البلوشي حارس السد: نطمح لنسخة مختلفة من «نخبة آسيا»

أكد الماليزي داتو سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجان المعنية ستتولى كالعادة دراسة ومراجعة كافة المعطيات المحيطة بقرار تأجيل مباراة النصر والوصل الإماراتي، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي إطار استفسارات «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت المراجعات الحالية ستبحث تصنيف الحدث ضمن «الظروف القاهرة»، وما إذا كانت هناك احتمالات متعلقة بالموقف التنافسي، أوضح ويندسور جون أن جميع هذه الجوانب تخضع لتقدير اللجان المختصة، وفقاً للوائح المعمول بها في البطولات الآسيوية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن الأحد تأجيل المواجهة، التي كان مقرراً إقامتها غداً الاثنين، إلى وقت لاحق.

وبالعودة إلى لائحة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، فإن المادة «11.4» تمنح الأمانة العامة للاتحاد القاري صلاحية تعديل جدول المباريات في أي وقت ولأي سبب، وفق المبادئ التي تقرها لجنة المسابقات، ما يجعل قرار التأجيل بحد ذاته إجراءً تنظيمياً لا يترتب عليه أثر عقابي مباشر.

وقال خبير في الشؤون القانونية الآسيوية لـ«الشرق الأوسط»، إن نادي النصر يستطيع كسب المباراة من الناحية القانونية، في حال نجح في الاستعانة بمحامٍ بارع ومتخصص في لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتولى إعداد ملف قانوني متكامل يدعم موقف النادي، مستنداً إلى الأنظمة واللوائح المنظمة للمسابقة، موضحاً أن حسم القضية سيبقى مرهوناً بتقدير اللجان المختصة وما يقدم إليها من أدلة ومبررات.

أما التصنيف النهائي للواقعة فتحكمه المادة «12.1»، التي تمنح لجنة المسابقات سلطة تقديرية كاملة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن أي مباراة تُلغى بسبب «قوة قاهرة»، على أن يكون قرارها نهائياً وغير قابل للاستئناف، في حين تجيز المادة «12.2» إحالة المباراة الملغاة في غير حالات «القوة القاهرة» المعترف بها إلى لجنة الانضباط والأخلاقيات لمعاقبة الطرف المتسبب وفق لائحة الانضباط.

وفي حال اعتُبر غياب بعثة الوصل انسحاباً، فإن المادة «5.2» تنص على أن النادي الذي يخطر الاتحاد كتابةً بعجزه عن الحضور، أو لا يحضر فعلياً، يُعد منسحباً لأي سبب كان. وتقضي المادة «5.6» بإلغاء مبارياته بعد انطلاق البطولة وعدم احتساب نقاطها وأهدافها وبطاقاتها في الترتيب، وهو حكم ينطبق حتى في حالات «القوة القاهرة»، في حين تفرض المادة «5.7» غرامة لا تقل عن 50 ألف دولار إذا وقع الانسحاب بعد بدء مرحلة الدوري، مع احتمال الحرمان من مواسم مقبلة وإعادة المساهمات المالية والتعويض عن الأضرار. غير أن العقوبات المنصوص عليها في المادة «5.7» لا تسري إذا قررت لجنة المسابقات أن الحالة «قوة قاهرة»، شريطة أن يقدم النادي طلبه كتابياً مدعوماً بالأدلة خلال 30 يوماً من تاريخ الانسحاب، بحسب المادة «5.4».

وعلى الصعيد التنافسي، تنص المادة «8.4» على أنه إذا انتهت مرحلة الدوري وتفاوت عدد المباريات التي خاضتها الفرق في المجموعة الواحدة لأي سبب، فلا تُطبق معايير الترتيب المعتادة، ويُعتمد بدلاً منها معدل النقاط في المباراة الواحدة، ثم فارق الأهداف لكل مباراة، ثم الأهداف المسجلة لكل مباراة، ثم معدل الفوز. كما تتيح المادة «6.4» للجنة المسابقات تعديل نظام البطولة أو قواعدها الفنية عند الاقتضاء.

وفيما يتصل بالعقوبة الرياضية، تتيح لائحة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي، وتحديداً المادة «25.1»، اعتبار الطرف المخالف خاسراً بنتيجة 0-3، ولا يصل الملف إلى هذه المرحلة إلا عبر لجنة الانضباط والأخلاقيات، وبعد أن تستبعد لجنة المسابقات وصف «القوة القاهرة».