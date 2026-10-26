رودجرز: أبو الشامات ليس «رجلاً آلياً»

عبر الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية عن فخره بما قدمه لاعبو فريقه أمام السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرا أنهم واجهوا فريقاً قوياً وبذل لاعبوه جهداً كبيراً، موضحاً أن أبو الشامات ليس «رجلا آليا»، ولا يمكنه أن يقدم أكثر من طاقته.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي: أنا فخور بما قدمه لاعبو فريقي، واجهنا فريقاً قوياً، وبذل لاعبونا جهداً كبيراً، وحصلنا على عدة فرص لم نستغلها، وسجلنا هدفاً، كما حصل السد على فرص لذلك أرى أن النتيجة عادلة.

وأردف: أنهينا حتى الآن ثلاث جولات في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحصدنا خمس نقاط، وهي حصيلة جيدة، ونرى أن بإمكاننا حصد المزيد من النقاط.

‏وأضاف: خضنا خلال ثلاثة أيام مباراتين قويتين، أمام الهلال في الدوري السعودي وأمام السد آسيوياً، كانت الأجواء صعبة، وأنا راضٍ عما قدمه لاعبونا.

وحول تكرار محمد أبو الشامات للأخطاء وما إذا كان يمر بحالة من الشرود الذهني، قال رودجرز: قدم أبو الشامات موسماً مميزاً وبذل جهداً كبيراً، ونعدّه من أفضل لاعبينا، اللاعب ليس رجل آلي، ولا يمكنه أن يقدم أكثر من طاقته، هو وزملاؤه بذلوا جهداً كبيراً، والتغييرات التي أجريتها لا تعني أن اللاعب المستبدل كان سيئاً، بل كانت بهدف تجديد الطاقة في ظل ضغط المباريات.

وعن غياب المدافع الإسباني ناتشو وتأثيره على الأداء الدفاعي، قال: ناتشو مصاب وسيعود قريباً، ونحن نعتمد عليه كثيراً، فهو قائد أيضاً، لكن البدلاء كانوا أكفاء، وياسر الشهراني، الذي شارك مؤخراً، يقدم أداءً مميزاً، يجب أن نكون جاهزين لأي ظروف نمر بها، سيعود ناتشو ويساعدنا بكل تأكيد في مشوارنا المقبل.