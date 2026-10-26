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الرياضة رياضة سعودية

رودجرز: أبو الشامات ليس «رجلاً آلياً»

رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)
رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)
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رودجرز: أبو الشامات ليس «رجلاً آلياً»

رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)
رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)

عبر الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية عن فخره بما قدمه لاعبو فريقه أمام السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرا أنهم واجهوا فريقاً قوياً وبذل لاعبوه جهداً كبيراً، موضحاً أن أبو الشامات ليس «رجلا آليا»، ولا يمكنه أن يقدم أكثر من طاقته.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي: أنا فخور بما قدمه لاعبو فريقي، واجهنا فريقاً قوياً، وبذل لاعبونا جهداً كبيراً، وحصلنا على عدة فرص لم نستغلها، وسجلنا هدفاً، كما حصل السد على فرص لذلك أرى أن النتيجة عادلة.

وأردف: أنهينا حتى الآن ثلاث جولات في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحصدنا خمس نقاط، وهي حصيلة جيدة، ونرى أن بإمكاننا حصد المزيد من النقاط.

‏وأضاف: خضنا خلال ثلاثة أيام مباراتين قويتين، أمام الهلال في الدوري السعودي وأمام السد آسيوياً، كانت الأجواء صعبة، وأنا راضٍ عما قدمه لاعبونا.

وحول تكرار محمد أبو الشامات للأخطاء وما إذا كان يمر بحالة من الشرود الذهني، قال رودجرز: قدم أبو الشامات موسماً مميزاً وبذل جهداً كبيراً، ونعدّه من أفضل لاعبينا، اللاعب ليس رجل آلي، ولا يمكنه أن يقدم أكثر من طاقته، هو وزملاؤه بذلوا جهداً كبيراً، والتغييرات التي أجريتها لا تعني أن اللاعب المستبدل كان سيئاً، بل كانت بهدف تجديد الطاقة في ظل ضغط المباريات.

وعن غياب المدافع الإسباني ناتشو وتأثيره على الأداء الدفاعي، قال: ناتشو مصاب وسيعود قريباً، ونحن نعتمد عليه كثيراً، فهو قائد أيضاً، لكن البدلاء كانوا أكفاء، وياسر الشهراني، الذي شارك مؤخراً، يقدم أداءً مميزاً، يجب أن نكون جاهزين لأي ظروف نمر بها، سيعود ناتشو ويساعدنا بكل تأكيد في مشوارنا المقبل.

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دوري أبطال آسيا السعودية

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فيرمينو: السد سيقاتل لحجز بطاقة التأهل الآسيوية

فيرمينو خلال المواجهة (تصوير: عيسى الدبيسي)
فيرمينو خلال المواجهة (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT
TT

فيرمينو: السد سيقاتل لحجز بطاقة التأهل الآسيوية

فيرمينو خلال المواجهة (تصوير: عيسى الدبيسي)
فيرمينو خلال المواجهة (تصوير: عيسى الدبيسي)

أبدى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم السد القطري، رضاه عن التعادل أمام القادسية السعودي، مؤكداً أن فريقه سيواصل القتال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال فيرمينو، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: «استقبلنا هدفاً في الدقائق الأخيرة، وخرجنا بنقطة واحدة، لذلك نحن سعداء بهذه النتيجة».

وعن اكتفاء السد بحصد نقطة واحدة خلال مبارياته الثلاث الأولى في البطولة، قال: «بالتأكيد نريد الفوز في جميع المباريات، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل مواجهة ،لا تزال أمامنا خمس مباريات سنقاتل خلالها من أجل التأهل، وهذا ما نركز عليه».

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رازفان: استحقينا الفوز... وقضيت في الهلال أجمل أيام حياتي

رازفان يراقب مجريات المباراة (تصوير: عيسى الدبيسي)
رازفان يراقب مجريات المباراة (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT
TT

رازفان: استحقينا الفوز... وقضيت في الهلال أجمل أيام حياتي

رازفان يراقب مجريات المباراة (تصوير: عيسى الدبيسي)
رازفان يراقب مجريات المباراة (تصوير: عيسى الدبيسي)

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري، أنهم قدموا أداء عالياً أمام القادسية ولكن لم يخرجوا بما كانوا يستحقونه وهو الفوز.

وقال رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري في المؤتمر الصحافي: مشاعري متناقضة؛ قدمنا أداءً فنياً عالياً، لكننا لم نحقق ما نستحقه، وهو الفوز ،حتى الدقائق العشر الأخيرة كنا متقدمين، لكن القادسية أدرك التعادل، ويجب ألا نقلل من منافسنا اليوم والذي يضم نجوماً مميزين.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول حصد فريقه نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات في نخبة آسيا، قال رازفان: نظام هذه البطولة صعب ومضغوط، بسبب توالي المباريات وتداخلها مع منافسات أخرى، أرى أن على كل فريق التكيف مع هذا الوضع، فهو مختلف عن السابق وعلينا تقبّل ذلك والاستعداد لكل مباراة على أنها مهمة، لأن فريقنا منافس ويُنتظر منه أن يكون حاضراً دائماً.

وحول الحوار الذي دار بينه وبين ياسر الشهراني لاعب القادسية الحالي والهلال سابقا، قال رازفان : أعتز بالفترة التي قضيتها مع ⁧‫الهلال⁩، وهي من أجمل فترات حياتي، عندما أرى أي لاعب كان معي آنذاك، يجرّني الحنين إلى الذكريات، وأبرزها تحقيق اللقب القاري وأود أيضاً التأكيد على فخري بقيادة السد، فهو أحد الفرق الآسيوية التي أعتز بالعمل معها حالياً.

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رودجرز: أبو الشامات ليس «رجلاً آلياً»

رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)
رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT
TT

رودجرز: أبو الشامات ليس «رجلاً آلياً»

رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)
رودجرز يناقش حكم المباراة بعد صافرة النهاية (تصوير: عيسى الدبيسي)

عبر الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية عن فخره بما قدمه لاعبو فريقه أمام السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرا أنهم واجهوا فريقاً قوياً وبذل لاعبوه جهداً كبيراً، موضحاً أن أبو الشامات ليس «رجلا آليا»، ولا يمكنه أن يقدم أكثر من طاقته.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي: أنا فخور بما قدمه لاعبو فريقي، واجهنا فريقاً قوياً، وبذل لاعبونا جهداً كبيراً، وحصلنا على عدة فرص لم نستغلها، وسجلنا هدفاً، كما حصل السد على فرص لذلك أرى أن النتيجة عادلة.

وأردف: أنهينا حتى الآن ثلاث جولات في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحصدنا خمس نقاط، وهي حصيلة جيدة، ونرى أن بإمكاننا حصد المزيد من النقاط.

‏وأضاف: خضنا خلال ثلاثة أيام مباراتين قويتين، أمام الهلال في الدوري السعودي وأمام السد آسيوياً، كانت الأجواء صعبة، وأنا راضٍ عما قدمه لاعبونا.

وحول تكرار محمد أبو الشامات للأخطاء وما إذا كان يمر بحالة من الشرود الذهني، قال رودجرز: قدم أبو الشامات موسماً مميزاً وبذل جهداً كبيراً، ونعدّه من أفضل لاعبينا، اللاعب ليس رجل آلي، ولا يمكنه أن يقدم أكثر من طاقته، هو وزملاؤه بذلوا جهداً كبيراً، والتغييرات التي أجريتها لا تعني أن اللاعب المستبدل كان سيئاً، بل كانت بهدف تجديد الطاقة في ظل ضغط المباريات.

وعن غياب المدافع الإسباني ناتشو وتأثيره على الأداء الدفاعي، قال: ناتشو مصاب وسيعود قريباً، ونحن نعتمد عليه كثيراً، فهو قائد أيضاً، لكن البدلاء كانوا أكفاء، وياسر الشهراني، الذي شارك مؤخراً، يقدم أداءً مميزاً، يجب أن نكون جاهزين لأي ظروف نمر بها، سيعود ناتشو ويساعدنا بكل تأكيد في مشوارنا المقبل.

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