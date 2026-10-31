السلامي: الدوري السعودي مقسم ما بين أندية مميزة وأخرى تعاني

جاء فوز نيوم على الدرعية بنتيجة 2-1 في المواجهة الأولى تاريخياً بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، كامتداد لنقطة تحوّل في الأجواء داخل غرفة الملابس، قاده المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، عقب الخسارة المفاجئة أمام الشباب العُماني بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن كواليس سبقت مواجهة الدرعية، بدأت بعتاب شديد اللهجة وجّهه غالتييه للاعبيه في أعقاب السقوط الخليجي في غرفة ملابس المجمع الرياضي بالرستاق العماني، قبل أن تتواصل برسائل مباشرة خلال مواجهة الدرعية، في مشهد عكس رغبة المدرب الفرنسي في إعادة ضبط إيقاع الفريق واستعادة شخصيته التنافسية.

وحسب المصادر، لم يُخفِ غالتييه استياءه من المردود الذي قدمه اللاعبون أمام الشباب العُماني، وخصّ بالعتاب اللاعبين المحترفين وأصحاب الخبرة، بمن فيهم عدد من الأسماء المحلية التي تمتلك تجارب طويلة في الدوري السعودي، مؤكداً أن ما حدث لا يتناسب مع الإمكانات التي يملكها الفريق ولا مع المسؤولية المنتظرة من عناصره.

وفي حديث اتسم بالصراحة والحدة، وضع المدرب الفرنسي لاعبيه أمام حجم التضحية التي قدمها من أجل قيادتهم في تلك المواجهة، رغم الظروف العائلية الصعبة التي كان يمر بها، وقال لهم، وفقاً لما نقلته المصادر: «أنا ضحّيت كثيراً، وأنا ذاهب الآن لحضور تشييع جنازة والدتي، وأنتم للأسف لم تحققوا لي هذا الانتصار. أجّلت هذا الأمر من أجل أن أكون قائداً لكم في هذه المباراة، ولكن للأسف خسرنا المباراة».

ولم يتوقف عتاب غالتييه عند حدود الخسارة، بل حمل رسالة واضحة بشأن المرحلة المقبلة، إذ شدد على أن معايير التعامل مع اللاعبين ستتغير، وأن الأسماء والخبرات لن تكون بمنأى عن التقييم والمحاسبة، في إشارة إلى أن المشاركة لن تُمنح بناءً على المكانة أو السجل السابق، بل وفقاً لما يقدمه اللاعب داخل الملعب وفي التدريبات.

وأضاف بحسب المصادر ذاتها: «من الآن فصاعداً سيكون هناك أسلوب جديد في التعامل مع اللاعبين. لا يهمني ماذا يقدم اللاعب، وما هو اسم اللاعب؛ يهمني ما يقدمه اللاعب في المباراة وفي التمرين».

وبدت تلك الرسالة، وفقاً للمصادر، نقطة تحوّل في الأجواء داخل الفريق، بعدما وضع غالتييه لاعبيه أمام مسؤولياتهم، مطالباً برد فعل يعكس قيمة الأسماء الموجودة في القائمة، ويعيد الانضباط والجدية إلى الأداء، خصوصاً في ظل تعدد الاستحقاقات التي يخوضها نيوم خلال الموسم الحالي.

وامتدت ملامح التحول إلى مواجهة الدرعية، التي لم تخلُ من لحظات صعبة على نيوم، بعدما نجح المنافس في التسجيل وفرض تحدياً على الفريق، قبل أن يظهر نيوم بصورة مختلفة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ويواصل التحسن بعد الاستراحة.

ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، تواصل غالتييه بين الشوطين مع أفراد من الجهازين الفني والإداري، مطالباً بتصحيح الصورة والظهور بالمستوى الذي يتناسب مع إمكانات الفريق، في ظل ملاحظاته على أداء اللاعبين خلال فترات من المواجهة.

من مباراة نيوم والدرعية في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)

وكانت الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول قد حملت مؤشرات على قدرة نيوم على استعادة توازنه، قبل أن يترجم الفريق ذلك إلى أداء أكثر فاعلية في الشوط الثاني، تُوّج بتسجيل هدف الفوز الثاني، وحسم المواجهة بنتيجة 2-1.

ولم يكن التحسن في النتيجة وحده ما لفت الأنظار، بل الطريقة التي استجاب بها الفريق لمتطلبات المباراة، بعدما بدا أكثر قدرة على التعامل مع مجرياتها، في انعكاس لما أراد غالتييه ترسيخه من ضرورة التعامل مع كل مواجهة بجدية أكبر، وعدم الاكتفاء بالأسماء أو الإمكانات النظرية.

الانتصار يتجاوز النقاط الثلاث

يحمل الفوز على الدرعية أهمية إضافية لنيوم، ليس فقط لأنه تحقق في أول مواجهة تاريخية بين المشروعين الاستثماريين الكبيرين في الدوري السعودي، بل لأنه جاء بعد أيام من خسارة خليجية أثارت استياء الجهاز الفني، ووضعت اللاعبين أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على الاستجابة للضغوط.

وبين عتاب غرفة الملابس، والرسائل التي سبقت انطلاق الشوط الثاني أمام الدرعية، رسم غالتييه ملامح مرحلة عنوانها الوضوح في التعامل والمحاسبة على الأداء، بعيداً عن الأسماء والتاريخ الشخصي لكل لاعب.

وبحسب كواليس الفوز التي كشفتها مصادر «الشرق الأوسط»، فإن انتصار نيوم لم يبدأ مع تسجيل الهدف الثاني، بل بدأت ملامحه منذ اللحظة التي قرر فيها المدرب الفرنسي مواجهة لاعبيه بحقيقة ما حدث أمام الشباب العُماني، ومطالبتهم برد فعل داخل الملعب.

وكانت مواجهة الدرعية أول اختبار عملي لهذه الرسالة، بعدما خرج نيوم منتصراً بنتيجة 2-1، في مباراة أعادت الفريق إلى سكة الانتصارات، وأظهرت أن ما دار خلف الأبواب المغلقة في مسقط لم يبقَ مجرد عتاب، بل تحول إلى مطلب واضح: أن يكون أداء اللاعب، لا اسمه، هو معيار الحكم عليه.