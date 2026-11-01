ريتشارد ريوس سيغيب عن الاتحاد 3 أشهر بسبب تمزق في أربطة الكاحل

أكد بريان مبيومو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبي الفريق مازالوا يثقون ببعضهم بعضاً، رغم حصول زميلهم ليساندرو مارتينيز على بطاقة حمراء غير ضرورية خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي، والتي زادت الضغوط على المدرب مايكل كاريك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر يونايتد خسر صفر - 2 أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ليتراجع إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

كما أنها المباراة التاسعة على التوالي التي يفشل خلالها الفريق في تحقيق الفوز بمختلف المسابقات، وهو أسوأ سجل له منذ 38 عاماً، وأثر عليه طرد مارتينيز، الذي حصل على إنذارين خلال دقيقتين فقط في الشوط الثاني، بعد أن منح مورجان روجرز تشيلسي التقدم.

وترك مارتينيز، الذي عكس رد فعله الصريح على فترة الانتقالات الهادئة في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) حجم الاضطرابات التي تحيط بالنادي، مدربه كاريك في مواجهة مهمة شبه مستحيلة لإنقاذ المباراة في غرب لندن، وربما إنقاذ منصبه أيضاً.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 45 عاماً سيستمر في منصبه خلال مباراة الفريق أمام روما على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال المهاجم مبيومو للصحافيين :«هناك كثير من خيبة الأمل. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الأول».

وأضاف: «كل شيء كان جيداً، العقلية ومعدل العمل. أعتقد أن الفوز سيأتي».

وكان مارتينيز حصل بالفعل على بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف على روجرز، بينما كان فريقه متأخرا صفر - 1 في الشوط الثاني، ودون داع وضع ذراعه على عنق ويسلي فوفانا، في الوقت الذي كانت فيه الكرة تتجه بعيداً من ركلة ركنية دون خطورة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، واحتسب ركلة جزاء، نجح كول بالمر في تحويلها إلى هدف بعدما وضع الكرة في شباك سيني لامينس.

ورغم ذلك، رفض مبيومو توجيه اللوم بشكل مباشر إلى اللاعب الأرجنتيني.

وقال: «أشعر بأن الجميع كان مترابطاً، وحتى من ارتكبوا أخطاء، كنا إلى جانبهم. وعندما يقدم أحدهم أداءً جيداً، يكون الجميع موجوداً للاستفادة من ذلك».

وتابع :«ما زلنا نثق بالجميع. وحتى بعد أن لعبنا منقوصين، شعرنا ببعض الإحباط في النهاية، لكنني أعتقد أننا قدمنا كل ما لدينا».

وأوضح: «ربما افتقدنا فقط إلى استغلال بعض الفرص. كان بإمكاننا التقدم مبكراً في المباراة، لكن هذا جانب إيجابي يمكن أن نخرج به من اللقاء».