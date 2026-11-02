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الرياضة رياضة سعودية

دوري النخبة الآسيوي: العين يضرب الاتحاد برباعية ويعمّق جراحه

الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)
الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)
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دوري النخبة الآسيوي: العين يضرب الاتحاد برباعية ويعمّق جراحه

الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)
الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)

سجل العين هدفين في كل شوط ليفوز 4 - 1 على مضيفه الاتحاد السعودي ليواصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.

ومنح كاكو التقدم للعين في الدقيقة 17 وقدم التمريرة الحاسمة لزميله رافائيل رودريجيز الذي سجل الهدف الثاني قرب الاستراحة.

وقلص مروان الصحفي الفارق للاتحاد صاحب الأرض في الدقيقة 53، لكن هز المدافع يان - كارلو سيميتش شباكه بالخطأ ليجعل النتيجة 3 - 1 للفريق الإماراتي بعدها بخمس دقائق.

وسجل ماتياس بالاسيوس الهدف الرابع من ركلة جزاء قرب النهاية ليحقق العين انتصاره الرابع توالياً ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعة منطقة الغرب.

وظل الاتحاد عند أربع نقاط في المركز العاشر.

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الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي (نادي الهلال)
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الهلال يفتقد سالم ونيفيز أمام شباب الأهلي

الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي (نادي الهلال)
الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي (نادي الهلال)

تأكد غياب الثنائي سالم الدوسري، والبرتغالي روبن نيفيز لاعبي الهلال، عن مواجهة فريقهما أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغاب الدوسري ونيفيز عن المشاركة مع بقية اللاعبين في الحصة التدريبية الأخيرة، التي أقيمت، مساء الاثنين، حيث ظهر سالم الدوسري في العيادة الطبية للنادي، لشعوره بآلام في الركبة، بينما غيبت آلام أسفل البطن روبن نيفيز عن المشاركة في التدريبات، ليتأكد غيابهما عن المشاركة في المواجهة الآسيوية.

ميدانياً، أنهى الزعيم استعداداته للقاء، بوجود جميع اللاعبين، بينما شكّل غياب الدوسري ونيفيز إضافة قوية لقائمة الغيابات التي يعاني منها الهلال في مواجهة شباب الأهلي.

ويفتقد الفريق خدمات البرازيلي مارتينيلي الذي يخضع لبرنامج علاجي نتيجة إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام القادسية، وكذلك الهولندي سامرفيل، الموقوف عن اللعب في البطولة الآسيوية لمدة 3 مباريات، آخرها ستكون مواجهة شباب الأهلي.

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رياضة سعودية نادي الهلال دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دوري النخبة الآسيوي: القادسية يمطر شباك الغرافة بخماسية

تمكن القادسية من تحقيق فوز عريض (اتحاد كرة القدم السعودي)
تمكن القادسية من تحقيق فوز عريض (اتحاد كرة القدم السعودي)
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دوري النخبة الآسيوي: القادسية يمطر شباك الغرافة بخماسية

تمكن القادسية من تحقيق فوز عريض (اتحاد كرة القدم السعودي)
تمكن القادسية من تحقيق فوز عريض (اتحاد كرة القدم السعودي)

حقّق فريق القادسية فوزاً عريضاً على مضيفه الغرافة القطري بنتيجة 5 - صفر، اليوم (الاثنين)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

أجهز القادسية على منافسه في الشوط الأول، بـ5 أهداف، وسجّل الهدف الأول محمد أبو الشامات في الدقيقة 17، وأضاف المكسيكي خوليان كينيونس هدفين في الدقيقتين 27 و45.

كما أضاف ياسر الشهراني هدفاً آخر للضيوف في الدقيقة 43.

واختتم محمد حمد القحطاني مهرجان الأهداف في الشوط الثاني، وأكمل الخماسية في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة، يرفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بينما بقى الغرافة من دون رصيد في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد الخسارة في جميع مبارياته الأربع.

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دوري أبطال آسيا رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دوري النخبة الآسيوي: العين يضرب الاتحاد برباعية ويعمّق جراحه

الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)
الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)
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TT

دوري النخبة الآسيوي: العين يضرب الاتحاد برباعية ويعمّق جراحه

الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)
الاتحاد خسر برباعية أمام العين (تصوير: عدنان مهدلي)

سجل العين هدفين في كل شوط ليفوز 4 - 1 على مضيفه الاتحاد السعودي ليواصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.

ومنح كاكو التقدم للعين في الدقيقة 17 وقدم التمريرة الحاسمة لزميله رافائيل رودريجيز الذي سجل الهدف الثاني قرب الاستراحة.

وقلص مروان الصحفي الفارق للاتحاد صاحب الأرض في الدقيقة 53، لكن هز المدافع يان - كارلو سيميتش شباكه بالخطأ ليجعل النتيجة 3 - 1 للفريق الإماراتي بعدها بخمس دقائق.

وسجل ماتياس بالاسيوس الهدف الرابع من ركلة جزاء قرب النهاية ليحقق العين انتصاره الرابع توالياً ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعة منطقة الغرب.

وظل الاتحاد عند أربع نقاط في المركز العاشر.

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رياضة سعودية دوري أبطال آسيا نادي الاتحاد السعودية