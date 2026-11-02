مدرب العين: الاتحاد مرهق... وتفاجأت بخطة المدافعين الثلاثة

كشف الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، عن مفاجأته من اعتماد الاتحاد على اللعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، وهي الطريقة التي لا يعتاد الفريق السعودي اللجوء إليها، مشيراً إلى أن فريقه نجح في التعامل مع هذا التغيير ومجاراة متطلبات المواجهة.
ووجّه العين الإماراتي ضربة قوية لمضيفه الاتحاد، بعدما عاد من جدة بانتصار عريض بأربعة أهداف مقابل هدف، في مواجهة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مستفيداً من جاهزيته البدنية وقدرته على التعامل مع التغييرات التكتيكية التي لجأ إليها فريق الاتحاد.
وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي إن الاتحاد بدأ المباراة بصورة قوية خلال أول 10 إلى 15 دقيقة، وفرض ضغطاً واضحاً على فريقه، مضيفاً: «الاتحاد أدى مواجهة جيدة، وهو فريق رائع، لكنهم لعبوا قبل ثلاثة أيام وكانوا مرهقين، في حين لم نلعب خلال تلك الفترة وكنا مستعدين للمباراة».
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن مدى مفاجأته بتغيير الاتحاد لطريقة اللعب، أوضح مدرب العين: «نعم، تفاجأنا من طريقة الاتحاد باللعب بثلاثي في الخلف، فهو عادة لا يلعب بهذه الطريقة، لكنه فعل ذلك اليوم. وكما ذكرت، خاض الاتحاد مباراة قبل ثلاثة أيام، وكان من الصعب عليه اللعب ضدنا بهذه الوضعية، لكننا استطعنا مواكبة الخطة، ونحن معتادون على مواجهة خصوم بأساليب تكتيكية مختلفة».
ورفض إيفيتش الخوض في تفاصيل نقاط الضعف التي ظهرت في أداء الاتحاد، رغم الانتصار الكبير، مؤكداً أن لكل فريق نقاط قوة وجوانب تحتاج إلى معالجة، وقال إن الوقت ليس مناسباً للحديث عن سلبيات المنافس، مكتفياً بالإشادة بحارس الاتحاد، الذي تصدى لعدد من الهجمات خلال اللقاء.
من جانبه، عبّر كاكو، لاعب العين ونجم المواجهة، عن سعادته بالنقاط التي حصدها فريقه في جدة، مشيداً بالأداء الذي قدمه اللاعبون، وقال في المؤتمر الصحافي: «سعيد بالنقاط التي حصدناها، أدينا مواجهة جيدة ونتطلع للقادم».