رابطة الدوري السعودي تعيد هيكلتها: الحميدي للعمليات وأرويو لشؤون الأندية

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تنظيمًا إداريًا جديدًا، وأعلنت تعيين عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات، وخيسوس أرويو رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شؤون الأندية، ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للرابطة الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز وضوح المسؤوليات.

وخيسوس أرويو رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شؤون الأندية (الشرق الأوسط)

ويتولى الحميدي الإشراف على إدارات المسابقات، وعمليات المباريات، وخدمات المباريات، وتخطيط العمليات، مستندًا إلى خبرته التنفيذية في الرابطة ومعرفته بالجوانب التشغيلية والتنظيمية للمنافسات.

محمد الجهني نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية (الشرق الأوسط)

ويشرف أرويو على إدارات تراخيص الأندية، وتطوير الأندية، والرقابة المالية، والاستقطاب، التي تتكامل أعمالها لدعم الأندية في الجوانب الرياضية والمالية والتجارية، وتعزيز الحوكمة والاستدامة. وسبق لأرويو العمل نائبًا للرئيس التنفيذي ورئيسًا للشؤون القانونية وإدارة كرة القدم في نادي إشبيلية الإسباني.

وشملت التعيينات محمد الجهني نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، ليتولى تطوير مسارات العمل وتعزيز التنسيق بين إدارات القطاع. وأسهم الجهني خلال عمله في الرابطة في تطوير عدد من المبادرات والأطر التنظيمية المرتبطة بالأندية، من بينها لائحة الرقابة المالية.

محمد الكحل مديرًا لإدارة المسابقات ضمن قطاع العمليات (الشرق الأوسط)

كما عينت الرابطة محمد الكحل مديرًا لإدارة المسابقات ضمن قطاع العمليات. ويمتلك الكحل خبرة في الإدارة الرياضية، وسبق له شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي الخليج.

وقال عمر بن عماد مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «إن نمو المسابقة يتطلب أن نطور من أدواتنا التنظيمية باستمرار، وهذا التحديث امتداد طبيعي لمسار بدأناه منذ سنوات، وما يميز هذه المرحلة أننا نمتلك من الكفاءات ما يمكننا من بناء قطاعات تنفيذية متكاملة، بقيادات تجمع بين الإلمام بواقع الكرة السعودية والخبرة في الكرة الأوروبية».