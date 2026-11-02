دوري النخبة الآسيوي: العين يضرب الاتحاد برباعية ويعمّق جراحه

سجل العين هدفين في كل شوط ليفوز 4 - 1 على مضيفه الاتحاد السعودي ليواصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.
ومنح كاكو التقدم للعين في الدقيقة 17 وقدم التمريرة الحاسمة لزميله رافائيل رودريجيز الذي سجل الهدف الثاني قرب الاستراحة.
وقلص مروان الصحفي الفارق للاتحاد صاحب الأرض في الدقيقة 53، لكن هز المدافع يان - كارلو سيميتش شباكه بالخطأ ليجعل النتيجة 3 - 1 للفريق الإماراتي بعدها بخمس دقائق.
وسجل ماتياس بالاسيوس الهدف الرابع من ركلة جزاء قرب النهاية ليحقق العين انتصاره الرابع توالياً ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعة منطقة الغرب.
وظل الاتحاد عند أربع نقاط في المركز العاشر.