رازفان: استحقينا الفوز... وقضيت في الهلال أجمل أيام حياتي

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري، أنهم قدموا أداء عالياً أمام القادسية ولكن لم يخرجوا بما كانوا يستحقونه وهو الفوز.

وقال رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري في المؤتمر الصحافي: مشاعري متناقضة؛ قدمنا أداءً فنياً عالياً، لكننا لم نحقق ما نستحقه، وهو الفوز ،حتى الدقائق العشر الأخيرة كنا متقدمين، لكن القادسية أدرك التعادل، ويجب ألا نقلل من منافسنا اليوم والذي يضم نجوماً مميزين.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول حصد فريقه نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات في نخبة آسيا، قال رازفان: نظام هذه البطولة صعب ومضغوط، بسبب توالي المباريات وتداخلها مع منافسات أخرى، أرى أن على كل فريق التكيف مع هذا الوضع، فهو مختلف عن السابق وعلينا تقبّل ذلك والاستعداد لكل مباراة على أنها مهمة، لأن فريقنا منافس ويُنتظر منه أن يكون حاضراً دائماً.

وحول الحوار الذي دار بينه وبين ياسر الشهراني لاعب القادسية الحالي والهلال سابقا، قال رازفان : أعتز بالفترة التي قضيتها مع ⁧‫الهلال⁩، وهي من أجمل فترات حياتي، عندما أرى أي لاعب كان معي آنذاك، يجرّني الحنين إلى الذكريات، وأبرزها تحقيق اللقب القاري وأود أيضاً التأكيد على فخري بقيادة السد، فهو أحد الفرق الآسيوية التي أعتز بالعمل معها حالياً.