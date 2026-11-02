دوري النخبة الآسيوي: العين يضرب الاتحاد برباعية ويعمّق جراحه

تأكد غياب الثنائي سالم الدوسري، والبرتغالي روبن نيفيز لاعبي الهلال، عن مواجهة فريقهما أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغاب الدوسري ونيفيز عن المشاركة مع بقية اللاعبين في الحصة التدريبية الأخيرة، التي أقيمت، مساء الاثنين، حيث ظهر سالم الدوسري في العيادة الطبية للنادي، لشعوره بآلام في الركبة، بينما غيبت آلام أسفل البطن روبن نيفيز عن المشاركة في التدريبات، ليتأكد غيابهما عن المشاركة في المواجهة الآسيوية.

ميدانياً، أنهى الزعيم استعداداته للقاء، بوجود جميع اللاعبين، بينما شكّل غياب الدوسري ونيفيز إضافة قوية لقائمة الغيابات التي يعاني منها الهلال في مواجهة شباب الأهلي.

ويفتقد الفريق خدمات البرازيلي مارتينيلي الذي يخضع لبرنامج علاجي نتيجة إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام القادسية، وكذلك الهولندي سامرفيل، الموقوف عن اللعب في البطولة الآسيوية لمدة 3 مباريات، آخرها ستكون مواجهة شباب الأهلي.