مشيراً إلى أن توالي المباريات يفرض تحدياً بدنياً كبيراً على الفريق.

وأضاف: «لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا الأمر يشكل ضغطاً علينا. لعبنا أربع مباريات خلال عشرة أيام، ولا يوجد فريق مثل نيوم يعاني هذا القدر من الإرهاق البدني لدى اللاعبين».

ورغم صعوبة الجدول، شدد المدرب الفرنسي على أهمية مواجهة الدحيل، الذي وصف بدايته في البطولة بالمميزة، لافتاً إلى معرفته بعدد من لاعبيه بحكم تجربته السابقة، وقال: «شاهدت زملائي السابقين في الدحيل، وبدايتهم مميزة في الدوري، وعلينا تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن دخول الدحيل المواجهة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لنيوم، وما إذا كان هذا الفارق يضاعف الضغوط على الفريق السعودي، أكد غالتييه أن لاعبيه لا يشعرون بضغط إضافي، معرباً عن ثقته بقدرتهم على تحقيق الانتصار.

وقال: «ندخل بلا ضغوط، وأثق في اللاعبين لتحقيق الانتصار وتعويض الصورة التي ظهرنا بها في مباراة الشباب العُماني».

ويأمل نيوم أن يمنحه الفوز دفعة مهمة في مشواره الخليجي، خصوصاً بعد خسارته أمام الشباب العُماني بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي فرضت على الفريق البحث عن رد فعل فني يعيد التوازن إلى مسيرته في البطولة.

وأشاد غالتييه بإمكانات لاعبه مهند أبو طه، مؤكداً أنه يمتلك قدرات مميزة تمنحه القدرة على شغل مختلف مراكز الجبهة اليسرى، وقال: «مهند أبو طه لاعب عالمي ومميز جداً في كافة مراكز الجبهة اليسرى».

كما أوضح أن غياب الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الدرعية جاء بسبب ضغط المباريات، في إشارة إلى حرص الجهاز الفني على التعامل مع الجاهزية البدنية للاعبين في ظل ازدحام الجدول.

وفيما يتعلق بالاستحقاق المقبل أمام الاتحاد، أوضح مدرب نيوم أن تركيزه ينصب بالكامل على مواجهة الدحيل، رافضاً استباق الأحداث قبل حسم المهمة الخليجية.

وقال: «تفكيري حالياً منصب على مباراة الدحيل، وبعد مباراة الغد في البطولة الخليجية سيبدأ التفكير في مباراة الاتحاد».

من جانبه أكد عبد الملك العييري، لاعب فريق نيوم، أن طموح فريقه يتمثل في المنافسة على لقب دوري أبطال الخليج، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز أمام الدحيل القطري، ومطالباً جماهير تبوك بالحضور إلى المدرجات ومساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة.

وقال العييري، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، إن نيوم يرحب ببعثة الدحيل في تبوك، مضيفاً: «نرحب بفريق الدحيل بين أهلهم وإخوانهم، وأتمنى من جمهور تبوك الحضور ومساندتنا لتحقيق النقاط الثلاث».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ظهور بعض عناصر نيوم بمستويات أفضل أمام الفرق الكبيرة مقارنة بمواجهات أخرى، أوضح العييري أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، سواء على مستوى التحضير الفني أو الجاهزية النفسية والذهنية، مؤكداً أن الفريق يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه في مختلف الاستحقاقات.

وقال: «كل مباراة لها ظروفها وتحضيراتها النفسية والذهنية، ونحاول تقديم ما لدينا».

وعن طموحات نيوم في البطولة الخليجية، بدا العييري واضحاً في تحديد هدف الفريق، مؤكداً أن المنافسة لا تقتصر على تقديم مستويات جيدة، بل تمتد إلى السعي لتحقيق اللقب، وقال: «هدفنا واضح، وهو تحقيق البطولة، وبإذن الله سنحققها».