بعد غياب عامين... «يارا الحقباني» تسجل عودتها الأولى لملاعب التنس

بعد غيابها لفترة طويلة امتدت لعامين بسبب الإصابة، عادت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني أخيراً لتمثيل منتخب بلادها، وذلك من خلال بطولة «كأس بيلي جين كينغ 2026» في مدينة فان ثيت الفيتنامية.

احتاجت اللاعبة فترة من الزمن للتعافي، ليس على الجانب الجسدي فحسب، بل لكسر حاجز الخوف من تجدد الإصابة واستعادة الثقة للعودة إلى الملاعب.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، مشاركة أخضر التنس للسيدات، التي مثلت أول عودة ليارا الحقباني إلى الملاعب، وقيادتها للمنتخب السعودي، وجاءت المنافسة ضمن المجموعة الثالثة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا.

وأعربت لاعبة المنتخب السعودي للتنس عن فخرها واعتزازها بالعودة إلى تمثيل الوطن، قائلةً: «ما فيه شعور أجمل من أن أمثل وطني وأرفع اسمه بكل فخر واعتزاز، الحمد لله على العودة، والأجمل هو شرف اختياري قائدة للمنتخب، ثقة أعتز بها، ومسؤولية أفتخر بحملها على أكتافي».

فريق السيدات السعودي للتنس حقّق المركز الخامس في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)

وضمّت قائمة المنتخب السعودي اللاعبات «يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين».

وبدأ المنتخب السعودي مشاركته بالخسارة أمام نيبال بنتيجة 0-3، ثم أمام جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 1-2، رغم فوز يارا الحقباني وميسان حسين في مباراة الزوجي بنتيجة 6-2 و 6-1، وعاد الأخضر إلى الانتصارات أمام بروناي، محققاً الفوز في المباريات الثلاث، بنتيجة إجمالية 3-0.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في البطولة بتغلبه على طاجيكستان بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المراكز، محققاً المركز الخامس.