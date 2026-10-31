باتنا لـ«الشرق الأوسط»: واثق من قدرة الفتح على النهوض

أبدى المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، ثقته بقدرة فريقه على استعادة توازنه خلال المرحلة المقبلة، رغم خسارته أمام الهلال، مؤكداً أن الأداء الدفاعي الذي قدمه أمام متصدر الترتيب يمنحه دفعة معنوية قبل المواجهة المقبلة أمام الرياض.

وقال باتنا، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: قدمنا مباراة قوية أمام فريق كبير، وظهرنا بالمستوى المطلوب. عرفنا كيف ندافع طوال التسعين دقيقة، وقدمنا مستويات جيدة، لكن الحظ لم يحالفنا، خصوصاً في الأهداف التي استقبلناها.

وأضاف: أعتقد أن القوة الدفاعية التي أظهرناها ستمنحنا الثقة في المباراة المقبلة. عندما ننجح في تسجيل الأهداف، علينا أن نعرف كيف نحافظ على تقدمنا، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.

️ | مراد باتنا لاعب #الفتح لـ«الشرق الأوسط»:- الحظ لم يحالفنا، خصوصاً في الأهداف التي استقبلناها، وبإذن الله ستكون المباراة المقبلة بداية انطلاقة الفتح، ونتطلع إلى العودة للنتائج الإيجابية. #الهلال_الفتح | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/pbLBroFkfb — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

وأعرب اللاعب المغربي عن تفاؤله بقدرة الفتح على تجاوز نتائجه الأخيرة، قائلاً: بإذن الله ستكون المباراة المقبلة بداية انطلاقة الفتح، ونتطلع إلى العودة للنتائج الإيجابية.

وعن مواجهة الرياض المقبلة، شدد باتنا على أهميتها في مشوار الفريق، موضحاً: سنواجه منافساً مباشراً، ونتمنى أن تحضر جماهير الفتح وتساندنا، لأننا نريد أن تكون هذه المباراة بداية انطلاقتنا الحقيقية، بإذن الله.