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الرياضة رياضة سعودية

وزارة الرياضة والهيئة الملكية للعلا توقعان مذكرة تفاهم

تهدف لتعزيز التعاون المشترك وتطوير المبادرات الرياضية

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
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TT

وزارة الرياضة والهيئة الملكية للعلا توقعان مذكرة تفاهم

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)

وقّعت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، وتطوير المبادرات الرياضية، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويعزز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومثّل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع التي أُقيمت في مقر الوزارة بمدينة الرياض، مساعدة وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، فيما مثّلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الرئيسة التنفيذية عبير العقل.

وتقوم المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية لتنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، ودعم المبادرات الرياضية المجتمعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من إمكانات وخدمات الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة.

كما تشمل مجالات التعاون بحث الآليات المناسبة لجذب المستثمرين والرعاة في القطاع الرياضي بما يعزز الدعم في القطاع في محافظة العلا، إضافة إلى تبادل الخبرات لتطوير المرافق والبنية التحتية الرياضية، والتنسيق في تنفيذ الخطط والحملات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة النشاط البدني إلى جانب تنمية القدرات البشرية من خلال البرامج والدورات التدريبية.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا على تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، وتوحيد الجهود لتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمحافظة، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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الرياضة رياضة سعودية

وزارة الرياضة والهيئة الملكية للعلا توقعان مذكرة تفاهم

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
TT
TT

وزارة الرياضة والهيئة الملكية للعلا توقعان مذكرة تفاهم

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا (وزارة الرياضة)

وقّعت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، وتطوير المبادرات الرياضية، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويعزز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومثّل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع التي أُقيمت في مقر الوزارة بمدينة الرياض، مساعدة وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، فيما مثّلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الرئيسة التنفيذية عبير العقل.

وتقوم المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية لتنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، ودعم المبادرات الرياضية المجتمعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من إمكانات وخدمات الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة.

كما تشمل مجالات التعاون بحث الآليات المناسبة لجذب المستثمرين والرعاة في القطاع الرياضي بما يعزز الدعم في القطاع في محافظة العلا، إضافة إلى تبادل الخبرات لتطوير المرافق والبنية التحتية الرياضية، والتنسيق في تنفيذ الخطط والحملات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة النشاط البدني إلى جانب تنمية القدرات البشرية من خلال البرامج والدورات التدريبية.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا على تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، وتوحيد الجهود لتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمحافظة، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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الرياضة العلا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فيسينغ: الاتحاد سيُظهر شخصيته أمام العين

فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)
فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)
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فيسينغ: الاتحاد سيُظهر شخصيته أمام العين

فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)
فيسينغ مدرب الاتحاد (نادي الاتحاد)

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، جاهزية فريقه لمواجهة العين الإماراتي، المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن فريقه يدرك نقاط القوة والضعف لدى منافسه، ويتطلع إلى تقديم أداء يعكس تطوره في الفترة الأخيرة.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «هي مواجهة نتطلع إليها أمام فريق قوي، نريد إظهار شخصيتنا ونحن مستعدون لها. تنتظرنا حصة تدريبية أخيرة للتحضير، وسنكون في أتم الجاهزية».

وعن كيفية التعامل مع قوة العين وإمكانية تغيير أسلوب الاتحاد، قال: «العين فريق قوي ورائع، ونحن كذلك نمتلك العناصر والإمكانيات. نحن في مرحلة تطور ووصلنا إلى مستوى جيد، لكن المشوار لا يزال طويلاً، ولدينا هدف وطموح نريد تحقيقه، واللاعبون يعرفون ما أريده منهم».

وتطرق مدرب الاتحاد إلى سياسة التدوير بين المهاجمين، موضحاً أن توزيع الأحمال يفرض عليه عدم الاعتماد على لاعب واحد، في ظل خوض الفريق 17 مباراة حتى الآن، وقال: «لدينا جورج ويوسف وصالح، والأخير له تأثير أيضاً في غرفة الملابس. روح الفريق رائعة، وكل مهاجم يدعم الآخر، ومن واجبي كمدرب توزيع الأحمال، فلا يمكن للاعب واحد خوض جميع المباريات».

وعن حالة المصابين روجر ودومبيا، أشار فيسينغ إلى أن الثنائي يعمل بشكل جيد من أجل العودة، مضيفاً: «أنا سعيد بوجودهما وعملهما، وليست من مهامي متابعة تطور حالتهما خلال مرحلة التعافي، لكنني أرى روحهما مع المجموعة والعمل الذي يقومان به للعودة».

وحول عدم إجراء مداورة واسعة أمام أبها، رغم ضغط المباريات والسفر قبل مواجهة العين، قال: «لست سعيداً بفقدان نقطتين، وأبها عرف كيف يدافع. لو حققنا الفوز لتغيرت الأسئلة. حصل المنافس على فرصتين، ولو استطعنا تسجيل فرصنا لكان كل شيء مختلفاً. قرارات التدوير تعتمد على عدة جوانب، ومهمتي اتخاذ القرار الأفضل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن قدرة العين على استغلال المساحات، وما إذا كانت مواجهة شباب الأهلي شكلت درساً للاتحاد، قال فيسينغ: «تحدثنا عدة مرات بعد تلك المواجهة، وكانت هناك ظروف محددة صاحبتها، وقد تجاوزناها. درسنا نقاط القوة والضعف لدى العين جيداً، ونعرف كيف يهاجم وكيف يدافع، وسنعمل على استغلال نقاط قوتنا ونقاط الضعف لديه».

من جانبه، أكد مختار علي، لاعب الاتحاد، تطلع الفريق إلى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، وقال: «كما ذكر المدرب، نحن متحمسون للمواجهة، ونتطلع إلى تقديم الانتصار للجماهير الاتحادية، إلى جانب الظهور بأداء جميل».

وأضاف: «تطلعات الجماهير كبيرة، وأقل ما يمكن أن نقدمه هو الانتصار. اللاعبون يعرفون مسؤوليتهم، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئاً حتى نسعد الجماهير».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن مدى ارتياحه للعب في مركز المحور الدفاعي (6)، وما يتطلبه المركز من قوة بدنية وأدوار دفاعية، قال مختار علي: «نحظى بثقة المدرب للعب بالطريقة المناسبة، وليس أنا فقط، بل جميع اللاعبين. ندخل الملعب من أجل الاستمتاع؛ لأننا نحظى بالثقة الكاملة».

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دوري أبطال آسيا نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مبيومو: لاعبو مانشستر يونايتد ما زالوا يثقون ببعضهم بعضاً

بريان مبيومو (د.ب.أ)
بريان مبيومو (د.ب.أ)
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مبيومو: لاعبو مانشستر يونايتد ما زالوا يثقون ببعضهم بعضاً

بريان مبيومو (د.ب.أ)
بريان مبيومو (د.ب.أ)

أكد بريان مبيومو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبي الفريق مازالوا يثقون ببعضهم بعضاً، رغم حصول زميلهم ليساندرو مارتينيز على بطاقة حمراء غير ضرورية خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي، والتي زادت الضغوط على المدرب مايكل كاريك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر يونايتد خسر صفر - 2 أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ليتراجع إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

كما أنها المباراة التاسعة على التوالي التي يفشل خلالها الفريق في تحقيق الفوز بمختلف المسابقات، وهو أسوأ سجل له منذ 38 عاماً، وأثر عليه طرد مارتينيز، الذي حصل على إنذارين خلال دقيقتين فقط في الشوط الثاني، بعد أن منح مورجان روجرز تشيلسي التقدم.

وترك مارتينيز، الذي عكس رد فعله الصريح على فترة الانتقالات الهادئة في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) حجم الاضطرابات التي تحيط بالنادي، مدربه كاريك في مواجهة مهمة شبه مستحيلة لإنقاذ المباراة في غرب لندن، وربما إنقاذ منصبه أيضاً.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 45 عاماً سيستمر في منصبه خلال مباراة الفريق أمام روما على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال المهاجم مبيومو للصحافيين :«هناك كثير من خيبة الأمل. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الأول».

وأضاف: «كل شيء كان جيداً، العقلية ومعدل العمل. أعتقد أن الفوز سيأتي».

وكان مارتينيز حصل بالفعل على بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف على روجرز، بينما كان فريقه متأخرا صفر - 1 في الشوط الثاني، ودون داع وضع ذراعه على عنق ويسلي فوفانا، في الوقت الذي كانت فيه الكرة تتجه بعيداً من ركلة ركنية دون خطورة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، واحتسب ركلة جزاء، نجح كول بالمر في تحويلها إلى هدف بعدما وضع الكرة في شباك سيني لامينس.

ورغم ذلك، رفض مبيومو توجيه اللوم بشكل مباشر إلى اللاعب الأرجنتيني.

وقال: «أشعر بأن الجميع كان مترابطاً، وحتى من ارتكبوا أخطاء، كنا إلى جانبهم. وعندما يقدم أحدهم أداءً جيداً، يكون الجميع موجوداً للاستفادة من ذلك».

وتابع :«ما زلنا نثق بالجميع. وحتى بعد أن لعبنا منقوصين، شعرنا ببعض الإحباط في النهاية، لكنني أعتقد أننا قدمنا كل ما لدينا».

وأوضح: «ربما افتقدنا فقط إلى استغلال بعض الفرص. كان بإمكاننا التقدم مبكراً في المباراة، لكن هذا جانب إيجابي يمكن أن نخرج به من اللقاء».

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