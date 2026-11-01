وزارة الرياضة والهيئة الملكية للعلا توقعان مذكرة تفاهم

وقّعت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، وتطوير المبادرات الرياضية، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويعزز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومثّل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع التي أُقيمت في مقر الوزارة بمدينة الرياض، مساعدة وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، فيما مثّلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الرئيسة التنفيذية عبير العقل.
وتقوم المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية لتنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، ودعم المبادرات الرياضية المجتمعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من إمكانات وخدمات الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة.
كما تشمل مجالات التعاون بحث الآليات المناسبة لجذب المستثمرين والرعاة في القطاع الرياضي بما يعزز الدعم في القطاع في محافظة العلا، إضافة إلى تبادل الخبرات لتطوير المرافق والبنية التحتية الرياضية، والتنسيق في تنفيذ الخطط والحملات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة النشاط البدني إلى جانب تنمية القدرات البشرية من خلال البرامج والدورات التدريبية.
يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا على تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، وتوحيد الجهود لتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمحافظة، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.