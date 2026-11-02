«النخبة الآسيوي»: النصر يكتسح باختاكور الأوزبكي بسداسية

حقق النصر فوزاً كاسحاً على مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-6، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وحقق النصر فوزه الثاني في المسابقة، بعدما كان قد فاز على نيفتشي الأوزبكي بنتيجة 3-1، فيما خسر في الجولة الأولى برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي، وتأجلت مباراته في الجولة الثالثة مع الوصل الإماراتي.

وبهذا الفوز يحتل النصر المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد ست نقاط.

على الجانب الآخر، تلقى باختاكور هزيمته الثانية في أربع مباريات خاضها، وتجمد رصيد عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

وتقدم النصر عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 15، وبعد ذلك بدقيقتين سجل البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني للفريق السعودي.

وفي الدقيقة 32 سجل جواو فيليكس الهدف الثاني له والثالث للنصر، فيما سجل باختاكور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 36 عن طريق فلاماريون جوفينو.

وسجل النصر الهدف الرابع في الدقيقة 53 عن طريق عبد الإله العمري، ثم أضاف زميله عبد الرحمن غريب الهدف الخامس في الدقيقة 62، واختتم البرازيلي أنجيلو غابرييل السداسية في الدقيقة 79.