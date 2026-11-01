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ريتشارد ريوس سيغيب عن الاتحاد 3 أشهر بسبب تمزق في أربطة الكاحل

ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)
ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)
TT
TT

ريتشارد ريوس سيغيب عن الاتحاد 3 أشهر بسبب تمزق في أربطة الكاحل

ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)
ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن لاعب الاتحاد ريوس سيحتاج لفترة من 8 أسابيع (شهرين) كأقل مدة تصل إلى 12 أسبوع (3 أشهر) للعودة إلى الملاعب مجدداً.

وأعلن نادي الاتحاد رسمياً نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، ووفقاً للنادي، فإن اللاعب تعرَّض إلى التواء في الكاحل الأيسر، إلى جانب تضرر الرباط الشظوي.

ويأتي ذلك على إثر الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر، والتي أظهرت وفقاً لمصادر خاصة تعرضه لتمزق كامل في أحد الأربطة الرئيسية للكاحل، مع امتداد الإصابة إلى الأنسجة الرابطة بين عظمتي الساق، ووجود تجمع للسوائل في مفصل الكاحل على أن تتحدد مدة غيابه النهائية وفقاً للخطة العلاجية ومدى استجابة اللاعب للتعافي.

وقالت إن الجانب البدني وقوة العضلات لدى اللاعب تشكل عاملاً رئيسياً لسرعة التعافي بعد الإصابة وهو الجانب الذي يمتاز به اللاعب الكولومبي.

وبينت أن العودة المتوقعة للاعب الاتحادي المعار لموسم واحد من بنفيكا البرتغالي ستكون بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2026 وهو أمر غير مرجح إلى النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) 2027.

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مبيومو: لاعبو مانشستر يونايتد ما زالوا يثقون ببعضهم بعضاً

بريان مبيومو (د.ب.أ)
بريان مبيومو (د.ب.أ)
TT
TT

مبيومو: لاعبو مانشستر يونايتد ما زالوا يثقون ببعضهم بعضاً

بريان مبيومو (د.ب.أ)
بريان مبيومو (د.ب.أ)

أكد بريان مبيومو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبي الفريق مازالوا يثقون ببعضهم بعضاً، رغم حصول زميلهم ليساندرو مارتينيز على بطاقة حمراء غير ضرورية خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي، والتي زادت الضغوط على المدرب مايكل كاريك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر يونايتد خسر صفر - 2 أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ليتراجع إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

كما أنها المباراة التاسعة على التوالي التي يفشل خلالها الفريق في تحقيق الفوز بمختلف المسابقات، وهو أسوأ سجل له منذ 38 عاماً، وأثر عليه طرد مارتينيز، الذي حصل على إنذارين خلال دقيقتين فقط في الشوط الثاني، بعد أن منح مورجان روجرز تشيلسي التقدم.

وترك مارتينيز، الذي عكس رد فعله الصريح على فترة الانتقالات الهادئة في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) حجم الاضطرابات التي تحيط بالنادي، مدربه كاريك في مواجهة مهمة شبه مستحيلة لإنقاذ المباراة في غرب لندن، وربما إنقاذ منصبه أيضاً.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 45 عاماً سيستمر في منصبه خلال مباراة الفريق أمام روما على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال المهاجم مبيومو للصحافيين :«هناك كثير من خيبة الأمل. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الأول».

وأضاف: «كل شيء كان جيداً، العقلية ومعدل العمل. أعتقد أن الفوز سيأتي».

وكان مارتينيز حصل بالفعل على بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف على روجرز، بينما كان فريقه متأخرا صفر - 1 في الشوط الثاني، ودون داع وضع ذراعه على عنق ويسلي فوفانا، في الوقت الذي كانت فيه الكرة تتجه بعيداً من ركلة ركنية دون خطورة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، واحتسب ركلة جزاء، نجح كول بالمر في تحويلها إلى هدف بعدما وضع الكرة في شباك سيني لامينس.

ورغم ذلك، رفض مبيومو توجيه اللوم بشكل مباشر إلى اللاعب الأرجنتيني.

وقال: «أشعر بأن الجميع كان مترابطاً، وحتى من ارتكبوا أخطاء، كنا إلى جانبهم. وعندما يقدم أحدهم أداءً جيداً، يكون الجميع موجوداً للاستفادة من ذلك».

وتابع :«ما زلنا نثق بالجميع. وحتى بعد أن لعبنا منقوصين، شعرنا ببعض الإحباط في النهاية، لكنني أعتقد أننا قدمنا كل ما لدينا».

وأوضح: «ربما افتقدنا فقط إلى استغلال بعض الفرص. كان بإمكاننا التقدم مبكراً في المباراة، لكن هذا جانب إيجابي يمكن أن نخرج به من اللقاء».

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الرياضة رياضة سعودية

ريتشارد ريوس سيغيب عن الاتحاد 3 أشهر بسبب تمزق في أربطة الكاحل

ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)
ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)
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TT

ريتشارد ريوس سيغيب عن الاتحاد 3 أشهر بسبب تمزق في أربطة الكاحل

ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)
ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن لاعب الاتحاد ريوس سيحتاج لفترة من 8 أسابيع (شهرين) كأقل مدة تصل إلى 12 أسبوع (3 أشهر) للعودة إلى الملاعب مجدداً.

وأعلن نادي الاتحاد رسمياً نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، ووفقاً للنادي، فإن اللاعب تعرَّض إلى التواء في الكاحل الأيسر، إلى جانب تضرر الرباط الشظوي.

ويأتي ذلك على إثر الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر، والتي أظهرت وفقاً لمصادر خاصة تعرضه لتمزق كامل في أحد الأربطة الرئيسية للكاحل، مع امتداد الإصابة إلى الأنسجة الرابطة بين عظمتي الساق، ووجود تجمع للسوائل في مفصل الكاحل على أن تتحدد مدة غيابه النهائية وفقاً للخطة العلاجية ومدى استجابة اللاعب للتعافي.

وقالت إن الجانب البدني وقوة العضلات لدى اللاعب تشكل عاملاً رئيسياً لسرعة التعافي بعد الإصابة وهو الجانب الذي يمتاز به اللاعب الكولومبي.

وبينت أن العودة المتوقعة للاعب الاتحادي المعار لموسم واحد من بنفيكا البرتغالي ستكون بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2026 وهو أمر غير مرجح إلى النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) 2027.

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قطع في الرباط الصليبي يُنهي موسم الكرواتي يدفاي مع الشباب

تين يدفاي (نادي الشباب)
تين يدفاي (نادي الشباب)
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قطع في الرباط الصليبي يُنهي موسم الكرواتي يدفاي مع الشباب

تين يدفاي (نادي الشباب)
تين يدفاي (نادي الشباب)

أعلن نادي الشباب تعرض مدافعه الكرواتي تين يدفاي لقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بانتصار «الليوث» بنتيجة 6-1 ضمن منافسات الجولة 12 الدوري السعودي للمحترفين.

وكان يدفاي قد غادر المباراة في الدقيقة 62 بعد تعرضه للإصابة، قبل أن يخضع لفحوصات طبية كشفت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، على أن يبدأ خلال الفترة المقبلة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً.

وعبر منشور في منصة «إكس»، عبّر رئيس نادي الشباب عن دعمه للاعب الكرواتي، قائلاً: «قد تبعدك الإصابة عن أرض الملعب، لكنها لا تستطيع أن تنتزع شغف البطل أو عزيمته. نؤمن بقوتك وقدرتك على العودة، ونعلم أنك ستعود أقوى. نحن جميعاً خلفك، وننتظر رؤيتك مجدداً في المكان الذي تنتمي إليه».

وخاض المدافع الكرواتي 12 مباراة بقميص الشباب هذا الموسم، قبل أن تتوقف مشاركاته بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي.

وكان الشباب قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي تعاقده مع يدفاي، قادماً من باناثينايكوس اليوناني، بعقد يمتد لمدة عام، مع أفضلية التجديد لعام إضافي، لتعزيز خيارات الفريق في الخط الخلفي.

وعلى الصعيد الدفاعي، استقبل الفريق العاصمي 15 هدفاً خلال 11 مباراة في منافسات الدوري هذا الموسم، فيما نجح في الخروج بشباك نظيفة في ثلاث مواجهات أمام الخليج والفيحاء والتعاون.

وتأتي إصابة يدفاي في توقيت يحاول فيه الشباب تثبيت خطواته على طريق الانتصارات واستعادة قدر أكبر من التوازن، مما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍّ جديد في الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

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