مازن البلوي: نيوم يريد اللقب «الخليجي» وليس الصدارة

أكد مازن البلوي، مساعد مدرب نيوم السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الشباب العماني، الثلاثاء في عمان، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مشدداً على أن نيوم يستهدف المنافسة على اللقب، وليس الاكتفاء بصدارة المجموعة، رغم صعوبة المنافسة وقوة الفرق المشاركة.

وقال البلوي خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «تابعنا فريق الشباب العماني في مباراته الأولى أمام الدحيل القطري، وهو فريق يمتلك عناصر مميزة، ويُعد فريقاً ثقيلاً، ونتوقع مباراة جميلة غداً، ونتمنى أن نكون في الموعد، ونحقق النتيجة المطلوبة».

وأضاف أن نيوم يتعامل مع البطولة بطموحات كبيرة، موضحاً أن الفريق يسعى إلى المنافسة على اللقب، مع احترام جميع المنافسين وما يمتلكونه من تاريخ وإمكانات، مشيراً إلى أن لكل فريق أهدافه وطموحاته في البطولة.

وحول الغيابات التي قد يشهدها الفريق في مواجهة، الاثنين، أوضح مساعد مدرب نيوم أن هناك بعض الغيابات، لكنه أبدى ثقته بالمجموعة المتاحة، قائلاً: «لدينا زاد بشري وعناصر مميزة، والفريق لا يتوقف على لاعب واحد، ونتطلع إلى عودة بعض اللاعبين بعد فترة التوقف».

من جانبه، أكد لاعب نيوم عبد الرحمن دغريري أن الفريق يتطلع إلى مواصلة تقديم المستويات الجيدة في البطولة، والعمل على تحقيق هدفه بالمنافسة على اللقب، مشيداً بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة الفريق في سلطنة عمان.

وقال الدغريري: «نحرص دائماً على تطبيق تعليمات المدرب داخل الملعب، ونتعامل مع البطولة بوصفها هدفاً مهماً لنا، ونسعى إلى تقديم الأفضل، وتحقيق اللقب بإذن الله».

وعن صعوبة مواجهة الشباب العماني، أشار البلوي إلى أن التوقعات تبقى صعبة في ظل ما شاهده من إمكانات لدى المنافس، مؤكداً احترامه لقدراته، مع تطلع نيوم إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح في البطولة الخليجية.