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الرياضة رياضة سعودية

بعد غياب عامين... «يارا الحقباني» تسجل عودتها الأولى لملاعب التنس

اللاعبة السعودية كسرت حاجز الخوف من خلال بطولة «بيلي جين» في فيتنام

يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
TT
TT

بعد غياب عامين... «يارا الحقباني» تسجل عودتها الأولى لملاعب التنس

يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)

بعد غيابها لفترة طويلة امتدت لعامين بسبب الإصابة، عادت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني أخيراً لتمثيل منتخب بلادها، وذلك من خلال بطولة «كأس بيلي جين كينغ 2026» في مدينة فان ثيت الفيتنامية.

احتاجت اللاعبة فترة من الزمن للتعافي، ليس على الجانب الجسدي فحسب، بل لكسر حاجز الخوف من تجدد الإصابة واستعادة الثقة للعودة إلى الملاعب.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، مشاركة أخضر التنس للسيدات، التي مثلت أول عودة ليارا الحقباني إلى الملاعب، وقيادتها للمنتخب السعودي، وجاءت المنافسة ضمن المجموعة الثالثة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا.

وأعربت لاعبة المنتخب السعودي للتنس عن فخرها واعتزازها بالعودة إلى تمثيل الوطن، قائلةً: «ما فيه شعور أجمل من أن أمثل وطني وأرفع اسمه بكل فخر واعتزاز، الحمد لله على العودة، والأجمل هو شرف اختياري قائدة للمنتخب، ثقة أعتز بها، ومسؤولية أفتخر بحملها على أكتافي».

فريق السيدات السعودي للتنس حقّق المركز الخامس في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)

وضمّت قائمة المنتخب السعودي اللاعبات «يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين».

وبدأ المنتخب السعودي مشاركته بالخسارة أمام نيبال بنتيجة 0-3، ثم أمام جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 1-2، رغم فوز يارا الحقباني وميسان حسين في مباراة الزوجي بنتيجة 6-2 و 6-1، وعاد الأخضر إلى الانتصارات أمام بروناي، محققاً الفوز في المباريات الثلاث، بنتيجة إجمالية 3-0.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في البطولة بتغلبه على طاجيكستان بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المراكز، محققاً المركز الخامس.

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تنس السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

«أبطال الخليج»: الحكم يعتبر الاتفاق «خاسراً» أمام أربيل العراقي

الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)
الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)
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«أبطال الخليج»: الحكم يعتبر الاتفاق «خاسراً» أمام أربيل العراقي

الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)
الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)

أعلن حكم مباراة أربيل العراقي والاتفاق إلغاء اللقاء المقرر بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك بعد تعذر حضور بعثة الفريق السعودي إلى ملعب المباراة.

ودخل الطاقم التحكيمي برفقة لاعبي أربيل إلى أرضية الملعب في الموعد المحدد للمباراة، وانتظر الحكم انقضاء المهلة والمدة القانونية قبل أن يطلق الحكم صافرته رسمياً معلناً إنهاء اللقاء واعتبار الاتفاق خاسراً.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يرتقب نادي الاتفاق أن تتخذ لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كاس الخليج قراراً بتأجيل المباراة لأن مبرراته كانت واقعية وقانونية.

وكانت إدارة نادي الاتفاق أصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل المواجهة، مستندة إلى عدد من المبررات، ورغم المتابعات المستمرة وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقى النادي رداً يفيض بعدم الموافقة على التأجيل والإبقاء على الموعد المحدد.

وبناءً على ذلك، أكدت إدارة الاتفاق تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها، مجددة تمسكها بطلب التأجيل ودعوة الاتحاد الخليجي لإعادة النظر فيه وفقاً للأنظمة والانضباطيات المتبعة.

مواضيع
كرة القدم العراق
الرياضة رياضة سعودية

بعد غياب عامين... «يارا الحقباني» تسجل عودتها الأولى لملاعب التنس

يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
TT
TT

بعد غياب عامين... «يارا الحقباني» تسجل عودتها الأولى لملاعب التنس

يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)

بعد غيابها لفترة طويلة امتدت لعامين بسبب الإصابة، عادت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني أخيراً لتمثيل منتخب بلادها، وذلك من خلال بطولة «كأس بيلي جين كينغ 2026» في مدينة فان ثيت الفيتنامية.

احتاجت اللاعبة فترة من الزمن للتعافي، ليس على الجانب الجسدي فحسب، بل لكسر حاجز الخوف من تجدد الإصابة واستعادة الثقة للعودة إلى الملاعب.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، مشاركة أخضر التنس للسيدات، التي مثلت أول عودة ليارا الحقباني إلى الملاعب، وقيادتها للمنتخب السعودي، وجاءت المنافسة ضمن المجموعة الثالثة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا.

وأعربت لاعبة المنتخب السعودي للتنس عن فخرها واعتزازها بالعودة إلى تمثيل الوطن، قائلةً: «ما فيه شعور أجمل من أن أمثل وطني وأرفع اسمه بكل فخر واعتزاز، الحمد لله على العودة، والأجمل هو شرف اختياري قائدة للمنتخب، ثقة أعتز بها، ومسؤولية أفتخر بحملها على أكتافي».

فريق السيدات السعودي للتنس حقّق المركز الخامس في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)

وضمّت قائمة المنتخب السعودي اللاعبات «يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين».

وبدأ المنتخب السعودي مشاركته بالخسارة أمام نيبال بنتيجة 0-3، ثم أمام جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 1-2، رغم فوز يارا الحقباني وميسان حسين في مباراة الزوجي بنتيجة 6-2 و 6-1، وعاد الأخضر إلى الانتصارات أمام بروناي، محققاً الفوز في المباريات الثلاث، بنتيجة إجمالية 3-0.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في البطولة بتغلبه على طاجيكستان بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المراكز، محققاً المركز الخامس.

مواضيع
تنس السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الشباب: الأهلي «مرشح على الورق» فقط

ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)
ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)
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مدرب الشباب: الأهلي «مرشح على الورق» فقط

ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)
ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة منحت فريقه شعوراً أفضل بعد جمع 7 نقاط خلال 3 مباريات، في وقت يتطلع فيه إلى مواصلة التحسن وحصد النقاط.

وأوضح ليتش في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة أن استعدادات الشباب تسير بصورة جيدة، وأن جميع اللاعبين شاركوا في التدريبات الجماعية باستثناء همام الهمامي، الذي يواصل برنامجه العلاجي مع المنتخب.

وردّاً على سؤال «الشرق الأوسط» حول وصول الفريق إلى الشكل المأمول بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، أشار مدرب الشباب إلى أن فترة التوقف السابقة كان لها أثر في تحسن الفريق، خصوصاً بعد فترة الإعداد التي خاضها خلال أيام، مؤكداً أن الشباب لا يزال يطمح إلى مزيد من التطور وحصد النقاط، وأن فترة التوقف المقبلة ستمنح الفريق فرصة إضافية للعمل.

ويعيش الجهاز الفني وفرة في الخيارات في المباراة أمام الأهلي، إذ أوضح ليتش أن 25 لاعباً شاركوا في التدريبات، وهو ما يجعل اختيار التشكيلة وقائمة الـ20 لاعباً للمعسكر أكثر صعوبة، في ظل تميز المستويات في عدد من المراكز.

ووصف مدرب الشباب هذا الوضع بأنه تحدٍّ إيجابي بالنسبة إليه، معتبراً أن تعدد الخيارات يمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للاختيار، رغم صعوبة استبعاد لاعبين يرى أنهم يستحقون المشاركة.

وفي حديثه عن الأهلي، وصف ليتش منافسه بالفريق القوي الذي يضم عناصر مميزة، مشيراً إلى تتويجه بالبطولة الآسيوية الموسم الماضي، ودخوله المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الغرافة في البطولة الآسيوية.

وشدد على أن الشباب سيحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً أن الأهلي «المرشح على الورق» للفوز، لكن فريقه يملك فرصته أيضاً، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

واستذكر ليتش خسائر الشباب أمام الهلال والقادسية والخلود، لكنه أكد أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية، بعد حصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات، مع مواصلة العمل على رفع مستوى الفريق.

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