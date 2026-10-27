من صدارة الدوري إلى التعثر الآسيوي... القادسية يختبر عمق تشكيلته

بدأ ضغط المنافسة على أربع بطولات يفرض تحدياته على القادسية، بعدما فقد صدارة الدوري السعودي للمحترفين إثر خسارته أمام الهلال، واكتفى بالتعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال ثلاثة أيام فقط، في اختبار صعب لفريق المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، الذي يخوض موسماً استثنائياً يشارك خلاله للمرة الأولى في تاريخه في أربع بطولات كبرى، تشمل الدوري وكأس الملك والسوبر السعودي، إلى جانب البطولة القارية.

وجاءت خسارة القادسية أمام الهلال لتكلفه صدارة الدوري، بعدما تقدم الفريق العاصمي عليه بفارق نقطتين، فيما تراجع الفريق القدساوي خلف النصر بفارق الأهداف، بعد صعود الأخير إلى المركز الثاني، مع وجود مباراة مؤجلة لكل من الهلال والنصر.

ولم تكن المواجهة القارية أمام السد أقل صعوبة، إذ دخلها القادسية بطموح إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، والتقدم في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن الفريق القطري نجح في انتزاع نقطته الأولى في النسخة الحالية، بعدما خسر مباراتيه الافتتاحيتين.

ورغم التعادل، حافظ القادسية على سجله خالياً من الهزائم في ظهوره الأول بالبطولة القارية الأقوى، بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات، جمعها من انتصار وتعادلين، ليواصل حضوره في المنافسة الآسيوية، وإن كان قد أهدر فرصة تعزيز موقعه في جدول الترتيب.

وأثارت نتائج المباراتين قلق أنصار القادسية، خصوصاً مع ظهور مؤشرات الإرهاق على عدد من اللاعبين، بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه أمام الهلال، الجمعة، قبل العودة إلى المنافسة القارية خلال فترة قصيرة، في ظل تداخل الاستحقاقات المحلية والخارجية.

وكان رودجرز قد أقر بتأثير ضغط المباريات على لاعبيه، مشيراً قبل مواجهة الهلال إلى أنهم اضطروا لبدء عملية الاستشفاء داخل غرفة الملابس، عقب مباراة التعاون في الجولة قبل الماضية، التي لم يحسموا الفوز فيها إلا خلال اللحظات الأخيرة، بعد مجهود بدني كبير استمر طوال المواجهة.

وبدا تأثير الإرهاق واضحاً خلال الشوط الثاني أمام الهلال، في المباراة التي خسر فيها القادسية صدارة الدوري، قبل أن يجد نفسه أمام اختبار جديد ضد السد، الذي تقدم بهدف مباغت سجله نجمه أكرم عفيف، ليصبح الفريق القدساوي مهدداً بخسارته الثانية على أرضه خلال ثلاثة أيام.

رودجرز تحديات تنتظره مع تصاعد المنافسة في مختلف البطولات (تصوير: عيسى الدبيسي)

غير أن هداف الفريق كينونيس أنقذ القادسية من الخسارة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليمنح فريقه نقطة حافظ بها على سجله دون هزيمة في البطولة الآسيوية.

وفي خضم هذه التحديات، وجد رودجرز نفسه مطالباً بالدفاع عن عدد من لاعبيه الذين ارتكبوا أخطاء مؤثرة خلال المباراتين، وفي مقدمتهم محمد أبو الشامات، الذي طُرح اسمه خلال المؤتمر الصحافي في سؤال مباشر عن أخطائه أمام الهلال والسد.

وقال المدرب الآيرلندي: «أبو الشامات قدم موسماً مميزاً وبذل جهداً كبيراً، ونحن نعدّه من أفضل اللاعبين لدينا. اللاعب ليس رجلاً آلياً يمكنه أن يقدم أداءً يفوق طاقته. هو وزملاؤه بذلوا مجهوداً كبيراً، وحتى التغييرات التي أجريتها لا تعني أن اللاعبين الذين استبدلتهم كانوا سيئين، بل كانت بهدف تجديد الطاقة في ظل ضغط المباريات».

ولم تقتصر التحديات على الجانب البدني، إذ برز غياب قائد الفريق ومدافعه الإسباني المخضرم ناتشو هيرنانديز بوصفه أحد العوامل المؤثرة في الأداء الدفاعي خلال المباريات الأخيرة، بعدما بات وصول المنافسين إلى مرمى القادسية أسهل من السابق، وهو ما ظهر بصورة خاصة أمام الهلال، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تأثير غياب ناتشو في تراجع الأداء الدفاعي، قال رودجرز: «ناتشو مصاب وسيعود قريباً، ونحن نعتمد عليه كثيراً، خصوصاً أنه قائد الفريق أيضاً. لكن البدلاء كانوا على قدر المسؤولية، وحتى ياسر الشهراني شارك خلال الفترة الأخيرة وقدم أداءً مميزاً».

وأضاف: «يجب أن نكون جاهزين لأي ظروف نمر بها. ناتشو سيعود وسيساعدنا بكل تأكيد في مشوارنا المقبل، لكن ضغط المنافسات يفرض علينا تجهيز البدلاء، وهذا ما نعمل عليه لمواجهة هذه الظروف».

المكسيكي كينيونيس رهان لا يخسر (تصوير: عيسى الدبيسي)

وتكشف تصريحات رودجرز حجم التحدي الذي يواجهه الجهاز الفني في التعامل مع تلاحق المباريات، والحاجة إلى الاستفادة من البدلاء لتخفيف الأعباء البدنية عن اللاعبين، خصوصاً مع استمرار المنافسة على أربع جبهات خلال الموسم الحالي.

ورغم فقدان صدارة الدوري والتعادل القاري، أبدى المدرب الآيرلندي رضاه عما قدمه لاعبوه، معتبراً أن الفريق واجه خلال فترة قصيرة منافسين قويين يمتلكان خبرة كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

وأكد رودجرز فخره بأداء لاعبيه، مشدداً على أنه لا يرى منهم أي تقصير، بالنظر إلى المجهود الكبير الذي بذلوه في مواجهتي الهلال والسد، والظروف التي فرضها ضغط المباريات.

ويغادر القادسية، الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، استعداداً لمواجهة الرياض ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، في اختبار جديد يتطلع خلاله إلى استعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على موقعه بين فرق المقدمة، بعدما تعهد رودجرز بمواصلة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة من البطولة