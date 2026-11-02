مدرب السد: الأندية السعودية تتمتع بجودة عالية

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق السد القطري، أن نتيجة التعادل أمام الأهلي السعودي تعكس التكافؤ الذي شهدته المواجهة بين الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن فريقه قدم أداءً مميزاً، خصوصاً خلال الشوط الأول، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية في استثمار الفرص التي أتيحت له.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت المواجهة متكافئة بين الفريقين، وأعتقد أن نتيجة التعادل جاءت معبرة عن مجريات اللقاء. قدمنا شوطاً أول مميزاً للغاية، ونجحنا في صناعة العديد من الفرص التهديفية، لكن التوفيق لم يحالفنا في ترجمتها إلى أهداف».

وأوضح المدرب الروماني أن مواجهة الأهلي لم تكن سهلة، في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها الفريق السعودي، مشيداً بالمستويات التي تقدمها الأندية السعودية في البطولة القارية.

وأضاف: «الأندية السعودية تتمتع بجودة فنية عالية جداً، وتمتلك عناصر مميزة تجعل مواجهتها تحدياً كبيراً لأي فريق. لقد خرجنا بتعادلين، وتعرضنا لخسارة واحدة أمام الهلال، وهو ما يعكس حجم المنافسة وقوة الفرق التي نواجهها».

وأشار لوشيسكو إلى أن ضغط جدول المباريات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الفرق المشاركة في البطولة، مؤكداً أن توالي المواجهات وقصر فترات الاستشفاء يضاعفان من صعوبة المهمة على الأجهزة الفنية واللاعبين.

وقال: «ضغط المباريات يجعل التحدي أكثر صعوبة على الجميع، خصوصاً في ظل قوة المنافسين والحاجة إلى المحافظة على الجاهزية البدنية والفنية طوال الموسم».

وشدد مدرب السد على أهمية التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة الآسيوية، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة واستثمار الفرص التهديفية قد يصنعان الفارق في مثل هذه المواجهات المتكافئة.

من جانبه، أكد مشعل برشم، حارس مرمى فريق السد القطري، أن مواجهة الأهلي السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، اتسمت بالصعوبة والسرعة في الأداء، مشيراً إلى أن فريقه كان يتطلع إلى تحقيق الانتصار، لكنه لم يوفق في الخروج بالنقاط الثلاث.

وقال برشم خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة أمام منافس قوي، وشهدت إيقاعاً سريعاً وأسلوب لعب مباشراً، وهو ما جعل المباراة تتطلب تركيزاً كبيراً طوال فتراتها».

وأضاف: «كنا نمنّي النفس بتحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث، لكننا لم نوفق في الوصول إلى النتيجة التي كنا نطمح إليها».