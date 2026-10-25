عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:46 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

البلوشي حارس السد: نطمح لنسخة مختلفة من «نخبة آسيا»

يوسف البلوشي (نادي السد)
يوسف البلوشي (نادي السد)
TT
TT

البلوشي حارس السد: نطمح لنسخة مختلفة من «نخبة آسيا»

يوسف البلوشي (نادي السد)
يوسف البلوشي (نادي السد)

قال يوسف البلوشي حارس السد القطري إن الأسماء وحدها في كرة القدم لا تجلب الفوز.

وذكر البلوشي في حديث لوسائل الإعلام قبل خوض مباراة القادسية السعودي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أن الأسماء وحدها لا تجلب البطولة «لكننا نطمح أن تكون هذه النسخة مختلفة بالنسبة لنا»، وذلك في رده حول القيمة الفنية التي يملكها فريق السد من اللاعبين.

وعن ابتعاد فريقه عن حصد البطولة القارية قال: «في السنوات الأخيرة، وصلنا إلى ربع النهائي ونصف النهائي، لكن الحظ لم يحالفنا. نطمح أن تكون هذه النسخة مغايرة بالنسبة لنا».

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أمين الاتحاد الآسيوي لـ«الشرق الأوسط»: ندرس حيثيات قرار تأجيل «النصر والوصل»

رياضة سعودية ويندسور جون (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

أمين الاتحاد الآسيوي لـ«الشرق الأوسط»: ندرس حيثيات قرار تأجيل «النصر والوصل»

أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي أن اللجان المعنية ستتولى كالعادة دراسة ومراجعة كافة المعطيات المحيطة بقرار تأجيل مباراة النصر والوصل الإماراتي.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)
رياضة سعودية

الأهلي ينتعش بعودة جالينو وميندي قبل موقعة «الغرافة»

تنفّس الجهاز الفني لفريق الأهلي الصعداء، بعد عودة الحارس السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي جالينو إلى التدريبات الجماعية.

عبد الله الزهراني (جدة)
رياضة سعودية رازفان خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

رازفان لـ«الشرق الأوسط»: الهلال أنهى احتكار «أندية الشرق» للقب الآسيوي

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري إن فريقه سيواجه منافساً صعباً حينما يلتقي القادسية في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية الاتحاد السعودي أكد التنسيق مع نظيره الإماراتي ونادي الوصل وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«الكرة السعودي»: استكملنا الإجراءات لاستقبال «الوصل الإماراتي»... وسنحفظ حقوق النصر

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل الإماراتي، استعداداً لمواجهة النصر آسيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة عربية بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
رياضة عربية

مدرب الغرافة: الأهلي صعب

أكد بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيصل المفضلي (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

البلوشي حارس السد: نطمح لنسخة مختلفة من «نخبة آسيا»

يوسف البلوشي (نادي السد)
يوسف البلوشي (نادي السد)
TT
TT

البلوشي حارس السد: نطمح لنسخة مختلفة من «نخبة آسيا»

يوسف البلوشي (نادي السد)
يوسف البلوشي (نادي السد)

قال يوسف البلوشي حارس السد القطري إن الأسماء وحدها في كرة القدم لا تجلب الفوز.

وذكر البلوشي في حديث لوسائل الإعلام قبل خوض مباراة القادسية السعودي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أن الأسماء وحدها لا تجلب البطولة «لكننا نطمح أن تكون هذه النسخة مختلفة بالنسبة لنا»، وذلك في رده حول القيمة الفنية التي يملكها فريق السد من اللاعبين.

وعن ابتعاد فريقه عن حصد البطولة القارية قال: «في السنوات الأخيرة، وصلنا إلى ربع النهائي ونصف النهائي، لكن الحظ لم يحالفنا. نطمح أن تكون هذه النسخة مغايرة بالنسبة لنا».

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أمين الاتحاد الآسيوي لـ«الشرق الأوسط»: ندرس حيثيات قرار تأجيل «النصر والوصل»

ويندسور جون (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
ويندسور جون (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
TT
TT

أمين الاتحاد الآسيوي لـ«الشرق الأوسط»: ندرس حيثيات قرار تأجيل «النصر والوصل»

ويندسور جون (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
ويندسور جون (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

أكد الماليزي داتو سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجان المعنية ستتولى كالعادة دراسة ومراجعة كافة المعطيات المحيطة بقرار تأجيل مباراة النصر والوصل الإماراتي، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي إطار استفسارات «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت المراجعات الحالية ستبحث تصنيف الحدث ضمن «الظروف القاهرة»، وما إذا كانت هناك احتمالات متعلقة بالموقف التنافسي، أوضح ويندسور جون أن جميع هذه الجوانب تخضع لتقدير اللجان المختصة، وفقاً للوائح المعمول بها في البطولات الآسيوية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن الأحد تأجيل المواجهة، التي كان مقرراً إقامتها غداً الاثنين، إلى وقت لاحق.

وبالعودة إلى لائحة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، فإن المادة «11.4» تمنح الأمانة العامة للاتحاد القاري صلاحية تعديل جدول المباريات في أي وقت ولأي سبب، وفق المبادئ التي تقرها لجنة المسابقات، ما يجعل قرار التأجيل بحد ذاته إجراءً تنظيمياً لا يترتب عليه أثر عقابي مباشر.

وقال خبير في الشؤون القانونية الآسيوية لـ«الشرق الأوسط»، إن نادي النصر يستطيع كسب المباراة من الناحية القانونية، في حال نجح في الاستعانة بمحامٍ بارع ومتخصص في لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتولى إعداد ملف قانوني متكامل يدعم موقف النادي، مستنداً إلى الأنظمة واللوائح المنظمة للمسابقة، موضحاً أن حسم القضية سيبقى مرهوناً بتقدير اللجان المختصة وما يقدم إليها من أدلة ومبررات.

أما التصنيف النهائي للواقعة فتحكمه المادة «12.1»، التي تمنح لجنة المسابقات سلطة تقديرية كاملة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن أي مباراة تُلغى بسبب «قوة قاهرة»، على أن يكون قرارها نهائياً وغير قابل للاستئناف، في حين تجيز المادة «12.2» إحالة المباراة الملغاة في غير حالات «القوة القاهرة» المعترف بها إلى لجنة الانضباط والأخلاقيات لمعاقبة الطرف المتسبب وفق لائحة الانضباط.

وفي حال اعتُبر غياب بعثة الوصل انسحاباً، فإن المادة «5.2» تنص على أن النادي الذي يخطر الاتحاد كتابةً بعجزه عن الحضور، أو لا يحضر فعلياً، يُعد منسحباً لأي سبب كان. وتقضي المادة «5.6» بإلغاء مبارياته بعد انطلاق البطولة وعدم احتساب نقاطها وأهدافها وبطاقاتها في الترتيب، وهو حكم ينطبق حتى في حالات «القوة القاهرة»، في حين تفرض المادة «5.7» غرامة لا تقل عن 50 ألف دولار إذا وقع الانسحاب بعد بدء مرحلة الدوري، مع احتمال الحرمان من مواسم مقبلة وإعادة المساهمات المالية والتعويض عن الأضرار. غير أن العقوبات المنصوص عليها في المادة «5.7» لا تسري إذا قررت لجنة المسابقات أن الحالة «قوة قاهرة»، شريطة أن يقدم النادي طلبه كتابياً مدعوماً بالأدلة خلال 30 يوماً من تاريخ الانسحاب، بحسب المادة «5.4».

وعلى الصعيد التنافسي، تنص المادة «8.4» على أنه إذا انتهت مرحلة الدوري وتفاوت عدد المباريات التي خاضتها الفرق في المجموعة الواحدة لأي سبب، فلا تُطبق معايير الترتيب المعتادة، ويُعتمد بدلاً منها معدل النقاط في المباراة الواحدة، ثم فارق الأهداف لكل مباراة، ثم الأهداف المسجلة لكل مباراة، ثم معدل الفوز. كما تتيح المادة «6.4» للجنة المسابقات تعديل نظام البطولة أو قواعدها الفنية عند الاقتضاء.

وفيما يتصل بالعقوبة الرياضية، تتيح لائحة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي، وتحديداً المادة «25.1»، اعتبار الطرف المخالف خاسراً بنتيجة 0-3، ولا يصل الملف إلى هذه المرحلة إلا عبر لجنة الانضباط والأخلاقيات، وبعد أن تستبعد لجنة المسابقات وصف «القوة القاهرة».

مواضيع
دوري أبطال آسيا نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إقامة مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي بين 5 و7 نوفمبر

الرابطة أوضحت أن مواعيد مباريات الجولات المتبقية سيتم الإعلان عنها تباعاً (الشرق الأوسط)
الرابطة أوضحت أن مواعيد مباريات الجولات المتبقية سيتم الإعلان عنها تباعاً (الشرق الأوسط)
TT
TT

إقامة مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي بين 5 و7 نوفمبر

الرابطة أوضحت أن مواعيد مباريات الجولات المتبقية سيتم الإعلان عنها تباعاً (الشرق الأوسط)
الرابطة أوضحت أن مواعيد مباريات الجولات المتبقية سيتم الإعلان عنها تباعاً (الشرق الأوسط)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للموسم الرياضي 2026 – 2027، التي ستقام على مدار ثلاثة أيام، من الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى السبت 7 نوفمبر 2026.

وأكدت الرابطة أن تحديد مواعيد المباريات وملاعبها جاء وفق المعايير التنظيمية والتشغيلية المعتمدة لجدولة مباريات المسابقة، وبما يراعي مختلف المتطلبات المرتبطة بإقامتها.

وأوضحت أن مواعيد مباريات الجولات المتبقية سيتم الإعلان عنها تباعاً، بعد استكمال الترتيبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة، وذلك عبر القنوات الرسمية للرابطة.

وأتاحت الرابطة الاطلاع على الجدول التفصيلي للمباريات ومواعيدها وملاعبها عبر قنواتها الرسمية.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية