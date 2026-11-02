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الرياضة رياضة سعودية

«النخبة الآسيوي»: النصر يكتسح باختاكور الأوزبكي بسداسية

فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)
فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)
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«النخبة الآسيوي»: النصر يكتسح باختاكور الأوزبكي بسداسية

فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)
فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)

حقق النصر فوزاً كاسحاً على مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-6، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وحقق النصر فوزه الثاني في المسابقة، بعدما كان قد فاز على نيفتشي الأوزبكي بنتيجة 3-1، فيما خسر في الجولة الأولى برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي، وتأجلت مباراته في الجولة الثالثة مع الوصل الإماراتي.

وبهذا الفوز يحتل النصر المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد ست نقاط.

على الجانب الآخر، تلقى باختاكور هزيمته الثانية في أربع مباريات خاضها، وتجمد رصيد عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

وتقدم النصر عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 15، وبعد ذلك بدقيقتين سجل البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني للفريق السعودي.

وفي الدقيقة 32 سجل جواو فيليكس الهدف الثاني له والثالث للنصر، فيما سجل باختاكور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 36 عن طريق فلاماريون جوفينو.

وسجل النصر الهدف الرابع في الدقيقة 53 عن طريق عبد الإله العمري، ثم أضاف زميله عبد الرحمن غريب الهدف الخامس في الدقيقة 62، واختتم البرازيلي أنجيلو غابرييل السداسية في الدقيقة 79.

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الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي نادي النصر أوزبكستان

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الرياضة رياضة سعودية

«النخبة الآسيوي»: النصر يكتسح باختاكور الأوزبكي بسداسية

فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)
فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: النصر يكتسح باختاكور الأوزبكي بسداسية

فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)
فرحة لاعبي النصر بالتسجيل في مرمى باختاكور تكررت ست مرات (نادي النصر)

حقق النصر فوزاً كاسحاً على مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-6، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وحقق النصر فوزه الثاني في المسابقة، بعدما كان قد فاز على نيفتشي الأوزبكي بنتيجة 3-1، فيما خسر في الجولة الأولى برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي، وتأجلت مباراته في الجولة الثالثة مع الوصل الإماراتي.

وبهذا الفوز يحتل النصر المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد ست نقاط.

على الجانب الآخر، تلقى باختاكور هزيمته الثانية في أربع مباريات خاضها، وتجمد رصيد عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

وتقدم النصر عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 15، وبعد ذلك بدقيقتين سجل البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني للفريق السعودي.

وفي الدقيقة 32 سجل جواو فيليكس الهدف الثاني له والثالث للنصر، فيما سجل باختاكور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 36 عن طريق فلاماريون جوفينو.

وسجل النصر الهدف الرابع في الدقيقة 53 عن طريق عبد الإله العمري، ثم أضاف زميله عبد الرحمن غريب الهدف الخامس في الدقيقة 62، واختتم البرازيلي أنجيلو غابرييل السداسية في الدقيقة 79.

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الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي نادي النصر أوزبكستان
الرياضة رياضة سعودية

كاثلين نجمة الهلال تكشف عن تعرضها لحادث سيارة وسط معاناتها مع الإصابة

سيارة كاثلين بعد تعرضها لحادث انقلاب (حسابها في انستغرام)
سيارة كاثلين بعد تعرضها لحادث انقلاب (حسابها في انستغرام)
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كاثلين نجمة الهلال تكشف عن تعرضها لحادث سيارة وسط معاناتها مع الإصابة

سيارة كاثلين بعد تعرضها لحادث انقلاب (حسابها في انستغرام)
سيارة كاثلين بعد تعرضها لحادث انقلاب (حسابها في انستغرام)

كشفت البرازيلية كاثلين سوزا، لاعبة فريق الهلال للسيدات، عن تعرضها لحادث سيارة ضمن فترة وصفتها بأنها حملت اختبارات متعددة لإيمانها تزامنت مع مواجهتها الإصابة ورحلة التعافي والعودة إلى الملعب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقالت سوزا عبر حسابها على «إنستغرام»: «أواجه الإصابة وأتعلم الإصغاء إلى جسدي والثقة بمسار التعافي، ومررت بحادث سيارة جعلني أدرك كم أنا في حفظ الله ورعايته».

وتطرقت لاعبة الهلال إلى عودتها إلى الملعب وممارسة كرة القدم، مشيدةً بقوة العمل الجماعي والتكاتف والعقلية، وأضافت: «الحياة تمضي، والتحديات تتوالى، لكنك تواصل المواجهة والثقة والإيمان والثبات».

كاثلين سوزا (حسابها في «إنستغرام»)

ولم تحدد سوزا في منشورها موعد الحادث أو تفاصيله، كما لم توضح طبيعة الإصابة التي تحدثت عنها أو ما إذا كانت مرتبطة بالحادث، مكتفيةً بالتعبير عن امتنانها لحفظ الله، واختتمت رسالتها بعبارة: «الحمد لله».

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الرياضة كرة القدم للسيدات نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

لماذا لا يرد شباب الأهلي الإماراتي على اتصالات الاتحاد الآسيوي؟

شباب الاهلي الإماراتي لم يصل بعد
شباب الاهلي الإماراتي لم يصل بعد
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لماذا لا يرد شباب الأهلي الإماراتي على اتصالات الاتحاد الآسيوي؟

شباب الاهلي الإماراتي لم يصل بعد
شباب الاهلي الإماراتي لم يصل بعد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم، إلى جانب نادي الهلال، يحاولون التواصل مع إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي لمعرفة موعد وصول بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، دون تلقي رد من الجانب الإماراتي حتى اساعة الـ1:39 ظهراً بتوقيت السعودية.

وأوضحت المصادر أن إدارة شباب الأهلي لم تحدد بعد موعد وصول بعثة الفريق إلى الرياض، ولم تتجاوب مع الاتصالات التي أجرتها الجهات المعنية لمعرفة ترتيبات وصوله، رغم اقتراب موعد المباراة، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن البعثة الإماراتية يُتوقع وصولها قبل مغرب اليوم الاثنين.

وكان عدد من إداريي نادي شباب الأهلي قد وصلوا إلى الرياض، الأحد، إلى جانب مراقب المباراة وطاقم الحكام المكلف بإدارة المواجهة، فيما لا يزال موعد وصول بعثة الفريق الإماراتي غير واضح لدى الجهات المعنية بتنظيم المباراة.

وبحسب المصادر، كان من المقرر عقد الاجتماع الفني للمباراة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، إلا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في موعده المحدد، أم سيجري تأجيله إلى الفترة المسائية انتظاراً لوصول بعثة النادي الإماراتي.

وفي سياق متصل، تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً نسبوه إلى الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي، يتناول مواجهة الفريق المرتقبة أمام الهلال، مشيرين إلى أن المنشور حُذف لاحقاً، فيما لم تتمكن «الشرق الأوسط» من التحقق بصورة مستقلة من صحة المنشور المتداول أو واقعة حذفه فيما نشر أمس قائمة بمنافسي الفريق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وأولهم فريق الهلال، فيما نشر موقعه الإلكتروني عداً تنازلياً للمباراة المرتقبة غداً الثلاثاء.

ويأتي هذا الغموض قبل يوم واحد من المواجهة الآسيوية المرتقبة بين الفريقين في الرياض، في وقت لا تزال فيه الجهات المعنية تنتظر تحديد موعد وصول بعثة شباب الأهلي، لاستكمال الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

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